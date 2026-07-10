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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: توجه هلالي لإلغاء أحد مراكز «لاعبي المواليد»

إنزاغي خلال إشرافه على تدريبات الهلال الأخيرة (موقع النادي)
إنزاغي خلال إشرافه على تدريبات الهلال الأخيرة (موقع النادي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: توجه هلالي لإلغاء أحد مراكز «لاعبي المواليد»

إنزاغي خلال إشرافه على تدريبات الهلال الأخيرة (موقع النادي)
إنزاغي خلال إشرافه على تدريبات الهلال الأخيرة (موقع النادي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الإدارة الرياضية بنادي الهلال، وبالتنسيق مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي، تتجه لإجراء تعديل على تركيبة قائمة الفريق، يتمثل في إلغاء أحد مراكز «لاعبي المواليد»، ضمن خطة فنية تهدف إلى منح الفريق مرونة أكبر في تسجيل العناصر الأجنبية خلال الموسم الجديد.

وبحسب المصادر، فإن التوجه الحالي يقضي بفسخ التعاقد مع الحارس الفرنسي ماتيو باتوييه الذي يتبقى من عقده موسم رياضي واحد، والذي يشغل خانة المواليد من الخانات الأربع المتاحة للفريق، على أن يتم تعويضه بالحارس الدولي محمد العويس، في خطوة تعيد الأخير إلى صفوف الهلال بعد انتهاء ارتباطه السابق مع النادي.

كما تتضمن الخطة تدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب سعودي، حيث يتصدر محمد محزري قائمة الخيارات المطروحة أمام الإدارة، في ظل قناعة الجهاز الفني بأهمية تعزيز هذا المركز بعنصر محلي.

ويأتي هذا التوجه بهدف الاستفادة من خانتي التسجيل المتوفرتين، عبر توجيههما لتدعيم الجانب الهجومي بعناصر قادرة على رفع الجودة الفنية ومنح الفريق حلولاً أكبر في الثلث الأخير، بما يتماشى مع رؤية إنزاغي للموسم المقبل، الذي يشهد مشاركة الهلال في عدة استحقاقات محلية وقارية.

وينتظر الجهاز الفني التقرير الطبي الخاص باللاعب السنغالي خاليدو كوليبالي، ومدى جاهزيته لخوض منافسات الموسم، وعلى أثره سيتم استمراره في قائمة اللاعبين الأجانب العشرة، أو تحويله للقائمة الآسيوية بالتوافق مع قائد خط الدفاع الأزرق.

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«وتر الركبة» يُغيّب سالم 8 أسابيع عن الهلال

سالم الدوسري (الشرق الأوسط)
سالم الدوسري (الشرق الأوسط)
  • الرياض : «الشرق الأوسط»
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  • الرياض : «الشرق الأوسط»
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«وتر الركبة» يُغيّب سالم 8 أسابيع عن الهلال

سالم الدوسري (الشرق الأوسط)
سالم الدوسري (الشرق الأوسط)

تقرر خضوع سالم الدوسري قائد فريق الهلال، لفحص طبي في 20 يوليو (تموز) الحالي، على يد الدكتور الفنلندي لاسي ليمباينن، لمتابعة إصابته في وتر الركبة، على أن يتحدد قرار حاجته إلى إجراء تدخل جراحي بعد نتائج الفحص، وسيتراوح البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب بين 6 و8 أسابيع، حسبما أعلن حساب النادي العاصمي على منصة «إكس».

وفي السياق نفسه، أوضحت الفحوصات حاجة اللاعب حسان تمبكتي لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 6 إلى 7 أسابيع؛ بعد إصابته مع المنتخب السعودي خلال بطولة كأس العالم 2026، بتمزق في وتر القدم اليمنى.

كما تقرر أن يجري اللاعب متعب الحربي عملية جراحية في العين خلال الأيام المقبلة، على أن يكون جاهزاً للمشاركة في البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي المقبل.

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نادي الهلال الدوري السعودي السعودية
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كوبا دا كوستا... من خيتافي الإسباني إلى الخلود

دا كوستا بعد توقيعه العقد مع إدارة نادي الخلود (موقع نادي الخلود)
دا كوستا بعد توقيعه العقد مع إدارة نادي الخلود (موقع نادي الخلود)
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كوبا دا كوستا... من خيتافي الإسباني إلى الخلود

دا كوستا بعد توقيعه العقد مع إدارة نادي الخلود (موقع نادي الخلود)
دا كوستا بعد توقيعه العقد مع إدارة نادي الخلود (موقع نادي الخلود)

أعلنت إدارة نادي الخلود «رسمياً»، إتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب كوبا دا كوستا، قادماً من صفوف نادي خيتافي النشط في الدوري الإسباني، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية إدارة النادي لتعزيز صفوف الفريق بعناصر أجنبية قادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، وضمان ظهور الفريق بمستوى مشرف وتنافسي في «دوري روشن للمحترفين».

وبدأ دا كوستا المهاجم والجناح الأيسر الإسباني، ذو الأصول التي تعود إلى غينيا بيساو، مسيرته الكروية في الفئات السنية لعدة أندية إسبانية؛ أبرزها أكاديمية نادي ألميريا، قبل أن يخوض تجربة احترافية في الدوري السلوفيني الممتاز مع نادي تابور سيزانا، ثم عاد إلى إسبانيا ليتألق في صفوف كونكينسي، وانتقل بعدها إلى محطته الأبرز مع نادي خيتافي، حيث تم تصعيده للفريق الأول، وشارك في «الليغا» مسجلاً في شباك لاس بالماس، قبل أن يقضي فترة إعارة مؤخراً مع نادي أندرلخت البلجيكي.

والتحق دا كوستا مباشرة بمعسكر الفريق المقام في إسبانيا منذ 5 يوليو (تموز) الحالي ويمتد حتى الـ29 من الشهر ذاته، ويشتمل على تمارين صباحية ومسائية، على أن يخوض فيها الفريق 3 مباريات ودية.

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«الرقابة المالية» تمنح الشباب الضوء الأخضر للتعاقد مع ليتش

الشباب في انتظار مدربه الجديد (موقع النادي)
الشباب في انتظار مدربه الجديد (موقع النادي)
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«الرقابة المالية» تمنح الشباب الضوء الأخضر للتعاقد مع ليتش

الشباب في انتظار مدربه الجديد (موقع النادي)
الشباب في انتظار مدربه الجديد (موقع النادي)

حصل نادي الشباب الخميس، على موافقة لجنة الرقابة المالية لاستكمال إجراءات التعاقد مع المدرب الألماني توماس ليتش، ليتولى قيادة الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد، وذلك وفقاً لمصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».

وبحسب المصادر، فإن المدرب الألماني البالغ من العمر 57 عاماً، أصبح خيار إدارة الشباب لقيادة الفريق، عقب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإتمام التعاقد.

ويملك ليتش خبرة تدريبية واسعة في الملاعب الأوروبية، وكانت آخر محطاته مع ريد بول سالزبورغ النمساوي، حيث تولى قيادة الفريق بين ديسمبر (كانون الأول) 2024 وفبراير (شباط) 2026، كما سبق له تدريب بوخوم الألماني، وفيتيس أرنهيم الهولندي، وإرتسغيبيرغه آوه الألماني، إلى جانب عمله مع فرق الفئات السنية في سالزبورغ.

ووفقاً لموقع «سوفا سكور»، خاض ليتش خلال مسيرته التدريبية 461 مباراة، حقق خلالها 217 انتصاراً، مقابل 92 تعادلاً و152 خسارة، بمتوسط 1.61 نقطة في المباراة الواحدة، مع اعتماد أسلوب لعب يرتكز غالباً على طريقة 4 - 3 - 3.

وبذلك، يكون الشباب قد اقترب من حسم أحد أبرز ملفاته الفنية استعداداً للموسم الجديد، تمهيداً للإعلان الرسمي عن المدرب الألماني توماس ليتش، الذي سيتولى قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

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