مصادر لـ«الشرق الأوسط»: توجه هلالي لإلغاء أحد مراكز «لاعبي المواليد»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الإدارة الرياضية بنادي الهلال، وبالتنسيق مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي، تتجه لإجراء تعديل على تركيبة قائمة الفريق، يتمثل في إلغاء أحد مراكز «لاعبي المواليد»، ضمن خطة فنية تهدف إلى منح الفريق مرونة أكبر في تسجيل العناصر الأجنبية خلال الموسم الجديد.

وبحسب المصادر، فإن التوجه الحالي يقضي بفسخ التعاقد مع الحارس الفرنسي ماتيو باتوييه الذي يتبقى من عقده موسم رياضي واحد، والذي يشغل خانة المواليد من الخانات الأربع المتاحة للفريق، على أن يتم تعويضه بالحارس الدولي محمد العويس، في خطوة تعيد الأخير إلى صفوف الهلال بعد انتهاء ارتباطه السابق مع النادي.

كما تتضمن الخطة تدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب سعودي، حيث يتصدر محمد محزري قائمة الخيارات المطروحة أمام الإدارة، في ظل قناعة الجهاز الفني بأهمية تعزيز هذا المركز بعنصر محلي.

ويأتي هذا التوجه بهدف الاستفادة من خانتي التسجيل المتوفرتين، عبر توجيههما لتدعيم الجانب الهجومي بعناصر قادرة على رفع الجودة الفنية ومنح الفريق حلولاً أكبر في الثلث الأخير، بما يتماشى مع رؤية إنزاغي للموسم المقبل، الذي يشهد مشاركة الهلال في عدة استحقاقات محلية وقارية.

وينتظر الجهاز الفني التقرير الطبي الخاص باللاعب السنغالي خاليدو كوليبالي، ومدى جاهزيته لخوض منافسات الموسم، وعلى أثره سيتم استمراره في قائمة اللاعبين الأجانب العشرة، أو تحويله للقائمة الآسيوية بالتوافق مع قائد خط الدفاع الأزرق.