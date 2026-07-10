«وتر الركبة» يُغيّب سالم 8 أسابيع عن الهلال

تقرر خضوع سالم الدوسري قائد فريق الهلال، لفحص طبي في 20 يوليو (تموز) الحالي، على يد الدكتور الفنلندي لاسي ليمباينن، لمتابعة إصابته في وتر الركبة، على أن يتحدد قرار حاجته إلى إجراء تدخل جراحي بعد نتائج الفحص، وسيتراوح البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب بين 6 و8 أسابيع، حسبما أعلن حساب النادي العاصمي على منصة «إكس».

وفي السياق نفسه، أوضحت الفحوصات حاجة اللاعب حسان تمبكتي لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 6 إلى 7 أسابيع؛ بعد إصابته مع المنتخب السعودي خلال بطولة كأس العالم 2026، بتمزق في وتر القدم اليمنى.

كما تقرر أن يجري اللاعب متعب الحربي عملية جراحية في العين خلال الأيام المقبلة، على أن يكون جاهزاً للمشاركة في البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي المقبل.