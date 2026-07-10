غارسيا: يتحدثون عن عودتنا إلى «الديار»... بلجيكا ستقلب التوقعات

قال الفرنسي رودي غارسيا، مدرب منتخب بلجيكا، إن «الجميع» يتوقع إقصاء فريقه على يد إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم الجمعة، لكنه أكد قدرة لاعبيه على تحقيق فوز لافت.

وتدخل إسبانيا، بطلة أوروبا، المباراة في لوس أنجليس وهي المرشحة بقوة، بعدما حافظت على نظافة شباكها في جميع مباريات البطولة حتى الآن.

في المقابل، واجهت بلجيكا طريقاً أكثر صعوبة، إذ تصدرت مجموعتها بصعوبة بعد تعادلين مع مصر وإيران، قبل أن تحتاج إلى انتفاضة متأخرة للتغلب على السنغال في دور الـ32.

لكن غارسيا بدا مستمتعاً بدور «الحصان الأسود» خلال المؤتمر الصحافي الخميس.

وقال المدرب الفرنسي: «الجميع يتحدث بالفعل عن عودتنا إلى الديار. لكننا نعتقد أننا قادرون على إنجاز المهمة».

وأضاف: «نعتقد أننا نستطيع قلب التوقعات، وسنفعل كل ما بوسعنا للوصول إلى نصف النهائي».

وبدأت بلجيكا في إظهار قوتها خلال مواجهة دور الـ16 الاثنين، عندما اكتسحت الولايات المتحدة 4-1 لتنهي آمال الدولة المضيفة في البطولة.

وأشار غارسيا إلى أن بلجيكا من بين أكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف في البطولة، خلف فرنسا والأرجنتين فقط برصيد 13 هدفاً. كما سدد المنتخب البلجيكي 107 تسديدات، وهو ثاني أعلى رقم بعد فرنسا التي خاضت مباراة إضافية.

وعن احتمال مواجهة أجواء عدائية من الجماهير الأميركية في لوس أنجليس بعد إقصاء منتخب بلادهم، قال غارسيا إن ذلك لا يمثل مصدر قلق بالنسبة له.

وعلّق: «لقد فزنا للتو على الولايات المتحدة، وكان ذلك أيضاً في ملعب كان الجميع فيه ضدنا. لذلك لا أعتقد أن الظروف ستكون أكثر صعوبة غداً».

وأضاف: «الجماهير لا تسجل الأهداف. سنركز على ما يمكننا القيام به. لدينا ما يكفي من التحديات مع المنتخب الإسباني، فهو فريق رائع في كرة القدم».

وتابع: «حتى لو كنا الطرف الأقل ترشيحاً غداً، سنفعل كل ما بوسعنا لجعل المباراة صعبة عليهم».

من جهته، دعم المهاجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو تصريحات مدربه، قائلاً للصحافيين: «إذا وصلت إلى هذه المرحلة، فلن تلعب مباراة من أجل العودة إلى المنزل».

وأضاف لوكاكو: «أعتقد أن لدينا أيضاً الموهبة اللازمة. غداً نحتاج إلى تقديم المباراة المثالية».