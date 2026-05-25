الفيصل ينقل تحيات ولي العهد لبعثة الأخضر المشاركة في كأس العالم

التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم (الاثنين)، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبيل مغادرتها إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

ونقل خلال لقائه البعثة، تحيات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأمنياته للمنتخب السعودي بالتوفيق، في منافسات كأس العالم.

من جانبه، أكد وزير الرياضة، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل؛ أن مشاركة المنتخب السعودي في هذا المحفل الكروي، تعد امتداداً لوجود الرياضة السعودية في مختلف المنافسات الكبرى، وحث اللاعبين على تقديم كل ما لديهم من إمكانات وروح عالية في الاستحقاق العالمي.