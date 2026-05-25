مونديال 2026: يامال على رأس قائمة إسبانيا وغياب غير مسبوق للاعبي ريال مدريد

يقود النجم اليافع لامين يامال تشكيلة منتخب إسبانيا لكرة القدم التي أعلنها المدرب لويس دي لا فوينتي، الاثنين، والتي خلت من أي لاعب من ريال مدريد للمرة الأولى في كأس العالم عبر التاريخ.

وشهدت التشكيلة عودة لاعب آرسنال الإنجليزي ميكل ميرينو بعد تعافيه من الإصابة.

وللمرة الأولى في كأس العالم، لا تضمّ تشكيلة «لا روخا» لاعباً من ريال مدريد بعد استبعاد دين هاوسن والمخضرم داني كارفاخال عقب معاناتهما من الإصابات على مدار الموسم.

وشارك ميرينو المفضل لدى دي لا فوينتي والمتوج بلقب الدوري الإنجليزي أخيراً، كبديل أمام كريستال بالاس الأحد في ختام الموسم المحلي، في أول ظهور له منذ شهر يناير (كانون الثاني) عقب تعافيه من كسر في القدم.

كما استدعى دي لا فوينتي، المدافعين إريك غارسيا ومارك بوبيل بعد موسم مميز مع برشلونة وأتلتيكو مدريد على التوالي، في حين استبعد أيضاً لاعب أتلتيكو الآخر روبان لو نورمان.

وإلى جانب يامال، لعب جناح أتلتيك بلباو نيكو ويليامس دوراً كبيراً في قيادة إسبانيا إلى لقب كأس أوروبا في عام 2024، وقد اختير في التشكيلة المونديالية رغم موسم مضطرب بالمشاكل البدنية.

أمّا يامال (18 عاماً) فهو مهدد بالغياب عن المباريات الأولى من البطولة المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرّض لها مع العملاق الكاتالوني، أبعدته عن الملاعب منذ أواخر أبريل (نيسان).

ضمت التشكيلة في حراسة المرمى: أوناي سايمون (أتلتيك بلباو)، وديفيد رايا (آرسنال الإنجليزي)، وجوان غارسيا (برشلونة).

وفي الدفاع: ماركوس يورنتي، ومارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، وبيدرو بورو (توتنهام الإنجليزي)، وإيمريك لابورت (أتلتيك بلباو)، وإريك غارسيا، وباو كوبارسي (برشلونة)، ومارك كوكوريا (تشيلسي الإنجليزي)، وأليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني).

في خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ومارتن سوبيمندي، وميكل ميرينو (آرسنال)، وبيدري وغافي (برشلونة)، وفابيان رويس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، وأليكس بايينا (أتلتيكو مدريد).

في الهجوم: ييريمي بينو (كريستال بالاس)، وفيكتور مونيوس (أوساسونا)، وميكل أويارسابال (ريال سوسييداد)، وفيران توريس، ولامين يامال، وداني أولمو (برشلونة)، ونيكو ويليامس (أتلتيك بلباو)، وبورخا إيغليسياس (سلتا فيغو).