«رولان غاروس»: سفيتولينا وريباكينا إلى الدور الثاني

نجحت إيلينا سفيتولينا في تجاوز موقف صعب للغاية لتصل إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، حيث اضطرت إلى العودة في النتيجة لتتغلب بصعوبة على اللاعبة المغمورة آنا بوندار بنتيجة 3-6 و6-1 و7-6 الاثنين.

بعد شهر من خروجها من بطولة مدريد المفتوحة على يد اللاعبة المجرية في مجموعتين متتاليتين، لم تستطع سفيتولينا، المصنفة السابعة من أوكرانيا، أن تجد مستواها المعهود على ملعب سوزان لينغلن، حيث انهارت في المجموعة الأولى بعد أن نجحت في تعويض كسر إرسال مبكر.

لكن سفيتولينا عادت بقوة في المجموعة الثانية، ولكن الأمر لم يكن سهلاً كما توحي النتيجة 6-1.

تأخرت اللاعبة البالغة من العمر 31 عاماً 3-1 في المجموعة الحاسمة، ولكنها عادت بقوة وكسرت إرسال منافستها لتتقدم 4-3.

وعندما كانت ترسل للفوز بالمباراة عند 5-4، خسرت إرسالها دون أن تحرز أي نقطة، وخسرت ثماني نقاط متتالية لتجد نفسها متأخرة 6-5.

وحافظت اللاعبة على إرسالها لتفرض شوطاً فاصلاً، حيث انهارت منافستها في النهاية.

وقالت سفيتولينا بطلة روما، التي خاضت الآن أربع مباريات متتالية من ثلاث مجموعات: «بالتأكيد كان دعمكم لي لا يصدق، فهذا النوع من المنافسات ليس سهلاً أبداً. كانت مباراة رائعة، وأنا سعيدة بأدائي».

وأضافت: «جولة أولى مثل هذه تضعك على المسار الصحيح. القوة الذهنية هي التي أوصلتني إلى النهاية، بالإضافة إلى لياقتي البدنية».

من المتوقع أن تجلس سفيتولينا في مدرجات ملعب فيليب شاترييه في وقت لاحق من الاثنين عندما يبدأ زوجها، غايل مونفيس، حملته الأخيرة في بطولة فرنسا المفتوحة ضد زميله الفرنسي أوغو جاستون.

وقالت: «سأقول له أن يستمتع بها. فهو دائماً ما يقدم أفضل العروض».

الكازاخية يلينا ريباكينا هزمت السلوفينية فيرونيكا إرغافيك (أ.ب)

من جهة أخرى تأهلت الكازاخية يلينا ريباكينا إلى الدور الثاني، وذلك بعد فوزها في الدور الأول على السلوفينية فيرونيكا إرغافيك.

ونجحت ريباكينا، المصنفة الثانية للسيدات، في الفوز على منافستها بواقع 2-6 و2-6، لتتأهل إلى الدور الثاني.

وستواجه ريباكينا في الدور المقبل الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيوا.

وكانت أفضل نتيجة لريباكينا في (رولان غاروس) هي الوصول إلى دور الثمانية في نسختي 2021 و2024.

وفي باقي منافسات السيدات فازت النمساوية أناستازيا بوتابوفا على الأسترالية مايا جوينت 1-6 و2-6، وفازت الكازاخية يوليا بونتسيفا على الأسترالية تاليا جيبسون 6-4 و4-6 و1-6، فيما فازت الإسبانية كايتلين كيفيدو على ليوليا جانغين 6/7 و6/7.