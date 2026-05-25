«رولان غاروس»: وداع مؤثر للسويسري فافرينكا

ودّع السويسري ستان فافرينكا منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) بعد الخسارة في الدور الأول، الاثنين.

وسيعتزل اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً، الذي فاز باللقب في عام 2015 وخسر في نهائي 2017، بنهاية الموسم الحالي، وشارك في آخر مباراة له بـ«رولان غاروس»، بعد 21 عاماً من مشاركته الأولى.

وفاز الهولندي غاسبر دي يونغ على فافرينكا (3/6) و(6/3) و(3/6) و(5/7) ليفوز بالمباراة، ثم طالب الجماهير بالتصفيق لفافرينكا الذي تأثر بذلك كثيراً، في الوقت الذي وصلت فيه درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية.

وقال فافرينكا: «من الصعب أن أودعكم، بسبب أن (رولان غاروس) هي سبب رغبتي في أن أكون لاعب تنس».

وأضاف: «لأكثر من 20 عاماً عايشت كل تلك اللحظات، لا يمكنك التوقف أبداً، لقد قدمت كل شيء إلى تلك الرياضة».

وشهدت نسخة عام 2015 التي فاز فيها باللقب تغلبه على المرشح الأبرز، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في المباراة النهائية، وذلك بعدما أطاح بالسويسري روجر فيدرر في دور الثمانية.

وقام دي يونغ، البالغ من العمر 25 عاماً، بتذكير فافرينكا بخبراته الكبيرة بصفته لاعباً مخضرماً.

وقال دي يونغ: «لقد لعب ضد مدربي (باس فان بينتوم) حينما كنت طفلاً صغيراً. لا أريد القول بأنه كبر في السن، الأمر يتعلق بستان اليوم وبطريقته في اللعب وقتاله».

ورد فافرينكا مازحاً: «أعلم أنني لعبت ضد مدربك، هذا لا يجعلني أصغر في السن».

وفي بقية المباريات، فاز الأرجنتيني ماريانو نافوني على الأميركي يانسن بروكسبي (4/6) و(4/6) و(4/6)، فيما فاز الأرجنتيني الآخر كاميلو أجو كارابيلي على الأميركي إيمليو دافا (6/7) و(3/6) و(2/6).