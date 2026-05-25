100 ألف لاعب يتنافسون على بطاقات «كأس العالم الإلكترونية» في الرياض

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن إطلاق مسار التصفيات العالمية «الطريق إلى كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية»، وذلك تمهيداً لانطلاق منافسات بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، وهي البطولة العالمية الأولى من نوعها المخصصة لمنافسات المنتخبات، التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وتستند التصفيات على نظام تصنيفات البطولة وتؤسّس لإطار موحّد للتأهل ضمن 16 لعبة مختلفة، مما يتيح مسارات متعددة لتمثيل الدول والأقاليم المختلفة في نهائيات كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يشهد المسار مشاركة أكثر من 100 ألف لاعب من أكثر من 150 دولة وإقليم، حيث يتنافسون في مئات الفعاليات طوال عام 2026 للفوز بفرصة تمثيل دولتهم أو إقليمهم على الساحة العالمية.

وتزامناً مع هذا الإطلاق، تم تفعيل منصّة بناء الفرق «تيم بيلدر»، التي تقدّم تجربة تفاعلية استثنائية للاعبين والمدربين والمدراء والجماهير، حيث تتيح لهم استكشاف تشكيلات القوائم، وبناء فريق أحلامهم ومشاركته مع مجتمع الرياضات الإلكترونية، فضلاً عن فهم مدى تأثير هذه الاختيارات بشكل مباشر على الترتيب العام للدول ونتائج التأهل.

ويعتمد نظام تصنيفات البطولة على تتبّع نتائج اللاعبين في أبرز البطولات الدولية، وتحويل هذه النتائج إلى تصنيفات على مستوى الدولة. ويتم إرسال الدعوات المباشرة للمشاركة في نهائيات البطولة في جميع الألعاب بناء على هذه التصنيفات، التي ستخضع للتحديث طوال فترة التصفيات وحتى تاريخ الإغلاق النهائي لكل لعبة.

ويجسّد الطريق إلى بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية هيكلة المنظومة الخاصة بكل لعبة، حيث يتم تطبيق مزيج من نماذج التأهل في مختلف الألعاب الـ16 المشاركة.

وضمن منافسات الفرق التي تشمل تسع ألعاب جماعية، وهي: «دوتا 2» و«أونور أوف كينغز» و«ليغ أوف ليجندز» و«موبايل ليجندز: بانغ بانغ» و«ببجي: باتل غراوندز» و«ببجي موبايل» و«توم كلانسيز رينبو سيكس سيج» و«روكيت ليغ» و«فالورانت»، قدّم مدربو المنتخبات الوطنية القوائم النهائية للاعبين، حيث تسهم هذه القوائم في تصنيفات البطولة، وتحدّد الفرق المؤهلة للحصول على الدعوات المباشرة أو التأهل الإقليمي، مع انتقال بقية المنتخبات للمنافسة عبر المسارات الإقليمية.

وفي لعبتي «كاونتر سترايك 2» و«أبيكس ليجندز»، يقوم اللاعبون بتشكيل وتسجيل قوائم فرقهم الخاصة بما يتوافق مع شروط الأهلية المعتمدة للبطولة، وخوض منافسات التصفيات عبر الإنترنت للفوز بفرصة تمثيل دولهم في النهائيات.

أما في لعبة «ستريت فايتر 6»، فتُقام التصفيات بنظام اللاعب الفردي، حيث يضمن اللاعبون الفائزون التأهل الوطني للمنافسة الجماعية، في حين يتم حجز المقاعد المتبقية من خلال تصنيفات البطولة.

وتعتمد الألعاب الفردية، التي تشمل الشطرنج و«إي إيه سبورتس إف سي» و«فيتل فيوري: سيتي أوف ذا وولفز» و«تراكمانيا» على التصفيات المفتوحة والدعوات القائمة على التصنيف، مما يتيح مشاركة واسعة تمنح اللاعبين فرصة خوض المنافسات للتأهل الوطني، مع صعود لاعبين اثنين كحد أقصى من كل دولة إلى نهائيات البطولة في كل لعبة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فابيان شويرمان، الرئيس التنفيذي للألعاب في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: يعكس تصميم طريق كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية آلية عمل القطاع عالمياً، فالألعاب والمناطق والمجتمعات المختلفة تتطلّب نماذج تصفيات متنوعة، سواء عبر الاختيار المباشر لقائمة المنتخب الوطني من قبل الدولة والإقليم، أو التصفيات المفتوحة، أو القوائم التي يشكلها اللاعبون بأنفسهم. نجاحنا في دمج كل هذه الأنظمة ضمن هيكل دولي موحّد هو ما يُمكّن بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية من ابتكار أوسع نطاق تنافسي ممكن لقطاع الرياضات الإلكترونية.

وعقب التحديثات المتعلقة بزمن الاستجابة، والتوازن الإقليمي، والنزاهة التنافسية، شهدت بعض الألعاب تعديلات في هياكل التصفيات وتوزيع المقاعد، بما في ذلك لعبتي «موبايل ليجندز: بانغ بانغ» و«روكيت ليغ».

وتتوفر على الموقع الرسمي للبطولة جميع تفاصيل التصفيات، واللوائح التنظيمية، ومعايير الأهلية، على أن يتم الإعلان عن معلومات إضافية بشأن لعبتي «إي إيه سبورتس إف سي» و«أبيكس ليجندز» بالتعاون مع شركة «إلكترونيك آرتس» خلال الأسابيع المقبلة.

وتمثل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 الدورة الأولى من هذه البطولة العالمية المخصّصة للمنتخبات الوطنية في أبرز ألعاب الرياضات الإلكترونية، حيث تُرسي مسارات تأهيل طويلة الأمد للاعبين والدول والشركاء في منظومة الرياضات الإلكترونية العالمية.