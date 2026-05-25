100 ألف لاعب يتنافسون على بطاقات «كأس العالم الإلكترونية» في الرياض

  الرياض : «الشرق الأوسط»
أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن إطلاق مسار التصفيات العالمية «الطريق إلى كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية»، وذلك تمهيداً لانطلاق منافسات بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، وهي البطولة العالمية الأولى من نوعها المخصصة لمنافسات المنتخبات، التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وتستند التصفيات على نظام تصنيفات البطولة وتؤسّس لإطار موحّد للتأهل ضمن 16 لعبة مختلفة، مما يتيح مسارات متعددة لتمثيل الدول والأقاليم المختلفة في نهائيات كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يشهد المسار مشاركة أكثر من 100 ألف لاعب من أكثر من 150 دولة وإقليم، حيث يتنافسون في مئات الفعاليات طوال عام 2026 للفوز بفرصة تمثيل دولتهم أو إقليمهم على الساحة العالمية.

وتزامناً مع هذا الإطلاق، تم تفعيل منصّة بناء الفرق «تيم بيلدر»، التي تقدّم تجربة تفاعلية استثنائية للاعبين والمدربين والمدراء والجماهير، حيث تتيح لهم استكشاف تشكيلات القوائم، وبناء فريق أحلامهم ومشاركته مع مجتمع الرياضات الإلكترونية، فضلاً عن فهم مدى تأثير هذه الاختيارات بشكل مباشر على الترتيب العام للدول ونتائج التأهل.

ويعتمد نظام تصنيفات البطولة على تتبّع نتائج اللاعبين في أبرز البطولات الدولية، وتحويل هذه النتائج إلى تصنيفات على مستوى الدولة. ويتم إرسال الدعوات المباشرة للمشاركة في نهائيات البطولة في جميع الألعاب بناء على هذه التصنيفات، التي ستخضع للتحديث طوال فترة التصفيات وحتى تاريخ الإغلاق النهائي لكل لعبة.

ويجسّد الطريق إلى بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية هيكلة المنظومة الخاصة بكل لعبة، حيث يتم تطبيق مزيج من نماذج التأهل في مختلف الألعاب الـ16 المشاركة.

وضمن منافسات الفرق التي تشمل تسع ألعاب جماعية، وهي: «دوتا 2» و«أونور أوف كينغز» و«ليغ أوف ليجندز» و«موبايل ليجندز: بانغ بانغ» و«ببجي: باتل غراوندز» و«ببجي موبايل» و«توم كلانسيز رينبو سيكس سيج» و«روكيت ليغ» و«فالورانت»، قدّم مدربو المنتخبات الوطنية القوائم النهائية للاعبين، حيث تسهم هذه القوائم في تصنيفات البطولة، وتحدّد الفرق المؤهلة للحصول على الدعوات المباشرة أو التأهل الإقليمي، مع انتقال بقية المنتخبات للمنافسة عبر المسارات الإقليمية.

وفي لعبتي «كاونتر سترايك 2» و«أبيكس ليجندز»، يقوم اللاعبون بتشكيل وتسجيل قوائم فرقهم الخاصة بما يتوافق مع شروط الأهلية المعتمدة للبطولة، وخوض منافسات التصفيات عبر الإنترنت للفوز بفرصة تمثيل دولهم في النهائيات.

أما في لعبة «ستريت فايتر 6»، فتُقام التصفيات بنظام اللاعب الفردي، حيث يضمن اللاعبون الفائزون التأهل الوطني للمنافسة الجماعية، في حين يتم حجز المقاعد المتبقية من خلال تصنيفات البطولة.

وتعتمد الألعاب الفردية، التي تشمل الشطرنج و«إي إيه سبورتس إف سي» و«فيتل فيوري: سيتي أوف ذا وولفز» و«تراكمانيا» على التصفيات المفتوحة والدعوات القائمة على التصنيف، مما يتيح مشاركة واسعة تمنح اللاعبين فرصة خوض المنافسات للتأهل الوطني، مع صعود لاعبين اثنين كحد أقصى من كل دولة إلى نهائيات البطولة في كل لعبة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فابيان شويرمان، الرئيس التنفيذي للألعاب في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: يعكس تصميم طريق كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية آلية عمل القطاع عالمياً، فالألعاب والمناطق والمجتمعات المختلفة تتطلّب نماذج تصفيات متنوعة، سواء عبر الاختيار المباشر لقائمة المنتخب الوطني من قبل الدولة والإقليم، أو التصفيات المفتوحة، أو القوائم التي يشكلها اللاعبون بأنفسهم. نجاحنا في دمج كل هذه الأنظمة ضمن هيكل دولي موحّد هو ما يُمكّن بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية من ابتكار أوسع نطاق تنافسي ممكن لقطاع الرياضات الإلكترونية.

وعقب التحديثات المتعلقة بزمن الاستجابة، والتوازن الإقليمي، والنزاهة التنافسية، شهدت بعض الألعاب تعديلات في هياكل التصفيات وتوزيع المقاعد، بما في ذلك لعبتي «موبايل ليجندز: بانغ بانغ» و«روكيت ليغ».

وتتوفر على الموقع الرسمي للبطولة جميع تفاصيل التصفيات، واللوائح التنظيمية، ومعايير الأهلية، على أن يتم الإعلان عن معلومات إضافية بشأن لعبتي «إي إيه سبورتس إف سي» و«أبيكس ليجندز» بالتعاون مع شركة «إلكترونيك آرتس» خلال الأسابيع المقبلة.

وتمثل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 الدورة الأولى من هذه البطولة العالمية المخصّصة للمنتخبات الوطنية في أبرز ألعاب الرياضات الإلكترونية، حيث تُرسي مسارات تأهيل طويلة الأمد للاعبين والدول والشركاء في منظومة الرياضات الإلكترونية العالمية.

أعلن نادي الشباب عن البرنامج الزمني لإعداد الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، الذي يتضمن مراحل مختلفة تبدأ بالتجمع الداخلي وتنتهي بالعودة إلى الرياض مطلع أغسطس (آب) المقبل.

ووفقاً للجدول المعلن، فسيتجمع اللاعبون يوم 10 يوليو (تموز) في مقر النادي، على أن يخضعوا للفحوص الطبية خلال الفترة من 11 إلى 14 يوليو، ضمن التحضيرات البدنية والطبية التي تسبق انطلاق المعسكر الخارجي.

وسيبدأ الشباب معسكره الإعدادي الخارجي في 15 يوليو، قبل أن تعود البعثة إلى العاصمة الرياض يوم 5 أغسطس، لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعلن النادي خلال الفترة المقبلة تفاصيل المعسكر الخارجي، الذي سيقام في أوروبا، في حين لم تُحسم حتى الآن الوجهة النهائية أو الدولة المستضيفة للمعسكر.

على امتداد مشاركات الأخضر في نهائيات كأس العالم، ظل منصب مدير المنتخب من أهم الركائز الإدارية التي ساهمت في صناعة الاستقرار وتهيئة الأجواء داخل المعسكرات العالمية، إذ تعاقبت أسماء إدارية بارزة ارتبطت بكل نسخة مونديالية، وأسهمت بخبراتها في دعم «الأخضر» خلال أكبر المحافل الكروية.

ففي مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأميركية، الذي شهد الإنجاز التاريخي للمنتخب السعودي ببلوغه دور الـ16 في أول مشاركة مونديالية، تولى فهد الدهمش مهمة إدارة الأخضر والإشراف على الجهاز الإداري، ليكون أحد الأسماء المرتبطة بأهم محطة في تاريخ الكرة السعودية.

وفي نسخة 1998 بفرنسا، حضر أحمد عيد مديراً للمنتخب والمسؤول الأول عن الجوانب الإدارية، مستكملاً مسيرة العمل التنظيمي للأخضر في المحفل العالمي الثاني.

أما في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، فقد تسلم فيصل عبد الهادي مسؤولية إدارة المنتخب، في مرحلة شهدت تحديات فنية وإدارية كبيرة خلال المشاركة الآسيوية المشتركة الأولى في تاريخ كأس العالم.

وفي ألمانيا 2006، قاد فهد المصيبيح الجهاز الإداري للمنتخب السعودي، مستفيداً من خبراته الطويلة داخل الكرة السعودية، في نسخة عاد فيها الأخضر للمشاركة بعد غياب قصير عن الأدوار التنافسية.

ومع عودة المنتخب السعودي إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاماً، ظهر حسين الصادق مديراً للمنتخب في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، حيث لعب دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الإداري ومواكبة التطور الاحترافي للمنتخب خلال المشاركتين الأخيرتين.

واليوم، تتجه الأنظار إلى فهد المفرج الذي سيتولى قيادة الجهاز الإداري للمنتخب السعودي في كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك، في مرحلة جديدة يطمح خلالها الأخضر إلى تحقيق حضور مختلف يواكب تطور الكرة السعودية والمشروع الرياضي الكبير الذي تعيشه المملكة.

وتعكس هذه الأسماء المتعاقبة أهمية الدور الإداري في مسيرة المنتخب السعودي، حيث لم تكن النجاحات مرتبطة بالعمل الفني فقط، بل جاءت أيضاً نتيجة منظومة إدارية متكاملة حافظت على استقرار المنتخب في أكبر البطولات العالمية.

حققت فرق جامعة أم القرى المركزين الأول والثالث في نهائيات بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم 2026، التي اختتمت منافساتها في مدينة جينان الصينية، بمشاركة منتخبات وفرق متخصصة من عشر دول.

وجاء هذا الإنجاز بعد مشاركة تنافسية متميزة، سبقتها مرحلة إعداد ومعسكر تدريبي مكثف خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو (أيار) الجاري، قبل انطلاق المنافسات الرسمية في 21 مايو، التي استمرت حتى 24 مايو، وتوجت فرق الجامعة خلالها بإنجاز عالمي يعكس حضور المملكة القوي في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأظهرت فرق جامعة أم القرى أداءً تقنياً لافتاً خلال دور المجموعات، بعد أن تصدرت الترتيب بسجل خالٍ من الخسائر، قبل أن تؤكد تفوقها في نهائيات الدرجة الأولى، محققة المركزين الأول والثالث بجدارة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم بن ذالنون، مدرب الفرق المشاركة وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والحاسبات بالليث بجامعة أم القرى، إن البطولة شهدت مشاركة منتخبات وفرق طلابية متخصصة من عشر دول مختلفة، مما أوجد بيئة تنافسية عالمية أسهمت في تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وهندسة الأنظمة.

روبوت ضمن الفريق السعودي خلال إحدى المباريات (الشرق الأوسط)

وأضاف أن التجربة مثلت فرصة نوعية للاحتكاك بالممارسات الدولية المتقدمة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الهندسية المستخدمة في تطوير الروبوتات البشرية الرياضية، مبيناً أن المشاركة لم تقتصر على جانب التنافس، بل أسهمت في بناء خبرات عملية متقدمة لدى الطلبة، وتنمية مهارات العمل الجماعي، وحل المشكلات، والتطوير التقني تحت ظروف تنافسية عالية.

وأكد الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية أن هذا التتويج يعكس تميز الكوادر الوطنية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، ويأتي ثمرة للدعم المستمر لبيئات الابتكار في الجامعات السعودية، بما يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية المتخصصة، ويجسد قدرة الشباب السعودي على مواكبة التطورات العالمية في علوم الروبوت والبرمجة.

