القادسية يتمسك بـ«هداف الدوري السعودي» حتى 2029

أعلنت إدارة نادي القادسية السعودي عن تمديد عقد النجم المكسيكي جوليان كينونيس حتى عام 2029، في خطوة تهدف للإبقاء على مكتسبات النادي، واستمرار العمل على المشروع الرياضي الطموح الذي يسعى من خلاله إلى تعزيز حضوره التنافسي خلال المواسم المقبلة.

يأتي ذلك بعد أن كانت الإدارة مددت عقد قائد الفريق الإسباني ناتشو فيرنانديز حتى 2027، في خطوة لتعزيز حالة الاستقرار للفريق الذي تنتظره تحديات كبيرة في الموسم المقبل، كونه سيشارك في ثلاث بطولات محلية ورابعة خارجية ممثلة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ونجح كينونيس في تحقيق جائزة الحذاء الذهبي عقب تسجيله 33 هدفاً، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الدوري وأكثرهم تأثيراً هجومياً طوال الموسم، كما حصد كينونيس جائزة رجل المباراة في 14 مناسبة، كأكثر لاعب تحقيقاً للجائزة خلال الموسم من بين جميع لاعبي الأندية المتنافسة.

وبات جوليان الهداف التاريخي لنادي القادسية، بعدما واصل كتابة اسمه في سجلات النادي بأرقامه وإنجازاته المميزة منذ انضمامه للفريق، ليصبح أحد أبرز الأسماء في تاريخ القادسية الحديث.

وجرت مراسم توقيع العقد في مقر النادي بحضور المدير التنفيذي جيمس بيسجروف، والمدير الرياضي كارلوس أنتون، وسط أجواء تعكس الثقة المتبادلة بين اللاعب وإدارة النادي، والرغبة المشتركة في مواصلة النجاحات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد جوليان أن مدينة الخبر وجماهير القادسية يمثلون جزءاً مهماً في مسيرته، حيث قال: «في الخبر وجدت شغفاً لا ينطفئ»، مشدداً على أن رحلته مع النادي ما زالت في بدايتها، وأن الطموحات القادمة أكبر، مؤكداً ثقته بمواصلة كتابة فصول مميزة مع الفريق وجماهيره.

وينتظر أن يشهد صيف القادسية عقد صفقات نوعية من أجل المنافسة على حصد إحدى البطولات الكبرى التي يشارك فيها ومواصلة النتائج الكبيرة في الدوري السعودي للمحترفين الذي أنهاه في المركز الرابع، محققاً أرقاماً تاريخية من حيث عدد الانتصارات والرصيد النقطي الذي وصل إلى الرقم 77.