المقاتل السعودي «البراهيم» يتألق بـ«القاضية» في أمسية «فخر العرب»

البراهيم محتفلاً بالفوز (الشرق الأوسط)
خطف المقاتل السعودي أحمد البراهيم الأنظار في أمسية «فخر العرب»، بعدما حقق فوزاً مثيراً بالضربة القاضية الفنية على المصري إبراهيم محمود في نزال وزن الوسط، بعد أداء مميز أنهاه في الجولة الثالثة، ضمن الحدث الذي أقيم في «كوكاكولا أرينا» بدبي.

وشهدت الأمسية حضوراً جماهيرياً وإعلامياً لافتاً في افتتاح موسم «بي إف إل مينا» في دبي، حيث جمعت البطولة نخبة من أبرز مقاتلي المنطقة وسط أجواء حماسية عكست النمو المتواصل لرياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.

كما تألقت الإماراتية زمزم الحمادي بعدما حققت فوزها الأول في البطولة خلال ظهورها المرتقب داخل قفص دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما افتتح الإماراتي بطي العامري سلسلة الانتصارات الإماراتية بأداء قوي في افتتاح النزالات.

ونجحت زمزم الحمادي، البالغة من العمر 18 عاماً، في تحقيق فوز مستحق على المصرية عبير منصور ضمن نزالات وزن القشة الاستعراضية للهواة، بعد مواجهة قوية حسمتها بقرار الحكام بالإجماع، وسط تفاعل جماهيري كبير في أول ظهور لها ضمن بطولة «بي إف إل مينا».

وقالت زمزم عقب النزال: «كان رائعاً أن أقاتل أمام الجماهير في دبي. عندما دخلت إلى القفص وشاهدت حجم الدعم شعرت بدهشة كبيرة، وأتطلع للعودة مجدداً إلى نزالات PFL وتحقيق المزيد من الانتصارات».

وفي افتتاح الأمسية، فرض الإماراتي بطي العامري سيطرته على نزاله أمام المصري حمادة عثمان ضمن نزال الريشة الاستعراضي للهواة، ليحقق الفوز بقرار الحكام بالإجماع، ويؤكد حضوره كونه من المواهب الإماراتية الصاعدة في البطولة.

وقال العامري: «أشعر بفخر كبير لتمثيل دولة الإمارات واستعراض مهاراتي أمام الجماهير في دبي. استمتعت كثيراً بهذا الفوز، وأشعر بأنني أواصل التطور يوماً بعد يوم».

من قتالات أمسية «فخر العرب» (الشرق الأوسط)

وفي النزال الرئيسي، حقق التونسي مهدي سعدي فوزاً صعباً على الإماراتي محمد يحيى بقرار منقسم للحكام، بعد مواجهة قوية امتدت لثلاث جولات ضمن منافسات وزن الريشة، فيما تمكن الجزائري إلياس جيرون من تحقيق فوز سريع على المغربي صلاح الدين هاملي بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى ضمن ربع نهائي وزن الخفيف.

كما حجز البحريني حمزة كوهجي مقعده في نصف نهائي البطولة بعد فوزه على المغربي طه بن داود بقرار الحكام بالإجماع، بينما تأهل كل من المصري باسل شعلان، والمصري أحمد السيسي، والعراقي محمد فهمي إلى نصف نهائي وزن الخفيف بعد نتائج قوية خلال الأمسية.

وفي بقية النزالات، حقق الأردني ساهر قاسمية فوزاً على البحريني حمد مرحون بقرار منقسم للحكام ضمن منافسات وزن الذبابة الاستعراضية.

كما شهدت الأمسية فوز الجزائري إلياس جيرون على المغربي صلاح الدين هاملي بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة بعد إيقاف سلسلة انتصارات هاملي.

وتستضيف مدينة جدة المحطة المقبلة في 19 يونيو (حزيران) المقبل حدث بطولة تصفيات دوري المقاتلين المحترفين، الذي يشهد ظهور المقاتلة السعودية هتان السيف في نزالها الاحترافي الأول بمسيرتها القتالية، وأيضاً يشارك المقاتل السعودي مالك باسهل في الحدث.

أنتونيلي: فيراري أكبر تهديد لسلسلة انتصاراتي

رياضة عالمية كيمي أنتونيلي بطل سباق كندا (د.ب.أ)

أنتونيلي: فيراري أكبر تهديد لسلسلة انتصاراتي

قد تنتاب المشجعين الإيطاليين لبطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات مشاعر مختلطة مع اقتراب السباق المقبل في موناكو.

«الشرق الأوسط» (مونتريال)
رياضة عالمية آدي هوتر مرشح لتدريب آينتراخت فرنكفورت (رويترز)
رياضة عالمية

آدي هوتر مرشح لتدريب آينتراخت فرنكفورت

ذكرت مجلة «كيكر» الرياضية، الاثنين، أن آدي هوتر هو المرشح الأبرز لتدريب آينتراخت فرنكفورت خلفاً للإسباني ألبرت رييرا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
رياضة عالمية برونو جينيزيو ترك تدريب ليل (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

رغم التأهل لدوري الأبطال... ليل ينفصل عن مدربه جينيزيو

انفصل ليل ثالث ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم عن مدربه برونو جينيزيو مع نهاية عقده الممتد لعامين.

«الشرق الأوسط» (ليل)
رياضة عالمية البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد (رويترز)
رياضة عالمية

فرنانديز لروي كين: أنت كاذب!

اتهم البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد، نجم النادي السابق الآيرلندي روي كين بالكذب بشأن سعيه الناجح لتحطيم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي.

«الشرق الأوسط» (مانشستر)
رياضة عالمية الحارس جانلويجي دوناروما (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

دوناروما يقود مجموعة من الشباب في تشكيلة إيطاليا

استدعى سيلفيو بالديني المدرب المؤقت لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، الاثنين، اسماً واحداً فقط من الركائز المعتادة، هو الحارس جانلويجي دوناروما.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة سعودية

الشباب يدشن معسكره الخارجي في 15 يوليو

أعلن نادي الشباب عن البرنامج الزمني لإعداد الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، الذي يتضمن مراحل مختلفة تبدأ بالتجمع الداخلي وتنتهي بالعودة إلى الرياض مطلع أغسطس (آب) المقبل.

ووفقاً للجدول المعلن، فسيتجمع اللاعبون يوم 10 يوليو (تموز) في مقر النادي، على أن يخضعوا للفحوص الطبية خلال الفترة من 11 إلى 14 يوليو، ضمن التحضيرات البدنية والطبية التي تسبق انطلاق المعسكر الخارجي.

وسيبدأ الشباب معسكره الإعدادي الخارجي في 15 يوليو، قبل أن تعود البعثة إلى العاصمة الرياض يوم 5 أغسطس، لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعلن النادي خلال الفترة المقبلة تفاصيل المعسكر الخارجي، الذي سيقام في أوروبا، في حين لم تُحسم حتى الآن الوجهة النهائية أو الدولة المستضيفة للمعسكر.

رياضة سعودية

من الدهمش إلى المفرج... ستة أسماء تولت إدارة الأخضر مونديالياً

المفرج يصافح الجوير في معسكر التجمع بالرياض قبل المغادرة إلى أميركا (المنتخب السعودي)
المفرج يصافح الجوير في معسكر التجمع بالرياض قبل المغادرة إلى أميركا (المنتخب السعودي)
على امتداد مشاركات الأخضر في نهائيات كأس العالم، ظل منصب مدير المنتخب من أهم الركائز الإدارية التي ساهمت في صناعة الاستقرار وتهيئة الأجواء داخل المعسكرات العالمية، إذ تعاقبت أسماء إدارية بارزة ارتبطت بكل نسخة مونديالية، وأسهمت بخبراتها في دعم «الأخضر» خلال أكبر المحافل الكروية.

ففي مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأميركية، الذي شهد الإنجاز التاريخي للمنتخب السعودي ببلوغه دور الـ16 في أول مشاركة مونديالية، تولى فهد الدهمش مهمة إدارة الأخضر والإشراف على الجهاز الإداري، ليكون أحد الأسماء المرتبطة بأهم محطة في تاريخ الكرة السعودية.

وفي نسخة 1998 بفرنسا، حضر أحمد عيد مديراً للمنتخب والمسؤول الأول عن الجوانب الإدارية، مستكملاً مسيرة العمل التنظيمي للأخضر في المحفل العالمي الثاني.

أما في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، فقد تسلم فيصل عبد الهادي مسؤولية إدارة المنتخب، في مرحلة شهدت تحديات فنية وإدارية كبيرة خلال المشاركة الآسيوية المشتركة الأولى في تاريخ كأس العالم.

وفي ألمانيا 2006، قاد فهد المصيبيح الجهاز الإداري للمنتخب السعودي، مستفيداً من خبراته الطويلة داخل الكرة السعودية، في نسخة عاد فيها الأخضر للمشاركة بعد غياب قصير عن الأدوار التنافسية.

ومع عودة المنتخب السعودي إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاماً، ظهر حسين الصادق مديراً للمنتخب في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، حيث لعب دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الإداري ومواكبة التطور الاحترافي للمنتخب خلال المشاركتين الأخيرتين.

واليوم، تتجه الأنظار إلى فهد المفرج الذي سيتولى قيادة الجهاز الإداري للمنتخب السعودي في كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك، في مرحلة جديدة يطمح خلالها الأخضر إلى تحقيق حضور مختلف يواكب تطور الكرة السعودية والمشروع الرياضي الكبير الذي تعيشه المملكة.

وتعكس هذه الأسماء المتعاقبة أهمية الدور الإداري في مسيرة المنتخب السعودي، حيث لم تكن النجاحات مرتبطة بالعمل الفني فقط، بل جاءت أيضاً نتيجة منظومة إدارية متكاملة حافظت على استقرار المنتخب في أكبر البطولات العالمية.

رياضة سعودية

«أم القرى» تتصدر بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم

فريق جامعة أم القرى على منصة التتويج (الشرق الأوسط)
فريق جامعة أم القرى على منصة التتويج (الشرق الأوسط)
حققت فرق جامعة أم القرى المركزين الأول والثالث في نهائيات بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم 2026، التي اختتمت منافساتها في مدينة جينان الصينية، بمشاركة منتخبات وفرق متخصصة من عشر دول.

وجاء هذا الإنجاز بعد مشاركة تنافسية متميزة، سبقتها مرحلة إعداد ومعسكر تدريبي مكثف خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو (أيار) الجاري، قبل انطلاق المنافسات الرسمية في 21 مايو، التي استمرت حتى 24 مايو، وتوجت فرق الجامعة خلالها بإنجاز عالمي يعكس حضور المملكة القوي في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأظهرت فرق جامعة أم القرى أداءً تقنياً لافتاً خلال دور المجموعات، بعد أن تصدرت الترتيب بسجل خالٍ من الخسائر، قبل أن تؤكد تفوقها في نهائيات الدرجة الأولى، محققة المركزين الأول والثالث بجدارة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم بن ذالنون، مدرب الفرق المشاركة وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والحاسبات بالليث بجامعة أم القرى، إن البطولة شهدت مشاركة منتخبات وفرق طلابية متخصصة من عشر دول مختلفة، مما أوجد بيئة تنافسية عالمية أسهمت في تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وهندسة الأنظمة.

روبوت ضمن الفريق السعودي خلال إحدى المباريات (الشرق الأوسط)

وأضاف أن التجربة مثلت فرصة نوعية للاحتكاك بالممارسات الدولية المتقدمة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الهندسية المستخدمة في تطوير الروبوتات البشرية الرياضية، مبيناً أن المشاركة لم تقتصر على جانب التنافس، بل أسهمت في بناء خبرات عملية متقدمة لدى الطلبة، وتنمية مهارات العمل الجماعي، وحل المشكلات، والتطوير التقني تحت ظروف تنافسية عالية.

وأكد الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية أن هذا التتويج يعكس تميز الكوادر الوطنية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، ويأتي ثمرة للدعم المستمر لبيئات الابتكار في الجامعات السعودية، بما يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية المتخصصة، ويجسد قدرة الشباب السعودي على مواكبة التطورات العالمية في علوم الروبوت والبرمجة.

