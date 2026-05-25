المقاتل السعودي «البراهيم» يتألق بـ«القاضية» في أمسية «فخر العرب»

خطف المقاتل السعودي أحمد البراهيم الأنظار في أمسية «فخر العرب»، بعدما حقق فوزاً مثيراً بالضربة القاضية الفنية على المصري إبراهيم محمود في نزال وزن الوسط، بعد أداء مميز أنهاه في الجولة الثالثة، ضمن الحدث الذي أقيم في «كوكاكولا أرينا» بدبي.

وشهدت الأمسية حضوراً جماهيرياً وإعلامياً لافتاً في افتتاح موسم «بي إف إل مينا» في دبي، حيث جمعت البطولة نخبة من أبرز مقاتلي المنطقة وسط أجواء حماسية عكست النمو المتواصل لرياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.

كما تألقت الإماراتية زمزم الحمادي بعدما حققت فوزها الأول في البطولة خلال ظهورها المرتقب داخل قفص دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما افتتح الإماراتي بطي العامري سلسلة الانتصارات الإماراتية بأداء قوي في افتتاح النزالات.

ونجحت زمزم الحمادي، البالغة من العمر 18 عاماً، في تحقيق فوز مستحق على المصرية عبير منصور ضمن نزالات وزن القشة الاستعراضية للهواة، بعد مواجهة قوية حسمتها بقرار الحكام بالإجماع، وسط تفاعل جماهيري كبير في أول ظهور لها ضمن بطولة «بي إف إل مينا».

وقالت زمزم عقب النزال: «كان رائعاً أن أقاتل أمام الجماهير في دبي. عندما دخلت إلى القفص وشاهدت حجم الدعم شعرت بدهشة كبيرة، وأتطلع للعودة مجدداً إلى نزالات PFL وتحقيق المزيد من الانتصارات».

وفي افتتاح الأمسية، فرض الإماراتي بطي العامري سيطرته على نزاله أمام المصري حمادة عثمان ضمن نزال الريشة الاستعراضي للهواة، ليحقق الفوز بقرار الحكام بالإجماع، ويؤكد حضوره كونه من المواهب الإماراتية الصاعدة في البطولة.

وقال العامري: «أشعر بفخر كبير لتمثيل دولة الإمارات واستعراض مهاراتي أمام الجماهير في دبي. استمتعت كثيراً بهذا الفوز، وأشعر بأنني أواصل التطور يوماً بعد يوم».

من قتالات أمسية «فخر العرب» (الشرق الأوسط)

وفي النزال الرئيسي، حقق التونسي مهدي سعدي فوزاً صعباً على الإماراتي محمد يحيى بقرار منقسم للحكام، بعد مواجهة قوية امتدت لثلاث جولات ضمن منافسات وزن الريشة، فيما تمكن الجزائري إلياس جيرون من تحقيق فوز سريع على المغربي صلاح الدين هاملي بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى ضمن ربع نهائي وزن الخفيف.

كما حجز البحريني حمزة كوهجي مقعده في نصف نهائي البطولة بعد فوزه على المغربي طه بن داود بقرار الحكام بالإجماع، بينما تأهل كل من المصري باسل شعلان، والمصري أحمد السيسي، والعراقي محمد فهمي إلى نصف نهائي وزن الخفيف بعد نتائج قوية خلال الأمسية.

وفي بقية النزالات، حقق الأردني ساهر قاسمية فوزاً على البحريني حمد مرحون بقرار منقسم للحكام ضمن منافسات وزن الذبابة الاستعراضية.

كما شهدت الأمسية فوز الجزائري إلياس جيرون على المغربي صلاح الدين هاملي بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة بعد إيقاف سلسلة انتصارات هاملي.

وتستضيف مدينة جدة المحطة المقبلة في 19 يونيو (حزيران) المقبل حدث بطولة تصفيات دوري المقاتلين المحترفين، الذي يشهد ظهور المقاتلة السعودية هتان السيف في نزالها الاحترافي الأول بمسيرتها القتالية، وأيضاً يشارك المقاتل السعودي مالك باسهل في الحدث.