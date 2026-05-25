«رولان غاروس»: الألمانية سيغموند لا تبالي بالسخرية من «وسادتها»

قالت لاعبة التنس الألمانية لورا سيغموند إنها لا تبالي بالآراء، وأكدت عزمها على اصطحاب وسادتها الحرارية إلى الملعب، وذلك حينما تواجه اليابانية ناومي أوساكا، الثلاثاء، في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس).

وأوضحت سيغموند (38 عاماً) أن الجلوس على تلك الوسادة ساعدها في التخفيف من آلام الظهر، مؤكدة أنها لن تتخلى عن الوسادة أمام أوساكا الفائز بأربعة ألقاب من الألقاب الأربع الكبرى (غراند سلام).

وتابعت اللاعبة الألمانية: «سآخذها بالطبع إلى الملعب، لأن المقاعد الخشبية تكون صعبة، وكلما زاد ذلك أصبحت الأمور أكثر صعوبة».

وقالت: «الجميع يسخر من الوسادة وأصبح الأمر مادة للسخرية، لكنني وصلت إلى مرحلة في مسيرتي يمكنني القول فيها (دعهم يسخرون إذا كانوا سعداء بذلك، ولا يهمني ما يفكر فيه الناس)».

واضطرت سيغموند، المصنفة 47 عالمياً، إلى إنهاء موسم 2025 بشكل مبكر بسبب مشاكل في الظهر، وقالت في تصريحات لـ«يورو سبورت» إن الأمور كانت صعبة لدرجة أنها لم تعد قادرة على ارتداء جواربها.

وأضافت أن المشاكل التي عانت منها في الظهر قد تم حلها إلى حد كبير، لكنها بسبب صعوبات في الجلوس قامت بشراء تلك الوسادة.

وصلت سيغموند إلى دور الثمانية في بطولتين من البطولات الأربع الكبرى في فردي السيدات، لكنها أكثر نجاحاً في منافسات الزوجي بالبطولات الكبرى، حيث فازت بلقب في زوجي السيدات ولقبين في الزوجي المختلط.