«فيفا» وعد منتخب إيران بمنحه تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة

قال وزير الرياضة الإيراني إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعد بمنح المنتخب الإيراني تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم هذا الصيف، على الرغم من الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، الاثنين.

وبقيت مشاركة إيران في الحدث العالمي موضع تساؤل منذ أشهر؛ نظراً إلى أن البطولة تُقام بشكل مشترك في الولايات المتحدة التي قادت مع إسرائيل هجوماً على إيران في 28 فبراير (شباط)؛ ما أشعل حرباً إقليمية أوسع.

وقال الوزير أحمد دنيامالي، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية «إيسنا»: «رئيس (فيفا) وعدنا بأن جميع لاعبينا سيحصلون على تأشيرات. لا يوجد أي سبب يمنع حصول لاعبينا على التأشيرات».

وأضاف: «آمل أن تُستكمل جميع الشروط حتى يتمكن المنتخب الوطني من المشاركة في البطولة بهدوء وبشكل منظم».

وحسب الاتحاد الإيراني لكرة القدم، سيتخذ منتخب «تيم ملّي» من مدينة تيخوانا، على الحدود المكسيكية مع الولايات المتحدة، مقراً له خلال البطولة.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، الاثنين، إن بلادها ستسمح لإيران باتخاذ مقر لها على أراضيها لتفادي قيود التأشيرات الأميركية.

وأكد دنيامالي أن على الدول المضيفة لكأس العالم التزاماً بتوفير التأشيرات لجميع الدول المشاركة، بما في ذلك اللاعبون وأفراد الطواقم الفنية والإدارية.

وقال: «في المكسيك، من المتوقع أن يحصل المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول متعددة تصدرها الولايات المتحدة».

وخلال «كونغرس فيفا» الذي عُقد الشهر الماضي في فانكوفر، قال رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو إن إيران ستخوض مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة كما هو مقرر.

ويواصل المنتخب الإيراني حالياً استعداداته في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، في حين توجه بعض أفراد البعثة، الخميس، إلى السفارة الأميركية في أنقرة لتقديم طلبات التأشيرات الخاصة بالمونديال.

وتنطلق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مشترك، في 11 يونيو (حزيران).

وأوقعت القرعة إيران في المجموعة السابعة، حيث ستخوض مباراتيها الأوليين في لوس أنجليس.

ويستهل منتخب «تيم ملّي» مشواره في المجموعة السابعة في 15 يونيو في لوس أنجليس بمواجهة نيوزيلندا، قبل أن يواجه بلجيكا في 21 منه، ويختتم دور المجموعات أمام مصر بعد 5 أيام في سياتل.