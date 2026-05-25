بعد النجاة من الهبوط... إدارة توتنهام تسعى لإعادة البناء

أكد صاحب أغلبية أسهم نادي توتنهام الإنجليزي التزامه التام واستعداده لتقديم الاستثمار اللازم لإعادة بناء النادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن توتنهام نجا بصعوبة من الهبوط للمرة الأولى منذ عام 1977، وذلك بعدما قاد حماس الجماهير فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي للفوز على إيفرتون 1/صفر، الأحد، في الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

أنهى توتنهام الموسم في المركز السابع عشر، متقدماً بنقطتين على وست هام الهابط لدوري «شامبيونشيب»، لكن الموسم كان كارثياً بالنسبة لتوتنهام، حيث كان دي زيربي ثالث مدرب للفريق في الموسم المنتهي.

وبعد تنحي دانيال ليفي عن منصبه رئيساً لمجلس إدارة النادي في سبتمبر (أيلول) الماضي، واجهت شركة «إيه إن آي سي» المالكة لأغلبية أسهم النادي والتي تديرها عائلة لويس، انتقادات عديدة.

وفي رسالة إلى الجماهير، قال بيتر تشارينغتون، الرئيس غير التنفيذي للنادي: «في سبتمبر الماضي، أدركنا ضرورة إجراء تغيير جذري في توتنهام. تدخلت عائلة لويس وأصدرت قراراً بإعادة هيكلة شاملة».

وأضاف: «لم يتم اتخاذ هذا القرار من قبيل الصدفة، وجاء متأخراً عما كان ينبغي، لكن ما تم تنفيذه حقيقي ويمثل انفصالاً تاماً عن النهج السابق».

وأوضح تشارينغتون: «في هذه العملية اكتشفنا بعض الحقائق غير المريحة، ولم يكن النجاح الكروي فقط هو سبب قراراتنا».

وقال: «إنهاء الموسم في المركز السابع عشر مرتين متتاليتين أمر غير مقبول، لن نبرر ذلك لأنه إخفاق كبير بالنظر للتوقعات».

وأضاف: «منذ سبتمبر الماضي أعدنا هيكلة القيادة في جميع المناحي بالنادي، حيث تم استحداث هيكل تنفيذي ورياضي جديد، معظم أعضاء هذا الهيكل يشغلون مناصبهم بالفعل، وسينضم آخرون في الأسابيع المقبلة».