آل سالم من نيويورك: عيدنا «تدريب»

أكد عبد الله آل سالم، مهاجم المنتخب السعودي، أن أجواء التحضيرات في معسكر "الأخضر" تتسم بالتركيز العالي والجدية من أجل استيعاب الفلسفة الفنية الجديدة للجهاز الفني بقيادة دونيس، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والانسجام قبل خوض غمار منافسات كأس العالم.

وعن أجواء العيد في المعسكر، قال آل سالم في تصريحات خاصة لـ «الشرق الأوسط»: بالتأكيد أجواء العيد تبدو مختلفة تماماً هنا في المعسكر بعيداً عن المملكة، فنحن نعيش فترة إعداد مكثفة وتدريبات مستمرة، وينصب كل تركيزنا على المباريات الودية المقبلة للاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة.

وحول مواجهة منتخب الإكوادور الودية، والتي تمثل المحك الأول للفريق تحت قيادة المدير الفني اليوناني جورجوس دونيس، أوضح مهاجم القادسية: جميع المواجهات تحمل أهمية بالغة بالنسبة لنا سواء كانت ودية أو رسمية؛ نتطلع جميعاً إلى تحقيق انسجام سريع داخل أرضية الملعب، ومن الطبيعي أن تحمل المباراة الأولى بعض الصعوبة نظراً لاختلاف التكتيك وأسلوب اللعب عن السابق، ولكن مع مرور الوقت سنصل إلى التناغم المطلوب لنبدأ المعترك العالمي ونحن في أتم الجاهزية.

️ | عبدالله ال سالم مهاجم المنتخب السعودي في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»:- نتمنى يكون هناك انسجام سريع، وكل المواجهات مهمة. #المنتخب_السعودي pic.twitter.com/1KrexdyNSf — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) May 29, 2026

وفيما يخص أسلوب دونيس ومدى اختلاف تجربته الحالية مع المنتخب مقارنة بالفترة التي أشرف فيها عليه في نادي الخليج، أفاد: شخصية المدرب لم تتغير، لكن بالتأكيد هناك اختلاف في طبيعة العمل؛ فتدريب المنتخبات يختلف عن الأندية كون الخيارات الفنية المتاحة هنا تكون أوسع بكثير. الأسلوب العام للمدرب واضح ومحدد، ونحن كلاعبون مطالبون بالاستفادة القصوى من محاضرات الفيديو الفنية المكثفة التي يعقدها، لأنها تختصر الوقت وتسرع من عملية التأقلم والانسجام للوصول إلى المستوى المأمول.

وعن طموحاته الشخصية في المونديال، قال: أتمنى بكل تأكيد التواجد والمشاركة، ورغم أن القائمة النهائية لم تُعلن بعد، إلا أن جميع العناصر الموجودة حالياً تملك الكفاءة والقدرة على تمثيل الوطن.

وأكمل: التواجد في مثل هذه المحافل يتطلب من اللاعب هدوءاً وتركيزاً ذهنياً عالياً جداً، وحالياً ينصب كل جهدي على العطاء في التدريبات والمواجهات الودية لأكون عند حسن الظن فور انطلاق البطولة.

واختتم عبد الله آل سالم تصريحاته بتوجيه رسالة خاصة للجماهير السعودية قائلًا: جمهور الأخضر هو السند الدائم للمنتخب في السراء والضراء؛ نأمل وبإذن الله أن نقدم مستويات ترفع رؤوسهم في المونديال، وأن نصل إلى أبعد مرحلة ممكنة.