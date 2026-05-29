آل سالم من نيويورك: عيدنا «تدريب»

قال لـ"الشرق الأوسط" أنه يتمنى التواجد في تشكيلة المونديال

آل سالم خلال تدريبات الأخضر في نيويورك (المنتخب السعودي)
آل سالم خلال تدريبات الأخضر في نيويورك (المنتخب السعودي)
آل سالم من نيويورك: عيدنا «تدريب»

آل سالم خلال تدريبات الأخضر في نيويورك (المنتخب السعودي)
آل سالم خلال تدريبات الأخضر في نيويورك (المنتخب السعودي)

أكد عبد الله آل سالم، مهاجم المنتخب السعودي، أن أجواء التحضيرات في معسكر "الأخضر" تتسم بالتركيز العالي والجدية من أجل استيعاب الفلسفة الفنية الجديدة للجهاز الفني بقيادة دونيس، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والانسجام قبل خوض غمار منافسات كأس العالم.

وعن أجواء العيد في المعسكر، قال آل سالم في تصريحات خاصة لـ «الشرق الأوسط»: بالتأكيد أجواء العيد تبدو مختلفة تماماً هنا في المعسكر بعيداً عن المملكة، فنحن نعيش فترة إعداد مكثفة وتدريبات مستمرة، وينصب كل تركيزنا على المباريات الودية المقبلة للاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة.

وحول مواجهة منتخب الإكوادور الودية، والتي تمثل المحك الأول للفريق تحت قيادة المدير الفني اليوناني جورجوس دونيس، أوضح مهاجم القادسية: جميع المواجهات تحمل أهمية بالغة بالنسبة لنا سواء كانت ودية أو رسمية؛ نتطلع جميعاً إلى تحقيق انسجام سريع داخل أرضية الملعب، ومن الطبيعي أن تحمل المباراة الأولى بعض الصعوبة نظراً لاختلاف التكتيك وأسلوب اللعب عن السابق، ولكن مع مرور الوقت سنصل إلى التناغم المطلوب لنبدأ المعترك العالمي ونحن في أتم الجاهزية.

وفيما يخص أسلوب دونيس ومدى اختلاف تجربته الحالية مع المنتخب مقارنة بالفترة التي أشرف فيها عليه في نادي الخليج، أفاد: شخصية المدرب لم تتغير، لكن بالتأكيد هناك اختلاف في طبيعة العمل؛ فتدريب المنتخبات يختلف عن الأندية كون الخيارات الفنية المتاحة هنا تكون أوسع بكثير. الأسلوب العام للمدرب واضح ومحدد، ونحن كلاعبون مطالبون بالاستفادة القصوى من محاضرات الفيديو الفنية المكثفة التي يعقدها، لأنها تختصر الوقت وتسرع من عملية التأقلم والانسجام للوصول إلى المستوى المأمول.

وعن طموحاته الشخصية في المونديال، قال: أتمنى بكل تأكيد التواجد والمشاركة، ورغم أن القائمة النهائية لم تُعلن بعد، إلا أن جميع العناصر الموجودة حالياً تملك الكفاءة والقدرة على تمثيل الوطن.

وأكمل: التواجد في مثل هذه المحافل يتطلب من اللاعب هدوءاً وتركيزاً ذهنياً عالياً جداً، وحالياً ينصب كل جهدي على العطاء في التدريبات والمواجهات الودية لأكون عند حسن الظن فور انطلاق البطولة.

واختتم عبد الله آل سالم تصريحاته بتوجيه رسالة خاصة للجماهير السعودية قائلًا: جمهور الأخضر هو السند الدائم للمنتخب في السراء والضراء؛ نأمل وبإذن الله أن نقدم مستويات ترفع رؤوسهم في المونديال، وأن نصل إلى أبعد مرحلة ممكنة.

تحضيرات المونديال: شارع فيري يشتعل بالحماس قبل ودية السعودية والإكوادور

رياضة سعودية

تحضيرات المونديال: شارع فيري يشتعل بالحماس قبل ودية السعودية والإكوادور

تنتشر في شارع فيري، أحد أشهر الشوارع المحيطة بملعب سبورتس إليستريتد، ملصقات دعائية للترويج للمواجهة الودية المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره الإكوادوري.

نواف العقيّل (نيويورك)
رياضة سعودية استقبال حافل من اللاعبين لزميلهم سعود عبدالحميد (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

الأخضر يختبر جاهزيته المونديالية و«قدرات دونيس» بودية الإكوادور

قبل انطلاق مونديال 2022 الماضي في قطر، التقى المنتخب السعودي بنظيره الإكوادوري ودياً بمدينة مورسيا الإسبانية تحضيراً للبطولة، واليوم يتجدد اللقاء أمام المنتخب

سعد السبيعي ( نيويورك) فهد العيسى (الرياض)
رياضة سعودية مجرشي خلال تدريبات الأخضر في معسكر نيويورك (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

مجرشي لـ«الشرق الأوسط»: سنشرف الكرة السعودية في المونديال

أكد علي مجرشي، ظهير المنتخب السعودي، جاهزية "الأخضر" لخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق منافسات المونديال.

سعد السبيعي (نيويورك)
رياضة عالمية لاعبو إيران يحتفلون بعد أحد أهدافهم في ودية غامبيا بمعسكر تركيا (أ.ب)
رياضة عالمية

الإيرانيون ينتظرون الرد الأميركي بخصوص تأشيرات المونديال

قال نائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي محمد نبي، الجمعة، إن السلطات الأميركية سترد على طلبات تأشيرات لاعبي المنتخب إيران لكأس العالم "خلال هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا (تركيا))
رياضة عالمية من المباراة التي جمعت المنتخبين (رويترز)
رياضة عالمية

«تحضيرات المونديال»: تعادل سلبي بين البوسنة ومقدونيا الشمالية

خيم التعادل السلبي على المباراة الودية التي جمعت بين منتخب البوسنة والهرسك وضيفه مقدونيا الشمالية، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (سراييفو)
تحضيرات المونديال: شارع فيري يشتعل بالحماس قبل ودية السعودية والإكوادور

ملصقات دعائية للترويج للمواجهة الودية المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره الإكوادوري (نواف العقيّل)
ملصقات دعائية للترويج للمواجهة الودية المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره الإكوادوري (نواف العقيّل)
تحضيرات المونديال: شارع فيري يشتعل بالحماس قبل ودية السعودية والإكوادور

ملصقات دعائية للترويج للمواجهة الودية المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره الإكوادوري (نواف العقيّل)
ملصقات دعائية للترويج للمواجهة الودية المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره الإكوادوري (نواف العقيّل)

تنتشر في شارع فيري، أحد أشهر الشوارع المحيطة بملعب سبورتس إليستريتد، ملصقات دعائية للترويج للمواجهة الودية المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره الإكوادوري، وذلك وفقاً لما رصدته «الشرق الأوسط» قبل ساعات من انطلاق المباراة.

ويُعد الشارع نقطة تجمع رئيسية للجالية الإكوادورية في المنطقة، إذ يضم العديد من المطاعم والمتاجر الإكوادورية التي استقطبت أعداداً كبيرة من المشجعين، مع حضور لافت لأعلام وشعارات منتخب الإكوادور في محيط الملعب والشوارع المجاورة، ما أضفى أجواءً احتفالية مبكرة على المدينة.

وتحت أشعة شمس نيويورك، وفي أجواء مفعمة بالحماس والترقب المونديالي، واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته في معسكره المقام بالولايات المتحدة الأميركية، حيث انطلقت حافلة «الأخضر» عند الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة عصراً بتوقيت نيويورك من يوم الجمعة متجهة إلى ملعب نادي نيويورك سيتي، الذي يبعد نحو 20 دقيقة عن مقر إقامة البعثة، لخوض الحصة التدريبية الرئيسية والأخيرة قبل مواجهة الإكوادور.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة داخل أروقة الجهاز الفني للمنتخب السعودي، إذ تُعد البروفة الأهم والاختبار الأخير قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأوروغواي في الاستحقاق العالمي المقبل، ما يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة للوقوف على جاهزية اللاعبين واختبار العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً جيداً، في ظل استمرار طرح التذاكر عبر المنصة المخصصة للبيع، وسط اهتمام متزايد من جماهير المنتخبين بمتابعة واحدة من أبرز المباريات الودية في فترة الإعداد الحالية.

الأخضر يختبر جاهزيته المونديالية و«قدرات دونيس» بودية الإكوادور

استقبال حافل من اللاعبين لزميلهم سعود عبدالحميد (المنتخب السعودي)
استقبال حافل من اللاعبين لزميلهم سعود عبدالحميد (المنتخب السعودي)
الأخضر يختبر جاهزيته المونديالية و«قدرات دونيس» بودية الإكوادور

استقبال حافل من اللاعبين لزميلهم سعود عبدالحميد (المنتخب السعودي)
استقبال حافل من اللاعبين لزميلهم سعود عبدالحميد (المنتخب السعودي)

قبل انطلاق مونديال 2022 الماضي في قطر، التقى المنتخب السعودي بنظيره الإكوادوري ودياً بمدينة مورسيا الإسبانية تحضيراً للبطولة، واليوم يتجدد اللقاء أمام المنتخب ذاته تأهباً لكأس العالم 2026، حيث يدشن الأخضر مبارياته الودية قبل ركلة البداية أمام أوروغواي يوم 15 يونيو (حزيران) المقبل.

وفي تلك المواجهة التي أقيمت في سبتمبر (أيلول) 2022 كان الفرنسي هيرفي رينارد مدرباً للأخضر لكنه اليوم لم يعد موجوداً بعد أن وصلت العلاقة مع المنتخب السعودي إلى النهاية قبل أشهر قليلة من المونديال ليحضر هذه المرة اليوناني جورجيس دونيس.

وتعتبر مواجهة الإكوادور هي الثانية في تاريخ مواجهات المنتخبين المباشرة، وفقاً لموقع المنتخب السعودي، حيث انتهت المواجهة الوحيدة بالتعادل السلبي بلا أهداف.

ويقيم المنتخب السعودي معسكراً تدريبياً في نيويورك تحضيراً لانطلاق المحفل العالمي، حيث قرر خوض ثلاث مواجهات ودية لرفع وتيرة الاستعدادات، خاصة مع تولى دونيس قيادة الدفة الفنية، وحاجته للإشراف المباشر على اللاعبين في اختبارات حقيقية، بدءاً من ودية الإكوادور ثم بورتوريكو ثم السنغال.

صالح الشهري خلال التدريبات (المنتخب السعودي)

وبالعودة إلى المواجهة الودية الماضية، فقد حضر محمد العويس في حراسة المرمى، ومن أمامه عبد الإله العمري وعلي البليهي وياسر الشهراني وسعود عبد الحميد، وفي وسط الميدان سامي النجعي وناصر الدوسري ورياض شراحيلي وهتان باهبري وسالم الدوسري، وفي المقدمة حضر فراس البريكان.

وأجرى رينارد 6 تبديلات بإشراك سلطان الغنام وعلي الحسن وهارون كمارا ومحمد كنو ونواف العابد وعبد الله مادو.

ولم تحمل تلك المواجهة أي ملامح تُذكر، باستثناء بطاقتين صفراوين لثنائي الأخضر علي البليهي وسامي النجعي.

واليوم يعود عدد من لاعبي الأخضر لمواجهة الإكوادور مجدداً، وهم محمد العويس وعبد الإله العمري وسالم الدوسري وفراس البريكان وسعود عبد الحميد وناصر الدوسري ومحمد كنو.

وسيفتقد منتخب الإكوادور الثنائي لويليان باتشو مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، وبييرو هينكابي مدافع آرسنال الإنجليزي، وذلك لمشاركتهما في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووسط أجواء إيجابية يخيم عليها التفاؤل، تسارعت وتيرة تحضيرات الأخضر، حيث انطلقت حافلة اللاعبين متجهة نحو ملعب نادي نيويورك سيتي، الذي يبعد نحو عشرين دقيقة عن مقر الإقامة، لخوض المران الرئيسي استعداداً لمواجهة منتخب الإكوادور، التي تصنف داخل أروقة الجهاز الفني بأنها البروفة الأساسية والاختبار الحقيقي الأخير قبل الاصطدام بمنتخب الأوروغواي في المعترك العالمي.

وجاءت هذه الحصة التدريبية لتترجم العمل النظري المكثف الذي قاده المدير الفني دونيس خلال الأيام الماضية، إذ عقد سلسلة من الاجتماعات المطولة مع اللاعبين لشرح منهجيته الفنية وتطبيقاته التكتيكية التي يسعى لانتهاجها في المونديال، بهدف الوصول بالمنظومة إلى أعلى درجات الجاهزية والانسجام الفني والبدني.

الحمدان يستعرض مهاراته بالكرة (المنتخب السعودي)

وسجل اللاعب سعود عبد الحميد مشاركته في التدريبات الجماعية عقب وصوله إلى نيويورك، مما عزز خيارات الجهاز الفني، في حين وصل الحارس عبد الرحمن الصانبي قبل انطلاقة التدريبات وبدأ مباشرة تمارين خاصة مع المعد البدني بشكل منفرد، على أن ينضم للتمارين الجماعية.

وفي مسار التأهيل، يتابع الحارس نواف العقيدي برنامجه العلاجي بشكل مثالي برفقة الجهاز الطبي، وسط متابعة مستمرة ومكثفة لمدى تحسن إصابته لضمان تجهيزه بالشكل المطلوب.

وتكتسب تحضيرات حراس المرمى أهمية مضاعفة بالنظر إلى اللوائح الصارمة التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نهائيات كأس العالم، التي تشترط وجود ثلاثة حراس مرمى في القائمة النهائية لكل منتخب، مع إتاحة مرونة قانونية تمنح الأجهزة الفنية الحق في استبدال أي حارس يتعرض لإصابة خطيرة أو عارض صحي يمنعه من اللعب، وهو ما يفسر حرص الجهاز الفني للأخضر على وضع جميع الحراس على أهبة الاستعداد.

كلوب والاتحاد... «مجرد شائعات»

كلوب لن يعود للتدريب في الوقت الراهن (إ.ب.أ)
كلوب لن يعود للتدريب في الوقت الراهن (إ.ب.أ)
كلوب والاتحاد... «مجرد شائعات»

كلوب لن يعود للتدريب في الوقت الراهن (إ.ب.أ)
كلوب لن يعود للتدريب في الوقت الراهن (إ.ب.أ)

انشغلت جماهير الاتحاد طوال اليومين الماضيين بأنباء تشير إلى إمكانية قبول الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، بمهمة جديدة في مسيرته مع عميد الأندية السعودية، واجتاحت منصات التواصل الاجتماعي حملة واسعة تطالب إدارة النادي بالتعاقد مع المدرب، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، واقترابه من مغادرة الفريق بالتراضي.

ودشّن أنصار «العميد» وسم «خلصوا مع كلوب» على منصة «إكس»، ليتصدر قوائم التداول في عدة دول، وسط حالة من الحماس الجماهيري لفكرة استقدام أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم الحديثة إلى دوري روشن السعودي.

وجاءت هذه المطالبات بالتزامن مع تقارير إعلامية بريطانية أشارت إلى أن الاتحاد يضع كلوب ضمن قائمة الأسماء التي يراها مثالية لقيادة المشروع الفني للنادي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المدرب الألماني في محطاته السابقة.

ونشرت «الشرق الأوسط» في وقت سابق، أنَّ مباراة القادسية التي خسرها الاتحاد بخماسية ضمن الدوري السعودي للمحترفين كانت الأخيرة في مسيرة المدرب البرتغالي كونسيساو مع «العميد».

وأشارت المصادر إلى أنَّ القائمين على النادي في طريقهم إلى إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الذي وصل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لقيادة الدفة الفنية عقب موسم خرج فيه الفريق بلا ألقاب بعد مشاركته في 4 بطولات.

لكن بينما كانت الجماهير تحلم بإمكانية مشاهدة كلوب على مقاعد بدلاء الاتحاد، جاءت المؤشرات الآتية من أوروبا لتضع كثيراً من العراقيل أمام إتمام هذه الصفقة.

الصحافي البريطاني بن جاكوبس أكد عبر حسابه الرسمي أن الاتحاد ينظر بالفعل إلى كلوب بوصفه الخيار الأمثل لقيادة الفريق، إلا أن مسؤولي النادي يدركون في الوقت ذاته أن إقناع المدرب الألماني بالعودة إلى العمل اليومي في التدريب خلال الوقت الحالي يبدو أمراً بالغ الصعوبة.

وأوضح جاكوبس أن هناك عاملين رئيسيين يقفان وراء هذا الموقف؛ أولهما أن كلوب يشعر براحة كبيرة في منصبه الحالي داخل مجموعة «ريد بول»، حيث يشغل منصب المدير العالمي لكرة القدم للمجموعة المشرفة على عدة أندية حول العالم، من بينها لايبزيغ الألماني، وسالزبورغ النمساوي، ونيويورك ريد بولز الأميركي، وبعقد يمتد حتى 2029.

أما العامل الآخر فيتعلق بالجوانب المالية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع؛ إذ تشير التقارير إلى أن الاتحاد لا يملك في الوقت الراهن الإمكانات المطلوبة لتلبية جميع الشروط والمتطلبات التي قد يطلبها مدرب بحجم كلوب لبناء مشروعه الفني بالكامل.

وفي الوقت الذي استمرت فيه الشائعات حول وجود مفاوضات محتملة، جاء الصحافي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، ليضع حداً لكثير من التكهنات، فقد نقل رومانو تصريحاً مباشراً من مارك كوزيكه، وكيل أعمال يورغن كلوب، نشره موقع «وِن وِن»، قال فيه بوضوح: «لا توجد أي إمكانية لتدريب كلوب فريق الاتحاد هذا العام»، وهو تصريح عدّه كثيرون بمثابة إغلاق مؤقت لملف المدرب الألماني بالنسبة إلى النادي السعودي.

ورغم هذا النفي القاطع، فإن مجرد ارتباط اسم الاتحاد بكلوب يعكس حجم الطموحات التي باتت تمتلكها أندية دوري روشن، بعدما نجحت خلال السنوات الأخيرة في استقطاب عدد من أبرز نجوم العالم ومدربيه.

ويُعد كلوب واحداً من أنجح المدربين في جيله. وخلال مسيرته التدريبية قاد ماينز للصعود إلى الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، ثم صنع حقبة استثنائية مع بوروسيا دورتموند، حيث تُوج بلقب الدوري الألماني مرتين متتاليتين، وكأس ألمانيا، وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013. أما محطته الأشهر فجاءت مع ليفربول، حيث أمضى تسعة أعوام تاريخية بين 2015 و2024، أعاد خلالها النادي الإنجليزي إلى قمة الكرة الأوروبية والعالمية. وتحت قيادته تُوج «الريدز» بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز 2020، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين.

وخاض كلوب أكثر من 1000 مباراة بصفته مدرباً خلال مسيرته الاحترافية، محققاً مئات الانتصارات، فيما اشتهر بأسلوبه الهجومي وضغطه العالي المعروف باسم «غيغن برس»، الذي جعله أحد أكثر المدربين تأثيراً في كرة القدم الحديثة. وبين رغبة جماهير الاتحاد، وإعجاب الإدارة بإمكانات المدرب الألماني، وتصريحات وكيله الحاسمة، يبدو أن حلم رؤية يورغن كلوب في جدة سيظل مؤجلاً على الأقل في الوقت الحالي، حتى وإن بقي اسمه حاضراً بقوة في أحاديث الجماهير وسوق المدربين العالمية.

