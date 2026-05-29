الإيرانيون ينتظرون الرد الأميركي بخصوص تأشيرات المونديال

لاعبو إيران يحتفلون بعد أحد أهدافهم في ودية غامبيا بمعسكر تركيا (أ.ب)
  أنطاليا تركيا: «الشرق الأوسط»
قال نائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي محمد نبي، الجمعة، إن السلطات الأميركية سترد على طلبات تأشيرات لاعبي المنتخب الإيراني لكأس العالم "خلال هذا الأسبوع".

وأوضح أن المنتخب الإيراني سيقيم معسكره خلال البطولة في المكسيك، رغم أن مبارياته الثلاث في دور المجموعات ستُقام داخل الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الطلبات تأتي في ظل حالة من عدم اليقين بشأن منح التأشيرات، على خلفية التوترات بين البلدين، رغم وجود وقف إطلاق نار هش بعد الحرب التي اندلعت أواخر شباط/فبراير بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وقال نبي عبر مترجم، بعد فوز إيران على غامبيا 3-1 في مباراة ودية: "لقد أرسلنا رسالة إلى الفيفا للاستفسار عن وضع التأشيرات، وقد رد علينا بأن النتائج ستُبلّغ هذا الأسبوع".

وسيخوض المنتخب الإيراني مباراة ودية أخرى أمام مالي في أنطاليا الخميس المقبل، قبل أن يبدأ مشواره في كأس العالم في 16 حزيران/يونيو أمام نيوزيلندا في لوس أنجليس.

تحضيرات المونديال: شارع فيري يشتعل بالحماس قبل ودية السعودية والإكوادور

تنتشر في شارع فيري، أحد أشهر الشوارع المحيطة بملعب سبورتس إليستريتد، ملصقات دعائية للترويج للمواجهة الودية المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره الإكوادوري.

الأخضر يختبر جاهزيته المونديالية و«قدرات دونيس» بودية الإكوادور

قبل انطلاق مونديال 2022 الماضي في قطر، التقى المنتخب السعودي بنظيره الإكوادوري ودياً بمدينة مورسيا الإسبانية تحضيراً للبطولة، واليوم يتجدد اللقاء أمام المنتخب

آل سالم من نيويورك: عيدنا «تدريب»

أكد عبد الله آل سالم، مهاجم المنتخب السعودي، أن أجواء التحضيرات في معسكر "الأخضر" تتسم بالتركيز العالي والجدية من أجل استيعاب الفلسفة الفنية لدونيس.

مجرشي لـ«الشرق الأوسط»: سنشرف الكرة السعودية في المونديال

أكد علي مجرشي، ظهير المنتخب السعودي، جاهزية "الأخضر" لخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق منافسات المونديال.

«تحضيرات المونديال»: تعادل سلبي بين البوسنة ومقدونيا الشمالية

خيم التعادل السلبي على المباراة الودية التي جمعت بين منتخب البوسنة والهرسك وضيفه مقدونيا الشمالية، الجمعة.

أرتيتا: لقب أبطال أوروبا فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ أرسنال

كشف الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتظار دام 22 عاماً لم يخفف من طموحات اللاعبين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن الهدف الآن هو إضافة لقب قاري إلى خزائن النادي وذلك وفقاً لشبكة The Athletic.

وقبل المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في بودابست، شدد أرتيتا على أن فريقه لا ينظر إلى النهائي باعتباره مكافأة بعد النجاح المحلي، بل فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي.

وقال: «طموحنا أصبح أكبر. حققنا لقباً ونريد لقباً آخر. هذا كل ما نتحدث عنه. علينا الوصول إلى مستويات أعلى، ورغبة اللاعبين في أعلى درجاتها».

وأضاف: «عندما أنظر إلى أعينهم أرى شيئاً واحداً فقط... إنهم يريدون المزيد».

وأكد المدرب الإسباني أن أرسنال يدرك قوة باريس سان جيرمان بصفته حامل اللقب الأوروبي، لكنه يرى أن فريقه يمتلك فرصة حقيقية لانتزاع الكأس.

وقال: «هم الأبطال ونحن هنا من أجل أخذ اللقب منهم. أمامنا فرصة لصناعة لحظة تاريخية وكتابة فصل جديد في تاريخ النادي».

وتابع: «لكي نحقق ذلك علينا أن نلعب بوضوح وشجاعة ورغبة لا تتوقف في الفوز. نملك هذه العناصر جميعها».

ووصل أرسنال إلى العاصمة المجرية وسط أجواء من الثقة بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 22 عاماً، فيما توافد آلاف المشجعين إلى بودابست أملاً في مشاهدة الفريق يحقق أعظم إنجاز أوروبي في تاريخه.

وخاض اللاعبون حصتهم التدريبية الأخيرة في أجواء هادئة ومتفائلة، بينما يواصل الجهاز الفني وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية.

وأكد أرتيتا أن المدافع بن وايت هو الغائب الوحيد المؤكد بسبب الإصابة، فيما أصبح بقية اللاعبين جاهزين للمشاركة.

من جانبه، تحدث بوكايو ساكا عن الروابط القوية داخل الفريق، مؤكداً أن روح المجموعة كانت أحد أهم أسباب النجاح هذا الموسم.

وقال: «نحن متقاربون جداً ونتفاهم بشكل رائع، ومستعدون للقتال من أجل بعضنا داخل الملعب وخارجه. نأمل أن يمنحنا ذلك أفضلية إضافية».

وأضاف: «لدينا ما يكفي من الحماس قبل المباراة. نعرف تاريخ النادي ولدينا فرصة لصناعة التاريخ بأنفسنا. أملك فرصة لتحقيق ذلك مع النادي الذي أحبه».

كما أشاد ساكا بالدور الذي لعبه أرتيتا منذ توليه قيادة الفريق، موضحاً أن أرسنال كان بعيداً عن مستواه الحالي عندما بدأ المدرب الإسباني مشروعه.

وقال: «ميكل أوضح منذ البداية أن مهمته إعادة أرسنال إلى المكانة التي يستحقها. وأنا فخور بأن أقول إننا حققنا ذلك».

ورغم الحديث عن أن باريس سان جيرمان خاض موسماً أقل استنزافاً من الناحية البدنية، فإن ساكا لا يرى أن ذلك سيؤثر على نتيجة النهائي.

وقال: «حصلنا على أسبوع كامل للاستعداد والتعافي. هذه المباراة لن تحسمها الدقائق التي لعبها كل فريق، بل اللحظات الحاسمة داخل الملعب».

أما قائد الفريق مارتن أوديغارد فوصف النهائي بأنه حلم يرافقه منذ الطفولة.

وقال: «كنت أحلم بهذه اللحظة منذ أن بدأت لعب كرة القدم مع أصدقائي وأنا طفل صغير. حلم خوض هذا النهائي والفوز به كان يرافقني طوال حياتي».

وأضاف: «الفوز بالدوري لا يغير شيئاً. عقليتنا ما زالت كما هي. علينا الاستفادة من الطاقة الإيجابية والتجارب التي مررنا بها، لأن ما عشناه خلال السنوات الماضية أعدنا جيداً لهذه اللحظة».

ويخوض أرسنال النهائي الأوروبي الكبير وهو يحمل قناعة واضحة داخل غرف الملابس مفادها أن التتويج بالدوري لم يكن نهاية الرحلة، بل بداية مرحلة جديدة يسعى خلالها النادي إلى تثبيت مكانته بين كبار القارة الأوروبية.

الدوري الفرنسي: نيس يضمن البقاء برباعية في سانت إتيان

ضمن فريق نيس البقاء في الدوري الفرنسي، بعدما تغلب على فريق سانت إتيان 4 / 1 ، الجمعة في إياب ملحق الصعود والهبوط.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل نيس أربعة أهداف عن طريق كلوس وكايل بوداش في الدقيقتين 62 و81 وإيلي واي (هدفين) في الدقيقتين 87 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف سانت إتيان الوحيد زوريكو دافيتاشفيلي في الدقيقة 79 .

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي، ليضمن نيس بقاءه في الدوري الفرنسي فائزا بمجموع المباراتين 4 / 1.

وكان نيس احتل المركز السادس عشر في الدوري الفرنسي، بعدما حصد 32 نقطة، فيما احتل سانت إتيان المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الفرنسي برصيد 60 نقطة.

مونتسا يعود إلى دوري الأضواء الإيطالي

بعد عام واحد فقط من هبوطه، سيعود نادي مونتسا إلى الدوري الإيطالي عقب فوزه في ملحق الصعود أمام كاتانزارو الجمعة.

وخسر الفريق اللومباردي مباراة الإياب على أرضه بهدفين دون رد، لكنه كان قد فاز في مباراة الذهاب خارج ملعبه بالنتيجة نفسها. وبما أن مونتسا أنهى الموسم في المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، متقدما على كاتانزارو صاحب المركز الخامس، فقد حسم بطاقة الصعود لصالحه دون الحاجة إلى وقت إضافي أو ركلات ترجيح.

وسيخوض مونتسا، الذي يملكه مستثمرون أميركيون وعائلة برلسكوني، موسمه الرابع في تاريخه ضمن دوري الدرجة الأولى.

وسينضم إلى فريقي فينيتسيا وفروزينوني في دوري الأضواء، فيما هبطت أندية كريمونيزي وهيلاس فيرونا وبيزا إلى الدرجة الثانية.

