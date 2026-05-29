نوفاك بعد معركة الـ4 ساعات: شعرت أنني بالكاد أقف على قدمي

قال نوفاك ديوكوفيتش الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثلاث مرات إنه غير متأكد مما إذا كان سيعود إلى ملاعب رولان غاروس الرملية في العام المقبل، وذلك عقب خسارته الجمعة في الدور الثالث للبطولة أمام البرازيلي الشاب جواو فونسيكا.

وتعرض الصربي الذي احتفل بعيد ميلاده 39 قبل أيام، لهزيمة مفاجئة في باريس، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبله في البطولة بعد 22 مشاركة متتالية.

وقال المصنف الرابع عالميا ردا على سؤال حول ما إذا كان سيلعب في رولان غاروس مجددا "لا أعرف".

وأضاف ديوكوفيتش، الذي عانى من إصابة لمدة ثلاثة أشهر، إنه يرى أنه قدم "أداء جيدا حقا" أمام فونسيكا، لكنه شعر بالإرهاق في نهاية المباراة التي ستدخل السجلات باعتبارها أطول مباراة لعبها على الإطلاق في بطولة فرنسا، إذ استمرت أربع ساعات و53 دقيقة.

وقال ديوكوفيتش الحائز على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى "شعرت عدة مرات أنني بالكاد أقف على قدمي في نهاية المباراة".

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها ديوكوفيتش بعد تقدمه بمجموعتين، وكانت المرة الأخرى في رولان غاروس أيضا، أمام يورغن ميلتسر في عام 2010.

وإذا قرر ديوكوفيتش العودة، فسوف ينضم إلى قائمة قصيرة من اللاعبين الذين شاركوا في بطولة فرنسا المفتوحة في سن الأربعين، إذ أنه إنجاز لم يحققه سوى قلة قليلة في عصر البطولات المفتوحة.