«رولان غاروس»: خودار ينفي دفعه لفتاة جمع الكرات

قال الإسباني رافاييل خودار إنه لم يدفع إحدى فتيات جمع الكرات لإبعادها عن طريقه خلال فوزه في الدور الثالث ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، على الأميركي أليكس ميكلسين، الجمعة.

وأظهرت لقطات للحادث، الذي وقع بين المجموعات، تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تكن حاسمة بشكل واضح.

وكان خودار قد ألقى زجاجة ماء نحو مقعد فريقه بيده اليسرى، قبل أن تمر جامعة الكرات أمامه بشكل مفاجئ.

وقال: «لم ألمسها. لا لا لا لا يمكنني ذلك».

وفقدت الفتاة توازنها للحظة قبل أن تستعيده، ولم يتضح ما إذا كان هناك احتكاك مباشر بينها وبينه.

ولم يتضح في الوقت نفسه ما إذا كان هناك أي تلامس؛ حيث ظهر خودار وهو يلوح لشخص في مقعد فريقه، والذي قال إنه والده، بيده اليسرى في الوقت نفسه الذي مرت فيه الفتاة.

وأوضح خودار عقب المباراة: «لم أدفعها. كنت أطلب من والدي إحضار الأشياء التي سيعطيني إياها بعد استراحة الحمام عندما كنت عائداً».

وتابع: «كانت في المنتصف، أعتقد أنها حاولت الابتعاد. كانت تتراجع، وأظن أنها سقطت لكن ليس لأنني دفعتها».

وقال خودار إن جامعة الكرات تعثرت في غطاء الملعب.

وأضاف: «أقدر كثيراً عمل جامعي الكرات، وأعلم أن الأمر صعب بسبب الحرارة والظروف، ولا يمكنني أبداً دفع أي طفل من جامعي الكرات».