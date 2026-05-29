عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:43 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

مونتسا يعود إلى دوري الأضواء الإيطالي

مونتسا سينضم إلى فريقي فينيتسيا وفروزينوني في دوري الأضواء الإيطالي (الشرق الأوسط)
مونتسا سينضم إلى فريقي فينيتسيا وفروزينوني في دوري الأضواء الإيطالي (الشرق الأوسط)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

مونتسا يعود إلى دوري الأضواء الإيطالي

مونتسا سينضم إلى فريقي فينيتسيا وفروزينوني في دوري الأضواء الإيطالي (الشرق الأوسط)
مونتسا سينضم إلى فريقي فينيتسيا وفروزينوني في دوري الأضواء الإيطالي (الشرق الأوسط)

بعد عام واحد فقط من هبوطه، سيعود نادي مونتسا إلى الدوري الإيطالي عقب فوزه في ملحق الصعود أمام كاتانزارو الجمعة.

وخسر الفريق اللومباردي مباراة الإياب على أرضه بهدفين دون رد، لكنه كان قد فاز في مباراة الذهاب خارج ملعبه بالنتيجة نفسها. وبما أن مونتسا أنهى الموسم في المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، متقدما على كاتانزارو صاحب المركز الخامس، فقد حسم بطاقة الصعود لصالحه دون الحاجة إلى وقت إضافي أو ركلات ترجيح.

وسيخوض مونتسا، الذي يملكه مستثمرون أميركيون وعائلة برلسكوني، موسمه الرابع في تاريخه ضمن دوري الدرجة الأولى.

وسينضم إلى فريقي فينيتسيا وفروزينوني في دوري الأضواء، فيما هبطت أندية كريمونيزي وهيلاس فيرونا وبيزا إلى الدرجة الثانية.

مواضيع
كرة القدم الدوري الإيطالي إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

تحضيرات المونديال: شارع فيري يشتعل بالحماس قبل ودية السعودية والإكوادور

رياضة سعودية ملصقات دعائية للترويج للمواجهة الودية المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره الإكوادوري (نواف العقيّل)

تحضيرات المونديال: شارع فيري يشتعل بالحماس قبل ودية السعودية والإكوادور

تنتشر في شارع فيري، أحد أشهر الشوارع المحيطة بملعب سبورتس إليستريتد، ملصقات دعائية للترويج للمواجهة الودية المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره الإكوادوري.

نواف العقيّل (نيويورك)
رياضة عالمية أرتيتا (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

أرتيتا: لقب أبطال أوروبا فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ أرسنال

كشف الإسباني أرتيتا مدرب أرسنال أن تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتظار دام 22 عاماً لم يخفف من طموحات اللاعبين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

The Athletic (بودابست)
رياضة عالمية بالديني خلال حديثه للإعلاميين (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

بالديني: مشكلة المنتخب الإيطالي أساسها الأندية

لجأ سيلفيو بالديني، المدرب المؤقت لإيطاليا، إلى نهج يعتمد على الشباب، إذ اختار تشكيلة اليوم الجمعة تضم لاعبين لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية الظهير الأيمن الهولندي لآرسنال يورن تيمبر (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

تيمبر جاهز لخوض نهائي أبطال أوروبا

قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال إن الظهير الأيمن الهولندي يورن تيمبر سيكون جاهزاً لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان السبت.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
رياضة عالمية فرحة لاعبي إيران بهدف رامين رضائيان في مرمى غامبيا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«وديّات المونديال»: إيران تهزم غامبيا 3 - 1

حقّق المنتخب الإيراني، في إطار استعداداته لكأس العالم 2026، فوزاً كبيراً على غامبيا 3-1 في مباراة ودية، الجمعة، في أنطاليا بجنوب تركيا.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الرياضة رياضة عالمية

أرتيتا: لقب أبطال أوروبا فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ أرسنال

أرتيتا (إ.ب.أ)
أرتيتا (إ.ب.أ)
TT
TT

أرتيتا: لقب أبطال أوروبا فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ أرسنال

أرتيتا (إ.ب.أ)
أرتيتا (إ.ب.أ)

كشف الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتظار دام 22 عاماً لم يخفف من طموحات اللاعبين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن الهدف الآن هو إضافة لقب قاري إلى خزائن النادي وذلك وفقاً لشبكة The Athletic.

وقبل المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في بودابست، شدد أرتيتا على أن فريقه لا ينظر إلى النهائي باعتباره مكافأة بعد النجاح المحلي، بل فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي.

وقال: «طموحنا أصبح أكبر. حققنا لقباً ونريد لقباً آخر. هذا كل ما نتحدث عنه. علينا الوصول إلى مستويات أعلى، ورغبة اللاعبين في أعلى درجاتها».

وأضاف: «عندما أنظر إلى أعينهم أرى شيئاً واحداً فقط... إنهم يريدون المزيد».

وأكد المدرب الإسباني أن أرسنال يدرك قوة باريس سان جيرمان بصفته حامل اللقب الأوروبي، لكنه يرى أن فريقه يمتلك فرصة حقيقية لانتزاع الكأس.

وقال: «هم الأبطال ونحن هنا من أجل أخذ اللقب منهم. أمامنا فرصة لصناعة لحظة تاريخية وكتابة فصل جديد في تاريخ النادي».

وتابع: «لكي نحقق ذلك علينا أن نلعب بوضوح وشجاعة ورغبة لا تتوقف في الفوز. نملك هذه العناصر جميعها».

ووصل أرسنال إلى العاصمة المجرية وسط أجواء من الثقة بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 22 عاماً، فيما توافد آلاف المشجعين إلى بودابست أملاً في مشاهدة الفريق يحقق أعظم إنجاز أوروبي في تاريخه.

وخاض اللاعبون حصتهم التدريبية الأخيرة في أجواء هادئة ومتفائلة، بينما يواصل الجهاز الفني وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية.

وأكد أرتيتا أن المدافع بن وايت هو الغائب الوحيد المؤكد بسبب الإصابة، فيما أصبح بقية اللاعبين جاهزين للمشاركة.

من جانبه، تحدث بوكايو ساكا عن الروابط القوية داخل الفريق، مؤكداً أن روح المجموعة كانت أحد أهم أسباب النجاح هذا الموسم.

وقال: «نحن متقاربون جداً ونتفاهم بشكل رائع، ومستعدون للقتال من أجل بعضنا داخل الملعب وخارجه. نأمل أن يمنحنا ذلك أفضلية إضافية».

وأضاف: «لدينا ما يكفي من الحماس قبل المباراة. نعرف تاريخ النادي ولدينا فرصة لصناعة التاريخ بأنفسنا. أملك فرصة لتحقيق ذلك مع النادي الذي أحبه».

كما أشاد ساكا بالدور الذي لعبه أرتيتا منذ توليه قيادة الفريق، موضحاً أن أرسنال كان بعيداً عن مستواه الحالي عندما بدأ المدرب الإسباني مشروعه.

وقال: «ميكل أوضح منذ البداية أن مهمته إعادة أرسنال إلى المكانة التي يستحقها. وأنا فخور بأن أقول إننا حققنا ذلك».

ورغم الحديث عن أن باريس سان جيرمان خاض موسماً أقل استنزافاً من الناحية البدنية، فإن ساكا لا يرى أن ذلك سيؤثر على نتيجة النهائي.

وقال: «حصلنا على أسبوع كامل للاستعداد والتعافي. هذه المباراة لن تحسمها الدقائق التي لعبها كل فريق، بل اللحظات الحاسمة داخل الملعب».

أما قائد الفريق مارتن أوديغارد فوصف النهائي بأنه حلم يرافقه منذ الطفولة.

وقال: «كنت أحلم بهذه اللحظة منذ أن بدأت لعب كرة القدم مع أصدقائي وأنا طفل صغير. حلم خوض هذا النهائي والفوز به كان يرافقني طوال حياتي».

وأضاف: «الفوز بالدوري لا يغير شيئاً. عقليتنا ما زالت كما هي. علينا الاستفادة من الطاقة الإيجابية والتجارب التي مررنا بها، لأن ما عشناه خلال السنوات الماضية أعدنا جيداً لهذه اللحظة».

ويخوض أرسنال النهائي الأوروبي الكبير وهو يحمل قناعة واضحة داخل غرف الملابس مفادها أن التتويج بالدوري لم يكن نهاية الرحلة، بل بداية مرحلة جديدة يسعى خلالها النادي إلى تثبيت مكانته بين كبار القارة الأوروبية.

مواضيع
دوري أبطال أوروبا آرسنال باريس كرة القدم الرياضة المجر
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الفرنسي: نيس يضمن البقاء برباعية في سانت إتيان

لاعبو نيس يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (رويترز)
لاعبو نيس يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (رويترز)
  • باريس : «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس : «الشرق الأوسط»
TT

الدوري الفرنسي: نيس يضمن البقاء برباعية في سانت إتيان

لاعبو نيس يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (رويترز)
لاعبو نيس يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (رويترز)

ضمن فريق نيس البقاء في الدوري الفرنسي، بعدما تغلب على فريق سانت إتيان 4 / 1 ، الجمعة في إياب ملحق الصعود والهبوط.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل نيس أربعة أهداف عن طريق كلوس وكايل بوداش في الدقيقتين 62 و81 وإيلي واي (هدفين) في الدقيقتين 87 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف سانت إتيان الوحيد زوريكو دافيتاشفيلي في الدقيقة 79 .

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي، ليضمن نيس بقاءه في الدوري الفرنسي فائزا بمجموع المباراتين 4 / 1.

وكان نيس احتل المركز السادس عشر في الدوري الفرنسي، بعدما حصد 32 نقطة، فيما احتل سانت إتيان المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الفرنسي برصيد 60 نقطة.

مواضيع
الدوري الفرنسي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

نوفاك بعد معركة الـ4 ساعات: شعرت أنني بالكاد أقف على قدمي

نوفاك غير متأكد من العودة إلى رولان غاروس (رويترز)
نوفاك غير متأكد من العودة إلى رولان غاروس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

نوفاك بعد معركة الـ4 ساعات: شعرت أنني بالكاد أقف على قدمي

نوفاك غير متأكد من العودة إلى رولان غاروس (رويترز)
نوفاك غير متأكد من العودة إلى رولان غاروس (رويترز)

قال نوفاك ديوكوفيتش الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثلاث مرات إنه غير متأكد مما إذا كان سيعود إلى ملاعب رولان غاروس الرملية في العام المقبل، وذلك عقب خسارته الجمعة في الدور الثالث للبطولة أمام البرازيلي الشاب جواو فونسيكا.

وتعرض الصربي الذي احتفل بعيد ميلاده 39 قبل أيام، لهزيمة مفاجئة في باريس، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبله في البطولة بعد 22 مشاركة متتالية.

وقال المصنف الرابع عالميا ردا على سؤال حول ما إذا كان سيلعب في رولان غاروس مجددا "لا أعرف".

وأضاف ديوكوفيتش، الذي عانى من إصابة لمدة ثلاثة أشهر، إنه يرى أنه قدم "أداء جيدا حقا" أمام فونسيكا، لكنه شعر بالإرهاق في نهاية المباراة التي ستدخل السجلات باعتبارها أطول مباراة لعبها على الإطلاق في بطولة فرنسا، إذ استمرت أربع ساعات و53 دقيقة.

وقال ديوكوفيتش الحائز على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى "شعرت عدة مرات أنني بالكاد أقف على قدمي في نهاية المباراة".

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها ديوكوفيتش بعد تقدمه بمجموعتين، وكانت المرة الأخرى في رولان غاروس أيضا، أمام يورغن ميلتسر في عام 2010.

وإذا قرر ديوكوفيتش العودة، فسوف ينضم إلى قائمة قصيرة من اللاعبين الذين شاركوا في بطولة فرنسا المفتوحة في سن الأربعين، إذ أنه إنجاز لم يحققه سوى قلة قليلة في عصر البطولات المفتوحة.

مواضيع
تنس فرنسا