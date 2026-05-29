ديشان يرفض «النظر إلى الماضي» في محطته الأخيرة مع «الديوك»

أكد ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، مع انطلاق التحضيرات، الجمعة، في مركز كليرفونتين التدريبي لنهائيات كأس العالم 2026: «لستُ معتاداً على الالتفات إلى الماضي»، وذلك في حملته الأخيرة على رأس «الديوك».

وقال ديشان خلال أول مؤتمر صحافي له في هذا المعسكر: «كليرفونتين تمثل الكثير. إنها القلب، وبيت كرة القدم الفرنسية. فعندما نتحدث عن المنتخب الفرنسي، يكون الارتباط بها مباشراً».

وأضاف: «هناك كثير من الأمور المرتبطة بالماضي والذكريات، ولكنني لست معتاداً على النظر إلى الوراء. ما يهمني هو الحاضر والمستقبل. وأنا أعلم جيداً ما الذي ينتظرنا».

وأشرف ديشان الذي سيغادر منصبه كمدرب للمنتخب الفرنسي عقب مونديال أميركا الشمالية بعد 14 عاماً قضاها فيه، على التمارين الأولى التي يشارك فيها 18 لاعباً من أصل 26 مُختارين، في حين لا يزال بقية اللاعبين مرتبطين بخوض نهائيات المسابقات الأوروبية مع أنديتهم.

وأكد المدافع الدولي السابق الفائز بكأس العالم 1998، أن الأيام الأولى من المعسكر ستركّز على «الجانب البدني أكثر قليلاً، من أجل استعادة الجاهزية الذهنية واللياقة البدنية».

ويخوض المنتخب، بقيادة نجمه كيليان مبابي، أول حصة تدريبية له عند الساعة الخامسة من مساء الجمعة.

ومن المنتظر أن يلتحق المهاجم جان فيليب-ماتيتا، والمدافع ماكسانس لاكروا، المتوجان الأربعاء مع نادي كريستال بالاس الإنجليزي بلقب مسابقة «كونفرنس ليغ» عقب الفوز على رايو فايكانو الإسباني 1-0 في النهائي، بمعسكر كليرفونتين بعد ظهر السبت.

في المقابل، يلتحق لاعبو باريس سان جيرمان: عثمان ديمبيلي، وبرادلي باركولا، وديزيري دوي، ولوكاس هرنانديز، ووارن زائير-إيمري، إضافة إلى مدافع آرسنال الإنجليزي ويليام صليبا، بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا السبت في بودابست، يوم الثلاثاء، بعد أن مُنحوا مهلة إضافية.

وقال ديشان: «الوضع المثالي سيكون يوم الثلاثاء، عندما تكتمل المجموعة كلها».

وأضاف: «البرنامج مزدحم بين ما يتوجب علينا القيام به والالتزامات المفروضة علينا، ولكن هذا يبقى الجزء الأكثر متعة؛ خصوصاً بالنسبة للاعبين، فجميعهم سعداء بالوجود هنا وباستدعائهم للمنتخب. وبعد ذلك، عندما تبدأ المباريات، سيكون هناك بطبيعة الحال شغف المشاركة».

وسيستغل ديشان المباراتين الوديتين: أمام كوت ديفوار في الرابع من يونيو (حزيران) بمدينة نانت، وضد آيرلندا الشمالية في الثامن منه بمدينة ليل، من أجل إشراك جميع لاعبيه.