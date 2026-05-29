مجرشي لـ«الشرق الأوسط»: سنشرف الكرة السعودية في المونديال

أكد علي مجرشي، ظهير المنتخب السعودي، جاهزية "الأخضر" لخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق منافسات المونديال، مشيراً إلى أن اللاعبين يستوعبون تماماً الأفكار التكتيكية للمدرب الجديد دونيس، ويسعون لتقديم مستويات تليق بمكانة الكرة السعودية وترضي تطلعات الشارع الرياضي.

وقال مجرشي في تصريحات خاصة لـ «الشرق الأوسط»: نحن مقبلون على أولى مواجهاتنا الودية في هذه المرحلة الحاسمة؛ لقد تلقينا التعليمات الفنية اللازمة من المدرب، وبإذن الله الجميع مستعد ومدرك تماماً للدور المطلوب منه داخل أرضية الملعب، ونأمل أن يكون التوفيق حليفنا.

وحول وتيرة الاستعدادات المكثفة والاجتماعات الفنية في معسكر نيويورك خلال الأيام الماضية، أوضح: نتواجد حالياً في فترة انتقالية مع مدرب جديد، وهي فترة قصيرة جداً بلا شك، لذلك نسعى جاهدين لاستيعاب أكبر قدر ممكن من النهج التكتيكي الذي يطلبه منا. الأيام الماضية شهدت تحضيرات إيجابية للغاية، والانسجام والتطور يسيران بشكل تصاعدي وسريع تدريجياً".

️ | علي مجرشي مدافع المنتخب السعودي لـ«الشرق الأوسط» قبل مواجهة الإكوادور الودية:- نخوض مرحلة تحضيرات مكثفة مع المدرب الجديد، وهدفنا الاستفادة القصوى من مواجهة الإكوادور البدنية للظهور بالشكل الذي يليق بالمنتخب السعودي وإسعاد جماهيرنا في المونديال. pic.twitter.com/hCE8rZEDt0 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) May 29, 2026

وفيما يخص مواجهة منتخب الإكوادور الودية وقيمتها الفنية نظراً للتشابه البدني والتكتيكي مع منتخب أوروغواي، أفاد مجرشي: منتخب الإكوادور يملك قواسم مشتركة كبيرة في طريقة اللعب مع منتخب أوروغواي الذي سنواجهه في جولتنا الافتتاحية بكأس العالم؛ سنحاول تقديم مباراة قوية والخروج بالشكل الفني الذي يليق بسمعة المنتخب السعودي، وأن نكون عند حسن ظن الجهاز الفني والشعب السعودي كافة.

واختتم علي مجرشي حديثه بتوجيه رسالة جماهيرية وتطمينات للشارع الرياضي قبل التدشين المونديالي قائلًا: كل ما نطالب به الجماهير السعودية هو استمرار وقفتهم الصادقة ومساندتهم المعهودة لنا؛ المجموعة الحالية متجانسة وعلى الجميع دعمنا حتى النهاية، لأننا في أمسّ الحاجة لدعمهم في هذه المرحلة التاريخية، ونسأل الله التوفيق.