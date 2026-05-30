تحضيرات المونديال: شارع فيري يشتعل بالحماس قبل ودية السعودية والإكوادور

تنتشر في شارع فيري، أحد أشهر الشوارع المحيطة بملعب سبورتس إليستريتد، ملصقات دعائية للترويج للمواجهة الودية المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره الإكوادوري، وذلك وفقاً لما رصدته «الشرق الأوسط» قبل ساعات من انطلاق المباراة.

ويُعد الشارع نقطة تجمع رئيسية للجالية الإكوادورية في المنطقة، إذ يضم العديد من المطاعم والمتاجر الإكوادورية التي استقطبت أعداداً كبيرة من المشجعين، مع حضور لافت لأعلام وشعارات منتخب الإكوادور في محيط الملعب والشوارع المجاورة، ما أضفى أجواءً احتفالية مبكرة على المدينة.

وتحت أشعة شمس نيويورك، وفي أجواء مفعمة بالحماس والترقب المونديالي، واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته في معسكره المقام بالولايات المتحدة الأميركية، حيث انطلقت حافلة «الأخضر» عند الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة عصراً بتوقيت نيويورك من يوم الجمعة متجهة إلى ملعب نادي نيويورك سيتي، الذي يبعد نحو 20 دقيقة عن مقر إقامة البعثة، لخوض الحصة التدريبية الرئيسية والأخيرة قبل مواجهة الإكوادور.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة داخل أروقة الجهاز الفني للمنتخب السعودي، إذ تُعد البروفة الأهم والاختبار الأخير قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأوروغواي في الاستحقاق العالمي المقبل، ما يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة للوقوف على جاهزية اللاعبين واختبار العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً جيداً، في ظل استمرار طرح التذاكر عبر المنصة المخصصة للبيع، وسط اهتمام متزايد من جماهير المنتخبين بمتابعة واحدة من أبرز المباريات الودية في فترة الإعداد الحالية.