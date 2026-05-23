مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد يبحث عن مَخرج لإقالة كونسيساو

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ مباراة القادسية التي خسرها الاتحاد بخماسية ضمن الدوري السعودي للمحترفين، كانت الأخيرة في مسيرة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مع «العميد».

وأشارت المصادر إلى أنَّ القائمين على النادي في طريقهم لإنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الذي وصل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لقيادة الدفة الفنية بعد موسم خرج فيه الفريق بلا ألقاب بعد مشاركته في 4 بطولات.

ويعمل النادي على إنهاء العلاقة التعاقدية بأفضل طريقة ممكنة، خصوصاً أنَّ كونسيساو مازال في عقده فترة موسمين مع النادي، ويبلغ الشرط الجزائي قرابة الـ4 ملايين يورو.

وكان كونسيساو وفقاً لحديثه الأخير قدّمَ تقريراً مفصَّلاً لإدارة النادي عن وضع الفريق والإشكاليات التي واجهته كافة منذ تسلُّمه مهامه.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لكثير من الخطوات التي تقوم بها إدارة النادي لإعادة ترتيب الأوراق، ومن المتوقع أن تكون خطة التعاقد مع المدرب الجديد هي الخطوة الأولى الرئيسية في مقبل الأيام قبل البدء في العمليات الأخرى التي تتعلق باللاعبين سواء المغادرين أو المستمرين.

من جانبه، يغادر مشاري خان مدير الفريق الأول لكرة القدم هذا الأسبوع إلى ماربيا الإسبانية لمتابعة آخر التحضيرات المقرَّرة لمعسكر الفريق الأول الخارجي، خصوصاً على صعيد الفندق والملاعب والنادي الصحي والمرافق المتعلقة بالمعسكر لاعتماد وترتيب الإجراءات كافة.