وزارة الرياضة تعقد مؤتمراً صحافياً عن التخصيص... وترقب لإعلان طرح 5 أندية سعودية

تعقد وزارة الرياضة السعودية، عصر غد (الاثنين)، مؤتمراً صحافياً في مقرها بالعاصمة الرياض، للإعلان عن مستجدات مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، وسط ترقب واسع للكشف عن نتائج إجراءات تخصيص ناديي النجمة والأخدود، حيث سيذهب الأول تحت ملكية شركة الوسائل السعودية التابعة لرجل الأعمال محمد الخريجي، إلى جانب الإعلان عن مرحلة جديدة من المشروع، تشمل طرح عدد من الأندية السعودية أمام المستثمرين.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادرها المطلعة، فمن المنتظر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن الجهات الاستثمارية التي ستتولى الاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود، بعد استكمال المراحل والإجراءات المرتبطة بعملية التخصيص، في خطوة تمثل محطة جديدة ضمن مسار التحول الاستثماري الذي تشهده الرياضة السعودية خلال السنوات الأخيرة.

كما يتوقع أن يتضمن المؤتمر الإعلان عن طرح 5 أندية سعودية جديدة، ضمن المرحلة المقبلة من مشروع التخصيص، دون أن يتم الكشف رسمياً عن هوية هذه الأندية حتى الآن. وتشير المصادر إلى أن نادي الاتفاق يعد أحد الأندية المرشحة للدخول ضمن قائمة الطرح الجديدة.

ويأتي هذا التطور امتداداً لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أطلقته وزارة الرياضة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاع الرياضي، ورفع كفاءة الأندية مالياً وإدارياً، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وكانت وزارة الرياضة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، قد أعلنت في 20 أغسطس (آب) 2025 بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل للاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود، استكمالاً لخطوات العمل ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وجاءت تلك الخطوة امتداداً لما تم الإعلان عنه في يوليو (تموز) 2025، عندما فُتح المجال أمام الجهات الاستثمارية المحلية والدولية لتقديم طلبات إبداء الرغبة للاستحواذ على أندية رياضية سعودية، في إطار توسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بالقطاع الرياضي السعودي.

وشهد المشروع خلال مراحله السابقة استكمال تخصيص عدد من الأندية الرياضية، حيث انتقلت ملكية نادي الزلفي إلى شركة «نجوم السلام»، فيما انتقلت ملكية نادي الخلود إلى شركة «مجموعة بن هاربورغ»، في حين انتقلت ملكية نادي الأنصار إلى شركة «عودة البلادي وأبناؤه»، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة وقيام المركز الوطني للتخصيص بالإجراءات الخاصة بتأسيس شركات الأندية ونقل ملكيتها إلى الملاك الجدد.

وينتظر أن يمثل المؤتمر المرتقب مؤشراً جديداً على تقدم مشروع التخصيص الرياضي في المملكة، خصوصاً مع دخول أندية جديدة إلى دائرة الاستثمار، واستمرار العمل على تعزيز الحوكمة والاستدامة المالية وتطوير البنية الإدارية للأندية الرياضية.