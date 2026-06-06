الاتحاد يفعّل بند شراء عقد الكاميروني كيلر ويبقيه في صفوفه حتى 2029

أبطال آسيا لكرة اليد: الخليج يرد اعتباره من الشارقة... ويفتتح مشواره بانتصار

استهل فريق الخليج لكرة اليد مشواره في بطولة آسيا للأندية لكرة اليد المقامة في الكويت بانتصار مهم على نظيره الشارقة الإماراتي بنتيجة 32 مقابل 30، في مواجهة حملت طابعاً خاصاً بين الفريقين بعد نهائي النسخة الماضية الذي حسمه الشارقة حينها لمصلحته وتوج باللقب القاري.

وأظهر الخليج جاهزية فنية كبيرة في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة الشيخ سعد العبد الله الرياضية بالكويت، مؤكداً طموحه في المنافسة على اللقب الآسيوي، واستعادة الزعامة القارية.

ولعبت كتيبه الخليج التي يقودها النجم البحريني حسين الصياد بقوة بوجود عدد من نجوم الخبرة يتقدمهم منصور السيهاتي الذي سيكون ظهوره الأخير في هذه البطولة بعد أن أعلن اعتزاله مؤخراً، حيث دعم الفريق صفوفه بعدد من الأسماء الأوروبية، وحيث عمل المدرب اليوناني ديمتروس الذي يقود الخليج للموسم الرابع على التوالي مما خلق الكثير من الاستقرار في صفوف الفريق.

رد الخليج اعتباره أمام الشارقة الإماراتي بفوز ثمين (نادي الخليج)

ونال اللاعب الأوكراني الدولي ديمترو هورينا جائزة أفضل لاعب بعد أن ظهر أثره الفني الكبير في صفوف الخليج، حيث يلعب معاراً من نادي فارادار المقدوني أحد أبطال اللعبة في أوربا.

وسيخوض الخليج عصر الأحد مباراته الثانية أمام فريق العربي القطري عند الساعة «4» عصرا بتوقيت السعودية.

وتم تعديل نظام البطولة لتكون بنظام الدوري بدلاً من نظام المجموعتين بعد انسحاب أحد الفرق الصينية في وقت حرج قبل انطلاقة البطولة وليتقلص عدد الفرق إلى «7» فرق لتتأهل الأربعة فرق الأولى في الدور التمهيدي إلى النهائيات وتغادر الثلاثة المتبقية.