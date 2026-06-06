عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:45 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يفعّل بند شراء عقد الكاميروني كيلر ويبقيه في صفوفه حتى 2029

يمتد عقد الكاميروني ستيفان كيلر حتى 2029 (نادي الاتحاد)
يمتد عقد الكاميروني ستيفان كيلر حتى 2029 (نادي الاتحاد)
TT
TT

الاتحاد يفعّل بند شراء عقد الكاميروني كيلر ويبقيه في صفوفه حتى 2029

يمتد عقد الكاميروني ستيفان كيلر حتى 2029 (نادي الاتحاد)
يمتد عقد الكاميروني ستيفان كيلر حتى 2029 (نادي الاتحاد)

فعّلت إدارة الاتحاد بند شراء اللاعب الكاميروني ستيفان كيلر بشكل نهائي من نادي أيل ليماسول، عقب المستويات المميزة التي قدّمها اللاعب خلال فترة إعارته مع الفريق في الموسم الماضي.

كيلر نجح في تقديم إضافة فنية واضحة خلال مشاركته مع الفريق في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، الأمر الذي دفع النادي إلى اتخاذ قرار تفعيل بند الشراء والإبقاء على اللاعب ضمن صفوفه بعقد يمتد حتى عام 2029.

كما قدّمت إدارة الاتحاد شكرها وتقديرها لإدارة نادي ليماسول على تعاونها الإيجابي واحترافيها خلال المفاوضات التي أفضت إلى إتمام الصفقة بشكل رسمي.

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي نادي الاتحاد السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

أبطال آسيا لكرة اليد: الخليج يرد اعتباره من الشارقة... ويفتتح مشواره بانتصار

رياضة سعودية بداية مثالية لفريق الخليج بحثاً عن الزعامة القارية (نادي الخليج)

أبطال آسيا لكرة اليد: الخليج يرد اعتباره من الشارقة... ويفتتح مشواره بانتصار

استهل فريق الخليج لكرة اليد مشواره في بطولة آسيا للأندية لكرة اليد المقامة في الكويت بانتصار مهم على نظيره الشارقة الإماراتي بنتيجة 32 مقابل 30

علي القطان (الدمام )
رياضة سعودية الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن فترات تسجيل اللاعبات (الاتحاد السعودي)
رياضة سعودية

الاتحاد السعودي يكشف روزنامة تسجيل اللاعبات للموسم الجديد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد فترات تسجيل اللاعبات للموسم الرياضي 2026- 2027 في مختلف مسابقات كرة القدم النسائية.

لولوة العنقري (الرياض)
رياضة سعودية عبد الله الحمدان وضع بصمته بهدف مثالي للغاية (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

بعد توقف طويل بسبب الطقس... الأخضر السعودي يكسب ودية بورتوريكو بثلاثية

كسب المنتخب السعودي المباراة الودية أمام نظيره منتخب بورتوريكو بنتيجة 3 - 0 في إطار تحضيراته لكأس العالم 2026 في مواجهة امتدت لساعات طويلة

سعد السبيعي (أوستن )
رياضة سعودية عبد الله الحمدان في كرة هوائية مميزة خلال المواجهة (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

الحمدان لـ«الشرق الأوسط»: نتطور مع دونيس… وهدفنا الوصول إلى المونديال بأتم الجاهزية

أبدى عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، رضاه عن المستوى الذي ظهر به «الأخضر» في انتصاره الودي على بورتوريكو بثلاثية نظيفة

سعد السبيعي (أوستن )
رياضة سعودية جهاد ذكري قال إن الفوز في ودية بورتوريكو مهم (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

جهاد ذكري لـ«الشرق الأوسط»: حصص الفيديو تقربنا من أفكار دونيس

أكد جهاد ذكري، مدافع المنتخب السعودي، أن الفوز على بورتوريكو في اللقاء الودي يحمل أهمية كبيرة للأخضر في هذه المرحلة من التحضيرات

سعد السبيعي (أوستن )
الرياضة رياضة سعودية

أبطال آسيا لكرة اليد: الخليج يرد اعتباره من الشارقة... ويفتتح مشواره بانتصار

بداية مثالية لفريق الخليج بحثاً عن الزعامة القارية (نادي الخليج)
بداية مثالية لفريق الخليج بحثاً عن الزعامة القارية (نادي الخليج)
TT
TT

أبطال آسيا لكرة اليد: الخليج يرد اعتباره من الشارقة... ويفتتح مشواره بانتصار

بداية مثالية لفريق الخليج بحثاً عن الزعامة القارية (نادي الخليج)
بداية مثالية لفريق الخليج بحثاً عن الزعامة القارية (نادي الخليج)

استهل فريق الخليج لكرة اليد مشواره في بطولة آسيا للأندية لكرة اليد المقامة في الكويت بانتصار مهم على نظيره الشارقة الإماراتي بنتيجة 32 مقابل 30، في مواجهة حملت طابعاً خاصاً بين الفريقين بعد نهائي النسخة الماضية الذي حسمه الشارقة حينها لمصلحته وتوج باللقب القاري.

وأظهر الخليج جاهزية فنية كبيرة في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة الشيخ سعد العبد الله الرياضية بالكويت، مؤكداً طموحه في المنافسة على اللقب الآسيوي، واستعادة الزعامة القارية.

ولعبت كتيبه الخليج التي يقودها النجم البحريني حسين الصياد بقوة بوجود عدد من نجوم الخبرة يتقدمهم منصور السيهاتي الذي سيكون ظهوره الأخير في هذه البطولة بعد أن أعلن اعتزاله مؤخراً، حيث دعم الفريق صفوفه بعدد من الأسماء الأوروبية، وحيث عمل المدرب اليوناني ديمتروس الذي يقود الخليج للموسم الرابع على التوالي مما خلق الكثير من الاستقرار في صفوف الفريق.

رد الخليج اعتباره أمام الشارقة الإماراتي بفوز ثمين (نادي الخليج)

ونال اللاعب الأوكراني الدولي ديمترو هورينا جائزة أفضل لاعب بعد أن ظهر أثره الفني الكبير في صفوف الخليج، حيث يلعب معاراً من نادي فارادار المقدوني أحد أبطال اللعبة في أوربا.

وسيخوض الخليج عصر الأحد مباراته الثانية أمام فريق العربي القطري عند الساعة «4» عصرا بتوقيت السعودية.

وتم تعديل نظام البطولة لتكون بنظام الدوري بدلاً من نظام المجموعتين بعد انسحاب أحد الفرق الصينية في وقت حرج قبل انطلاقة البطولة وليتقلص عدد الفرق إلى «7» فرق لتتأهل الأربعة فرق الأولى في الدور التمهيدي إلى النهائيات وتغادر الثلاثة المتبقية.

مواضيع
رياضة سعودية رياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد السعودي يكشف روزنامة تسجيل اللاعبات للموسم الجديد

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن فترات تسجيل اللاعبات (الاتحاد السعودي)
الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن فترات تسجيل اللاعبات (الاتحاد السعودي)
TT
TT

الاتحاد السعودي يكشف روزنامة تسجيل اللاعبات للموسم الجديد

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن فترات تسجيل اللاعبات (الاتحاد السعودي)
الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن فترات تسجيل اللاعبات (الاتحاد السعودي)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد فترات تسجيل اللاعبات للموسم الرياضي 2026- 2027 في مختلف مسابقات كرة القدم النسائية، وذلك ضمن استعداداته لتنظيم الموسم الجديد وتعزيز جاهزية الأندية للمنافسات المقبلة.

وحدد الاتحاد فترتين للتسجيل في الدوري الممتاز للسيدات ودوري الدرجة الأولى للسيدات؛ إذ تنطلق الفترة الصيفية في 18 يوليو (تموز) وتستمر حتى 31 أغسطس (آب) 2026، بينما تبدأ الفترة الشتوية في 3 يناير (كانون الثاني) 2027 وتُختتم في 31 من الشهر نفسه.

وفي دوري الدرجة الثانية للسيدات، تبدأ فترة التسجيل الصيفية في 1 أغسطس وتستمر حتى 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، على أن تقام فترة التسجيل الشتوية خلال المدة من 3- 31 يناير 2027.

وعلى صعيد مسابقات الفئات السنية، تنطلق فترة التسجيل الصيفية في الدوري الممتاز للناشئات تحت 17 عاماً في 18 يوليو وتستمر حتى 31 أغسطس 2026، بينما تقام الفترة الشتوية من 3- 31 يناير 2027.

أما دوري الدرجة الأولى للناشئات تحت 17 عاماً، فتبدأ فترة التسجيل الصيفية في 1 أغسطس وتستمر حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بينما تمتد الفترة الشتوية من 3 يناير وحتى 16 مارس (آذار) 2027.

فترات تسجيل اللاعبات في الموسم الجديد (الاتحاد السعودي)

وفي بطولة الاتحاد السعودي للفتيات تحت 15 عاماً، حُددت فترة التسجيل الصيفية من 1 أغسطس حتى 30 نوفمبر 2026، على أن تستمر فترة التسجيل الشتوية من 3 يناير وحتى 16 مارس 2027.

وتأتي هذه المواعيد ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم لتنظيم مسابقات الكرة النسائية، وتوفير الأوقات الزمنية المناسبة للأندية، لإبرام التعاقدات وتسجيل اللاعبات، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية ودعم مسيرة تطور كرة القدم النسائية السعودية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة سعودية كرة القدم للسيدات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الفيحاء يتفق مع المدرب البرازيلي كاريلي لموسم واحد

المدرب البرازيلي فابيو كاريلي (تصوير: علي خمج)
المدرب البرازيلي فابيو كاريلي (تصوير: علي خمج)
TT
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الفيحاء يتفق مع المدرب البرازيلي كاريلي لموسم واحد

المدرب البرازيلي فابيو كاريلي (تصوير: علي خمج)
المدرب البرازيلي فابيو كاريلي (تصوير: علي خمج)

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الفيحاء توصلت إلى اتفاق رسمي مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وأوضحت المصادر ذاتها أن كاريلي، الذي يمتلك خبرة واسعة في الدوري السعودي بعد تجاربه السابقة، سيصطحب معه طاقماً فنياً وإداريا وتدريبياً يضم قرابة 15 فرداً، في إطار خطة إدارة الفيحاء لتوفير بيئة عمل متكاملة للجهاز الفني الجديد.

وبيّنت المصادر أن ما بين خمسة إلى سبعة أفراد من الطاقم الذي عمل مع المدرب البرازيلي خلال تجربته الأخيرة مع ضمك سيواصلون العمل إلى جانبه في الفيحاء، إلى جانب عدد من الكوادر الفنية، والتدريبية، والطبية الموجودة حالياً في النادي، ومن بينهم مدرب اللياقة البدنية، واختصاصي التغذية، وعدد من المختصين في الجوانب المساندة للفريق.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن إدارة الفيحاء تواصل العمل على إغلاق عدد من الملفات المتعلقة بتدعيم صفوف الفريق، وفي مقدمتها التعاقد مع مهاجم أجنبي، ولاعب وسط أجنبي، حيث تجري مفاوضات متقدمة مع عدد من الخيارات المطروحة خلال الفترة الحالية.

وتسعى الإدارة الفيحاوية إلى إنهاء جميع ملفات الفريق الفنية والإدارية قبل انطلاق المعسكر الإعدادي الصيفي، وذلك بهدف منح الجهاز الفني الجديد فرصة كافية للعمل على تجهيز الفريق استعداداً للموسم.

مواضيع
رياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية