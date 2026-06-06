الاتحاد يفعّل بند شراء عقد الكاميروني كيلر ويبقيه في صفوفه حتى 2029

فعّلت إدارة الاتحاد بند شراء اللاعب الكاميروني ستيفان كيلر بشكل نهائي من نادي أيل ليماسول، عقب المستويات المميزة التي قدّمها اللاعب خلال فترة إعارته مع الفريق في الموسم الماضي.
كيلر نجح في تقديم إضافة فنية واضحة خلال مشاركته مع الفريق في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، الأمر الذي دفع النادي إلى اتخاذ قرار تفعيل بند الشراء والإبقاء على اللاعب ضمن صفوفه بعقد يمتد حتى عام 2029.
كما قدّمت إدارة الاتحاد شكرها وتقديرها لإدارة نادي ليماسول على تعاونها الإيجابي واحترافيها خلال المفاوضات التي أفضت إلى إتمام الصفقة بشكل رسمي.