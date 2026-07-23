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الرياضة رياضة عالمية

جدة: جوشوا وملاكمو «ذا كومباك» جاهزون للنزالات

تحديات ومشادات خلال المؤتمر الصحافي للحدث

حمزة شيراز تعهد بالدفاع عن لقبه (الشرق الأوسط)
حمزة شيراز تعهد بالدفاع عن لقبه (الشرق الأوسط)
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جدة: جوشوا وملاكمو «ذا كومباك» جاهزون للنزالات

حمزة شيراز تعهد بالدفاع عن لقبه (الشرق الأوسط)
حمزة شيراز تعهد بالدفاع عن لقبه (الشرق الأوسط)

أكد ملاكمو نزالات «ذا كومباك»، المقرر إقامتها في جدة السبت، جاهزيتهم للحدث الكبير، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم في «بروميناد جدة»، وسط حضور إعلامي كبير.

واستهل بطل العالم السابق للوزن الثقيل أنتوني جوشوا حديثه عن مواجهته مع الألباني كريستيان برينغا بالتأكيد على جاهزيته الكاملة، مشددًا على أن تركيزه لا ينصب على منافسه فقط، بل على جميع عناصر المعسكر المقابل، وقال: «أنا في كامل تركيزي. الأمر لا يتعلق بالمنافس وحده، بل بالفريق بأكمله؛ مدربي أمام مدربه، وأخصائي العلاج الطبيعي لدي أمام نظيره، واستراتيجيتي أمام استراتيجيته، وأنا أمامه داخل الحلبة، وفي النهاية ليفز الأفضل».

من جانبه، أكد بطل العالم حمزة شيراز أن تتويجه بلقب منظمة الملاكمة العالمية «دبليو بي أو» في الوزن فوق المتوسط لم يغيّر من عقليته أو أسلوب عمله، موضحًا أن قصر الفترة بين نزالاته ساعده على الحفاظ على تركيزه.

وقال: «لن أكرر خطأ الابتعاد عن المنافسات، وسأغتنم كل فرصة للدفاع عن لقبي».

وأضاف أن وجود فريق متكامل بقيادة المدرب آندي لي أسهم في الحفاظ على تواضعه ودفعه لمواصلة التطور داخل الحلبة وخارجها، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديه في كل نزال.

بدوره، وصف رئيس مجلس إدارة شركة «ماتش روم» للملاكمة إيدي هيرن مواجهة بطل العالم جوش كيلي والملاكم الأيرلندي كاويمهين أغياركو بأنها واحدة من أقوى نزالات الأمسية، مؤكدًا أن كيلي أثبت مكانته بين نخبة الملاكمين بعد فوزه على مرتضالييف، فيما يدخل أغياركو المواجهة بسجل احترافي مثالي يضم 18 انتصارًا دون أي خسارة، ما يجعلها مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وقال هيرن إن الفائز في هذا النزال سيحصل على فرصة لمواجهة أحد أكبر الأسماء في عالم الملاكمة، مشيرًا إلى أن المواجهة كانت قادرة على تحقيق نجاح جماهيري أينما أقيمت، إلا أن إقامتها ضمن بطاقة «ذا كومباك» في جدة تمنحها بعدًا عالميًا أكبر.

حمزة شيراز تعهد بالدفاع عن لقبه (الشرق الأوسط)

من جهته، أكد بطل العالم جوش كيلي أن الفوز باللقب أحدث تحولًا كبيرًا في شخصيته وثقته بنفسه، وقال: «أن تصبح بطلًا للعالم يغيّر الكثير في داخلك، أشعر بأنني نسخة جديدة من نفسي».

وأضاف أنه سيدخل النزال بثقة كبيرة لإثبات الفارق في المستوى، مؤكدًا أن ثقته الحالية تجعله قادرًا على منافسة أي من كبار الملاكمين في فئته، وأن الجماهير ستشاهد أداءً مميزًا داخل الحلبة.

في المقابل، شدد منافسه الأيرلندي كاويمهين أغياركو على أن فريقه هو من بادر بطلب هذه المواجهة فور تعثر نزاله السابق، رافضًا ما تردد عن أن معسكر كيلي هو من اختاره للمواجهة. وقال: «نحن من طلب هذه المواجهة منذ اللحظة التي أُلغي فيها نزالنا السابق، ومدير أعمالي تواصل مباشرة مع «ماتش روم» لطلب مواجهة جوش كيلي».

وأضاف أن هذا النزال ليس دفاعًا اختياريًا عن اللقب، بل استحقاقًا إلزاميًا مبكرًا، معربًا عن ثقته في قدرته على انتزاع الحزام وتحقيق أكبر انتصار في مسيرته الاحترافية.

وفي لحظة «فيس أوف» وقعت مشادة كلامية كادت أن تتطور بالأيدي بين الملاكمين، سرعان ما جرى إيقافها من قبل المنظمين.

وتقام (الجمعة) مرحلة الوزن الرسمي للملاكمين، يليه المواجهات الأخيرة «فاينل فيس أوف» بين جميع المشاركين، وذلك في «بروميناد جدة» عند الساعة الثامنة مساءً، في محطة أخيرة تسبق ليلة النزال المرتقبة، حيث سيوثق جميع الملاكمين أوزانهم الرسمية.

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