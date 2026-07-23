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الرياضة رياضة سعودية

الشباب يستهدف لويس ماكسيميانو حارس «نيوم»

الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو (نادي نيوم)
الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو (نادي نيوم)
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الشباب يستهدف لويس ماكسيميانو حارس «نيوم»

الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو (نادي نيوم)
الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو (نادي نيوم)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تنسيق سابق بين إدارتي نيوم والشباب؛ حيث كانت هناك فكرة أولية لإجراء صفقة تبادلية بضم الشباب الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو لاعب نيوم، مقابل رحيل الإنجليزي جوش براونهيل لاعب خط وسط الشباب إلى نيوم، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

ورغم تعثر الفكرة بعد اقتراب نادي نيوم الرياضي من التوقيع مع السويسري ريمو فلويلر، تشير المعلومات إلى أن الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو بات مرشحاً بقوة للانتقال إلى صفوف الشباب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي المقابل، يبرز اسم لاعب الوسط علي الأسمري كأحد الخيارات المطروحة للانتقال من نيوم إلى الشباب، ضمن تحركات النادي العاصمي لتدعيم خط الوسط بعناصر محلية قادرة على تقديم الإضافة الفنية، علماً بأن الأسمري قضى فترة إعارة ناجحة مع الشباب الموسم الماضي.

كما يواصل الشباب تحركاته في السوق المحلية؛ حيث يعمل على إنهاء إجراءات التعاقد مع عوض الناشري، لاعب الاتحاد السابق، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة عمق القائمة بعناصر تمتلك الخبرة والإمكانات الفنية.

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