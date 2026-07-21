الوادعي يكشف عن قائمته لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم... وأبو نخاع يعتذر عن قائمة «المقرن»

انضم أحمد الوادعي إلى قائمة المرشحين لخوض غمار سباق الانتخابات لرئاسة اتحاد كرة القدم السعودي خلال الدورة 2026–2030 بعدما أعلن رسمياً الترشح، وكشف عن قائمته المُختارة.

وكتب الوادعي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: انطلاقاً من إيماني بمسؤوليتي تجاه الرياضة السعودية متوكلاً على الله أولاً ثم مستعيناً به وانطلاقاً من رغبة عدد من الرياضيين وبعد حصولي على تزكيه عدد من أعضاء الجمعية العمومية لكرة القدم حسب ما نصت عليه فقرة 4 من النظام الأساسي أعلن ترشحي لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم 2030-2026.

وأضاف: أتشرف أن يكون معي مجموعة من اللاعبين، والمدربين المميزين، والمشهود لهم بالكفاءة على مستوى المحلي، والدولي، مضيفاً: أؤمن بأن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق، والحوكمة، والابتكار، والاستثمار في الكفاءات الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويرتقي بمنظومة كرة القدم على جميع المستويات.

وأشار الوادعي: يستند ترشحي إلى قناعة راسخة بأهمية التعاون مع جميع شركاء المنظومة الرياضية، والعمل بشفافية، ومسؤولية، والاستماع إلى مختلف الآراء بما يحقق مصلحة الأندية، واللاعبين، والمنتخبات الوطنية، ويسهم في بناء مستقبل أكثر تميزاً لكرة القدم السعودية، وأيضاً العمل على الرقي بالتحكيم السعودي لكرة القدم، وإعادة وضع التحكيم على الخريطة الإقليمية، والعالمية بما يتناسب مع تاريخه المشرف.

وأضاف الوادعي: رسالتي إلى الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لكرة القدم 49 أوجه رسالة لكم أنتم تحملون مسؤولية وطنية كبيرة في اختيار القيادة التي ستقود المرحلة المقبلة، وإن أصواتكم أمانة فامنحوها لمن ترون فيه الكفاءة، والخبرة، والقدرة، والقيادة على مواصلة مسيرة التطوير، وتعزيز مكانة كرة القدم السعودية إقليمياً، وقارياً، وعالمياً، وأحب أن أذكّركم بأن عناصر القيادة الرشيدة في عالم الرياضة اليوم هي الفكر، والرأي السديد، والخبرة في هذا المجال الذي نتنافس عليه في ظل دعم حكومتنا الرشيدة.

وضمت قائمة المُرشح أحمد الوادعي كلا من اللاعب الدولي السابق عبد الرحمن الرومي، واللاعب السابق محمد السويلم، وعبد الله المسند الذي عمل في عدة تجارب مختلفة على الصعيد الإداري، إضافة إلى سليمان الصقير، ومحمد الشهري، وعبد اللطيف العسيري، وسمر الصايل.

قائمة المرشح أحمد الوادعي التي كشف عنها في الساعات الماضية (منصة إكس)

ووكانت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت الخميس البرنامج الزمني لانتخابات الدورة السادسة (2026-2030)، على أن تُختتم العملية الانتخابية بعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس (آب) المقبل.

ووفق البرنامج المعلن، يُفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 22 يوليو (تموز) حتى الأول من أغسطس، على أن تُفحص طلبات المترشحين بين 2 و7 أغسطس، فيما تُعلن القوائم الأولية للمترشحين في الثامن من الشهر ذاته.

وخصصت اللجنة الفترة من 9 إلى 13 أغسطس لاستقبال الطعون والتظلمات على القوائم الأولية، على أن ينظر مركز التحكيم الرياضي السعودي في تلك الطعون خلال الفترة من 15 إلى 23 أغسطس، قبل إعلان النتائج النهائية للفصل فيها يوم 24 أغسطس.

كما حدد البرنامج يوم 25 أغسطس موعداً أخيراً لانسحاب المترشحين، على أن تُعلن القوائم النهائية في 26 أغسطس، لتبدأ بعدها الحملات الدعائية للمرشحين خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس، قبل أن تُختتم العملية الانتخابية بإجراء الاقتراع خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس لاختيار مجلس الإدارة الجديد للدورة السادسة.

وكان المُرشح داود المقرن أعلن قائمته في فترة سابقة، والتي ضمت صالح أبو نخاع الذي عمل لسنوات طويلة في نادي ضمك، وآخرها رئاسة النادي، والحكم الدولي السابق عبد الله القحطاني، وفهد القحيز، وفهد اللهيب، وحربي الزهراني، وصاطي العتيبي، إضافة إلى عائشة الغامدي، قبل أن يُعلن صالح أبو نخاع انسحابه من القائمة اليوم الثلاثاء.

وكتب أبو نخاع الثلاثاء عبر حسابه في منصة «إكس»: أشكر أخي المستشار داود المقرن على اختياره لي ضمن قائمته الانتخابية لرئاسة اتحاد القدم، وهنا أود أن أقدم اعتذاري له، ولكافة إخواني معه عن الاستمرار معهم، متمنياً لهم التوفيق.

وفي 17 يوليو الماضي، أعلن بدر الرزيزاء ترشحه رسمياً لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ليكون أول من يكشف عن دخوله سباق الانتخابات بشكل رسمي، بعد أيام من استقالته من رئاسة نادي القادسية في 12 يوليو الحالي.

ويترقب الشارع الرياضي كذلك إعلان حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السابق، دخوله غمار المنافسات الانتخابية بعد أن كشفت «الشرق الأوسط» في فترة سابقة وفقاً لمصادرها الخاصة عن قائمة خيمي.

ونشرت «الشرق الأوسط» يوم 17 يوليو الحالي، وفقاً لمصادر مطلعة، أن قائمة المُرشح حاتم خيمي تضم حتى الآن عبد العزيز الرويلي، نائب رئيس نادي العروبة، وعبد العزيز العنقري، الرئيس السابق للنادي الأهلي، والدكتور خالد أبو راشد، المختص في القانون الرياضي، ومحمد الخليفة، رئيس نادي الخلود السابق، والحسن اليامي، لاعب الاتحاد ونجران السابق، وسعود الحمالي، قائد المنتخب السعودي للناشئين المتوج بكأس العالم عام 1989، والدكتور عبد الله النعيم، المتخصص في التسويق والاستثمار، إلى جانب عضو سويسري، لم يُكشف عن هويته بعد، متخصص في التسويق، والاستراتيجيات.