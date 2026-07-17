الرزيزاء يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

أعلن بدر الرزيزاء ترشحه رسمياً لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ليكون أول من يكشف عن دخوله سباق الانتخابات بشكل رسمي، بعد أيام من استقالته من رئاسة نادي القادسية في 12 يوليو (تموز) الحالي.

وقال الرزيزاء في بيان إعلان ترشحه: «في مرحلةٍ تشهد فيها الرياضة السعودية نموّاً غير مسبوق، بفضل دعم القيادة في المملكة أصبحت مواصلة البناء ومواكبة هذا الطموح مسؤوليةً مشتركة، تتطلب عملاً مؤسسيًّا ورؤيةً تستوعب حجم المرحلة».

وأضاف: «ومن واقع العمل داخل المنظومة، والاحتكاك المباشر بتحدياتها وفرصها، وبعد مراجعة المعايير والشروط المنظمة للعملية الانتخابية، أُعلن ترشحي رسميّاً لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ساعياً من خلال هذا الترشح إلى تقديم ما يخدم كرة القدم السعودية، ويليق بالطموح الذي يعيشه هذا الوطن وأبناؤه، ويتواءم مع الفرص والأحداث الرياضية المستقبلية».

وفي المقابل، تتجه الأنظار إلى بقية الأسماء المرشحة، إذ يتأهب كل من معيض الشهري، وحاتم خيمي، وخالد الغامدي، لإعلان ترشحهم رسمياً خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب فتح باب الترشح وفق البرنامج الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات.

وكانت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت الخميس البرنامج الزمني لانتخابات الدورة السادسة (2026-2030)، على أن تُختتم العملية الانتخابية بعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس (آب) المقبل.

ووفق البرنامج المعلن، يُفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 22 يوليو حتى الأول من أغسطس، على أن تُفحص طلبات المترشحين بين 2 و7 أغسطس، فيما تُعلن القوائم الأولية للمترشحين في الثامن من الشهر ذاته.

وخصصت اللجنة الفترة من 9 إلى 13 أغسطس لاستقبال الطعون والتظلمات على القوائم الأولية، على أن ينظر مركز التحكيم الرياضي السعودي في تلك الطعون خلال الفترة من 15 إلى 23 أغسطس، قبل إعلان النتائج النهائية للفصل فيها يوم 24 أغسطس.

كما حدد البرنامج يوم 25 أغسطس موعداً أخيراً لانسحاب المترشحين، على أن تُعلن القوائم النهائية في 26 أغسطس، لتبدأ بعدها الحملات الدعائية للمرشحين خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس، قبل أن تُختتم العملية الانتخابية بإجراء الاقتراع خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس لاختيار مجلس الإدارة الجديد للدورة السادسة.