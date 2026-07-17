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الرياضة رياضة سعودية

الرزيزاء يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

بدر الرزيزاء (حسابه على إكس)
بدر الرزيزاء (حسابه على إكس)
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الرزيزاء يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

بدر الرزيزاء (حسابه على إكس)
بدر الرزيزاء (حسابه على إكس)

أعلن بدر الرزيزاء ترشحه رسمياً لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ليكون أول من يكشف عن دخوله سباق الانتخابات بشكل رسمي، بعد أيام من استقالته من رئاسة نادي القادسية في 12 يوليو (تموز) الحالي.

وقال الرزيزاء في بيان إعلان ترشحه: «في مرحلةٍ تشهد فيها الرياضة السعودية نموّاً غير مسبوق، بفضل دعم القيادة في المملكة أصبحت مواصلة البناء ومواكبة هذا الطموح مسؤوليةً مشتركة، تتطلب عملاً مؤسسيًّا ورؤيةً تستوعب حجم المرحلة».

وأضاف: «ومن واقع العمل داخل المنظومة، والاحتكاك المباشر بتحدياتها وفرصها، وبعد مراجعة المعايير والشروط المنظمة للعملية الانتخابية، أُعلن ترشحي رسميّاً لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ساعياً من خلال هذا الترشح إلى تقديم ما يخدم كرة القدم السعودية، ويليق بالطموح الذي يعيشه هذا الوطن وأبناؤه، ويتواءم مع الفرص والأحداث الرياضية المستقبلية».

وفي المقابل، تتجه الأنظار إلى بقية الأسماء المرشحة، إذ يتأهب كل من معيض الشهري، وحاتم خيمي، وخالد الغامدي، لإعلان ترشحهم رسمياً خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب فتح باب الترشح وفق البرنامج الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات.

وكانت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت الخميس البرنامج الزمني لانتخابات الدورة السادسة (2026-2030)، على أن تُختتم العملية الانتخابية بعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس (آب) المقبل.

ووفق البرنامج المعلن، يُفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 22 يوليو حتى الأول من أغسطس، على أن تُفحص طلبات المترشحين بين 2 و7 أغسطس، فيما تُعلن القوائم الأولية للمترشحين في الثامن من الشهر ذاته.

وخصصت اللجنة الفترة من 9 إلى 13 أغسطس لاستقبال الطعون والتظلمات على القوائم الأولية، على أن ينظر مركز التحكيم الرياضي السعودي في تلك الطعون خلال الفترة من 15 إلى 23 أغسطس، قبل إعلان النتائج النهائية للفصل فيها يوم 24 أغسطس.

كما حدد البرنامج يوم 25 أغسطس موعداً أخيراً لانسحاب المترشحين، على أن تُعلن القوائم النهائية في 26 أغسطس، لتبدأ بعدها الحملات الدعائية للمرشحين خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس، قبل أن تُختتم العملية الانتخابية بإجراء الاقتراع خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس لاختيار مجلس الإدارة الجديد للدورة السادسة.

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مصادر «الشرق الأوسط» تكشف ملامح قائمة حاتم خيمي لرئاسة اتحاد القدم السعودي

حاتم خيمي (الشرق الأوسط)
حاتم خيمي (الشرق الأوسط)
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مصادر «الشرق الأوسط» تكشف ملامح قائمة حاتم خيمي لرئاسة اتحاد القدم السعودي

حاتم خيمي (الشرق الأوسط)
حاتم خيمي (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن ملامح القائمة التي يعمل حاتم خيمي على تجهيزها لخوض انتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم للدورة السادسة (2026-2030)، بالتزامن مع إعلان لجنة الانتخابات، الخميس، البرنامج الزمني للعملية الانتخابية التي تختتم بعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس (آب) المقبل.

ووفقاً للمصادر، تضم القائمة حتى الآن عبد العزيز الرويلي، نائب رئيس نادي العروبة، وعبد العزيز العنقري، الرئيس السابق للنادي الأهلي، والدكتور خالد أبو راشد، المختص في القانون الرياضي، ومحمد الخليفة، رئيس نادي الخلود السابق، والحسن اليامي، لاعب الاتحاد ونجران السابق، وسعود الحمالي، قائد المنتخب السعودي للناشئين المتوج بكأس العالم عام 1989، والدكتور عبد الله النعيم، المتخصص في التسويق والاستثمار، إلى جانب عضو سويسري لم يُكشف عن هويته بعد، متخصص في التسويق والاستراتيجيات.

وتشير المعلومات إلى أن خيمي يواصل العمل على استكمال قائمته، إذ يجري حالياً مفاوضات مع شخصية هلالية بارزة للانضمام إليها، في وقت لا تزال فيه المباحثات مستمرة بين الطرفين، إلى جانب تحركاته لاستقطاب عدد من الشخصيات الإدارية والرياضية البارزة.

وأشارت المصادر إلى أن خيمي يواصل العمل على استكمال قائمته، من خلال مفاوضات مكثفة مع نخبة من الشخصيات الإدارية الرياضية وعدد من نجوم كرة القدم السعودية السابقين، تمهيداً للإعلان عن القائمة النهائية قبل إغلاق باب الترشح.

ويملك حاتم خيمي سجلاً كبيراً في تاريخ كرة القدم السعودية حيث أثرى ملاعب الدوري السعودي بمهاراته حينما كان يلعب في نادي الوحدة كما رأس النادي في الموسم الماضي وعمل في الكثير من اللجان الفنية في بعض الأندية السعودية في الأعوام الأخيرة.

و عمل محللاً فنياً في شبكة روتانا خليجية عبر «برنامج كورة» الذي يقدمه الإعلامي تركي العجمة لأكثر من 6 مواسم متتالية.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت في 14 يوليو (تموز) بنشر تفاصيل القائمة التي يعدها معيض الشهري لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد، والتي ضمت مناف أبو شقير لاعب الاتحاد السابق، ونبيل نقشبندي المعلق الرياضي السابق، وأحمد الغامدي المدير التنفيذي السابق في نادي النصر، والقانوني الرياضي أحمد الشيخي، وعلي الصلاحي رئيس نادي قلوة، في وقت كانت فيه مشاوراته مستمرة لاستكمال بقية أعضاء قائمته قبل انطلاق البرنامج الانتخابي.

وأعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 22 يوليو (تموز) وحتى الأول من أغسطس، على أن تُفحص طلبات المترشحين خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس، فيما تُعلن القوائم الأولية للمترشحين في الثامن من الشهر ذاته.

وخصصت اللجنة الفترة من 9 إلى 13 أغسطس لاستقبال الطعون والتظلمات على القوائم الأولية، على أن ينظر مركز التحكيم الرياضي السعودي في تلك الطعون خلال الفترة من 15 إلى 23 أغسطس، قبل إعلان النتائج النهائية للفصل فيها يوم 24 أغسطس.

وحدد البرنامج يوم 25 أغسطس موعداً أخيراً لانسحاب المترشحين، على أن تُعلن القوائم النهائية في 26 أغسطس، لتبدأ بعدها الحملات الانتخابية خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس، قبل أن تُجرى عملية الاقتراع خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس لاختيار مجلس الإدارة الجديد للدورة السادسة.

وتأتي قائمة خيمي في وقت يتوقع فيه أن تشهد الانتخابات منافسة قوية بين أكثر من مرشح على رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع استمرار المشاورات والاتصالات لاستكمال القوائم الانتخابية قبل إغلاق باب الترشح.

بقيت الإشارة إلى أن بدر الرزيزاء ومعيض الشهري والدكتور خالد الغامدي يتأهبون إلى جانب حاتم خيمي للدخول في سباق للفوز بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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الدوري السعودي نادي الهلال نادي النصر النادي الأهلي السعودي نادي الاتحاد رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الرياض يكشف عن برنامجه التحضيري في النمسا

نادي الرياض في معسكره التدريبي بالنمسا (نادي الرياض)
نادي الرياض في معسكره التدريبي بالنمسا (نادي الرياض)
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الرياض يكشف عن برنامجه التحضيري في النمسا

نادي الرياض في معسكره التدريبي بالنمسا (نادي الرياض)
نادي الرياض في معسكره التدريبي بالنمسا (نادي الرياض)

كشف نادي الرياض المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عن مبارياته الودية التي سيخوضها ضمن معسكره التحضيري المقام حالياً في النمسا، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي، أن المعسكر سيشهد إقامة 3 مباريات تجريبية، حيث ستكون البداية يوم 17 يوليو (تموز) الحالي، بمواجهة فريق بوليتكنيكا تيميشوارا الروماني، على أن تُقام المباراة في منطقة فيينا.

وتأتي المباراة الثانية يومي الـ22 أو الـ23 من الشهر ذاته، دون أن يُعلن النادي حتى الآن عن هوية الفريق المنافس؛ إذ أشار البيان إلى أن الخصم «سيُحدد لاحقاً».

وتختتم سلسلة اللقاءات الودية يوم 27 يوليو أمام نادي الغرافة القطري، وذلك في مدينة كورنويبورغ النمساوية.

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4 وديات تجهز الشباب في النمسا للموسم الجديد

نادي الشباب في معسكره الإعدادي بمدينة باد فالترسدورف النمساوية (نادي الشباب)
نادي الشباب في معسكره الإعدادي بمدينة باد فالترسدورف النمساوية (نادي الشباب)
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4 وديات تجهز الشباب في النمسا للموسم الجديد

نادي الشباب في معسكره الإعدادي بمدينة باد فالترسدورف النمساوية (نادي الشباب)
نادي الشباب في معسكره الإعدادي بمدينة باد فالترسدورف النمساوية (نادي الشباب)

قص نادي الشباب الخميس، شريط معسكره الإعدادي في مدينة باد فالترسدورف النمساوية، في مستهل تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، حيث بدأ المدرب الألماني توماس ليتش أولى مهامه الميدانية مع الفريق، واضعاً انطلاقة البرنامج الإعدادي الذي يعول عليه النادي قبل انطلاق منافسات الموسم.

واستهل الفريق يومه الأول بحصتين تدريبيتين؛ صباحية ومسائية، ركز خلالهما الجهاز الفني على الجوانب البدنية والفنية، في بداية البرنامج الذي يمتد حتى 5 أغسطس (آب)، بهدف رفع وتيرة الإعداد قبل العودة إلى المنافسات.

وشهدت انطلاقة المعسكر مشاركة جميع اللاعبين الأجانب الذين لا تزال عقودهم سارية مع النادي، وعلى رأسهم قائد الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو، إلى جانب بقية عناصر الفريق، في أول تجمع كامل تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

وبحسب المعطيات الأولية، يتجه البرنامج الإعدادي إلى أن تتخلله 4 مباريات ودية، ينتظر أن تشكل المحطة الرئيسية في إعداد الفريق خلال فترة المعسكر، ومنح الجهاز الفني فرصة للوقوف على مستويات اللاعبين وتجربة الخيارات الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي معسكر النمسا في إطار مرحلة جديدة يعيشها الشباب، بعد أن أعادت الإدارة ترتيب المنظومة الفنية خلال الأسابيع الماضية، بالتعاقد مع المدرب الألماني توماس ليتش، وتعيين البلجيكي أوليفييه رينارد مديراً رياضياً، إلى جانب تعزيز الجهاز الطبي بالتعاقد مع الدكتور جمال خليفة، في وقت يواصل فيه النادي استكمال تحضيراته للموسم الجديد.

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