4 وديات تجهز الشباب في النمسا للموسم الجديد

4 وديات تجهز الشباب في النمسا للموسم الجديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5296937-4-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
نادي الشباب في معسكره الإعدادي بمدينة باد فالترسدورف النمساوية (نادي الشباب)
قص نادي الشباب الخميس، شريط معسكره الإعدادي في مدينة باد فالترسدورف النمساوية، في مستهل تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، حيث بدأ المدرب الألماني توماس ليتش أولى مهامه الميدانية مع الفريق، واضعاً انطلاقة البرنامج الإعدادي الذي يعول عليه النادي قبل انطلاق منافسات الموسم.
واستهل الفريق يومه الأول بحصتين تدريبيتين؛ صباحية ومسائية، ركز خلالهما الجهاز الفني على الجوانب البدنية والفنية، في بداية البرنامج الذي يمتد حتى 5 أغسطس (آب)، بهدف رفع وتيرة الإعداد قبل العودة إلى المنافسات.
وشهدت انطلاقة المعسكر مشاركة جميع اللاعبين الأجانب الذين لا تزال عقودهم سارية مع النادي، وعلى رأسهم قائد الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو، إلى جانب بقية عناصر الفريق، في أول تجمع كامل تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.
وبحسب المعطيات الأولية، يتجه البرنامج الإعدادي إلى أن تتخلله 4 مباريات ودية، ينتظر أن تشكل المحطة الرئيسية في إعداد الفريق خلال فترة المعسكر، ومنح الجهاز الفني فرصة للوقوف على مستويات اللاعبين وتجربة الخيارات الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويأتي معسكر النمسا في إطار مرحلة جديدة يعيشها الشباب، بعد أن أعادت الإدارة ترتيب المنظومة الفنية خلال الأسابيع الماضية، بالتعاقد مع المدرب الألماني توماس ليتش، وتعيين البلجيكي أوليفييه رينارد مديراً رياضياً، إلى جانب تعزيز الجهاز الطبي بالتعاقد مع الدكتور جمال خليفة، في وقت يواصل فيه النادي استكمال تحضيراته للموسم الجديد.
أعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (الخميس)، البرنامج الزمني لانتخابات الدورة السادسة (2026-2030).
«الشرق الأوسط» (الرياض)
الرياض يكشف عن برنامجه التحضيري في النمساhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5296938-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
الرياض يعير سويلم المنهالي إلى الزلفي حتى نهاية الموسمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5296885-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85
الرياض يعير سويلم المنهالي إلى الزلفي حتى نهاية الموسم
سويلم المنهالي (نادي الرياض)
وافقت إدارة نادي الرياض المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم على إعارة لاعبها سويلم المنهالي إلى نادي الزلفي، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي، في خطوة تأتي ضمن سياسة النادي الهادفة إلى منح عدد من لاعبيه فرصة الحصول على مزيد من الدقائق والاحتكاك الفني في صفوف أندية أخرى.
وأعرب نادي الرياض، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، عن تمنياته للاعب بالتوفيق في محطته الجديدة، مؤكداً استمرار متابعته لمسيرته خلال فترة الإعارة.
وينتظر أن ينضم المنهالي إلى معسكر نادي الزلفي في الأيام المقبلة تمهيداً لبدء مشواره مع فريقه الجديد، على أن يعود بعدها إلى ناديه الأم في ختام الموسم.
السعودية تستهل مشوارها في غرب آسيا للناشئات بمواجهة سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5296864-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
السعودية تستهل مشوارها في غرب آسيا للناشئات بمواجهة سوريا
مدربة المنتخب السعودي اليكاتريني فاليدا (اتحاد غرب آسيا لكرة القدم)
تنطلق الجمعة منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة للناشئات تحت 17 عاماً، التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم خلال الفترة من 17 إلى 22 يوليو (تموز) الحالي على استاد الأمير محمد في الزرقاء، بمشاركة سبعة منتخبات، حيث يستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة نظيره السوري ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وأكدت اليكاتريني فاليدا، مدربة المنتخب السعودي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة، أن فترة الإعداد كانت جيدة، مشيرة إلى أن المنتخب خاض معسكرين تدريبيين، إلى جانب العمل على إعداد جيل جديد من اللاعبات، معربة عن ثقتها بجاهزية الفريق للمنافسة والمساهمة في تطوير كرة القدم النسائية.
وتضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية ولبنان وسوريا والإمارات، فيما تضم المجموعة الثانية الأردن والبحرين وفلسطين.
وشهد الخميس الاجتماع الفني والمؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة، حيث جرى استعراض مختلف الجوانب التنظيمية والفنية، والتعليمات الإدارية والتنظيمية، وآلية سير المباريات، إلى جانب اعتماد ألوان أطقم المنتخبات في جميع مواجهات البطولة.
وخلال المؤتمر الصحافي، استعرض مدربو المنتخبات تحضيرات فرقهم وأهدافهم من المشاركة في البطولة.
وقالت حورية الطاهري، مدربة منتخب الإمارات، إن الاستعدادات جاءت جيدة، مشيرة إلى أن هذه المشاركة هي الأولى للمنتخب بعد فترة طويلة منذ جائحة كورونا، معربة عن أملها في تقديم مستوى مميز والاستفادة من البطولة لاكتساب المزيد من الخبرة.
من جانبه، أكد جوزيف معوض، مدرب منتخب لبنان، أن التحضيرات كانت جيدة رغم ضيق الوقت بسبب الأوضاع في البلاد، موضحاً أن الجهاز الفني عمل على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة، ومعرباً عن أمله في تقديم مستوى يليق بالمنتخب اللبناني.
بدوره، أوضح هشام الشربيني، مدرب منتخب سوريا، أن التحضيرات كانت مقبولة رغم الظروف، مؤكداً أن المنتخب يضم لاعبات يتمتعن بالطموح، ومتمنياً أن يقدمن بطولة تليق بسمعة الكرة السورية.
أما لونا المصري، مدربة منتخب الأردن، فأكدت أن الهدف الأول يتمثل في تطوير منتخبات الفئات العمرية لرفد المنتخب الأول، إلى جانب المنافسة على لقب البطولة، التي أصبحت محطة مهمة في طريق التأهل إلى نهائيات كأس آسيا.
وأشار خالد الحربان، مدرب منتخب البحرين، إلى أن فترة الإعداد كانت قصيرة بسبب الظروف الأخيرة، إلا أن المنتخب يواصل العمل على التطوير، معرباً عن أمله في أن تشكل البطولة فرصة ناجحة لجميع المنتخبات.
من جهته، أوضح عمار جلايطة، مدرب منتخب فلسطين، أن المنتخب يركز على إعداد لاعبات الفئات العمرية لاكتساب الخبرة، لافتاً إلى أن الاستعدادات واجهت صعوبات بسبب ضيق الوقت وارتباط اللاعبات بالدراسة، إضافة إلى صعوبة التنقل، معتبراً البطولة محطة تحضيرية مهمة قبل التصفيات الآسيوية.
وتفتتح مباريات البطولة الجمعة بلقاء لبنان والإمارات، يعقبه لقاء سوريا والسعودية، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وتتواصل المباريات يوم 18 يوليو بمواجهة فلسطين والأردن، فيما يشهد يوم 19 يوليو مباراتي الإمارات وسوريا، والسعودية ولبنان.
ويلتقي يوم 20 يوليو منتخبا البحرين وفلسطين، قبل أن تُختتم منافسات دور المجموعات يوم 21 يوليو بمباراتي لبنان وسوريا، والسعودية والإمارات، على أن تُقام مواجهة الأردن والبحرين يوم 22 يوليو.