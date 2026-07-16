4 وديات تجهز الشباب في النمسا للموسم الجديد

قص نادي الشباب الخميس، شريط معسكره الإعدادي في مدينة باد فالترسدورف النمساوية، في مستهل تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، حيث بدأ المدرب الألماني توماس ليتش أولى مهامه الميدانية مع الفريق، واضعاً انطلاقة البرنامج الإعدادي الذي يعول عليه النادي قبل انطلاق منافسات الموسم.

واستهل الفريق يومه الأول بحصتين تدريبيتين؛ صباحية ومسائية، ركز خلالهما الجهاز الفني على الجوانب البدنية والفنية، في بداية البرنامج الذي يمتد حتى 5 أغسطس (آب)، بهدف رفع وتيرة الإعداد قبل العودة إلى المنافسات.

وشهدت انطلاقة المعسكر مشاركة جميع اللاعبين الأجانب الذين لا تزال عقودهم سارية مع النادي، وعلى رأسهم قائد الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو، إلى جانب بقية عناصر الفريق، في أول تجمع كامل تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

وبحسب المعطيات الأولية، يتجه البرنامج الإعدادي إلى أن تتخلله 4 مباريات ودية، ينتظر أن تشكل المحطة الرئيسية في إعداد الفريق خلال فترة المعسكر، ومنح الجهاز الفني فرصة للوقوف على مستويات اللاعبين وتجربة الخيارات الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي معسكر النمسا في إطار مرحلة جديدة يعيشها الشباب، بعد أن أعادت الإدارة ترتيب المنظومة الفنية خلال الأسابيع الماضية، بالتعاقد مع المدرب الألماني توماس ليتش، وتعيين البلجيكي أوليفييه رينارد مديراً رياضياً، إلى جانب تعزيز الجهاز الطبي بالتعاقد مع الدكتور جمال خليفة، في وقت يواصل فيه النادي استكمال تحضيراته للموسم الجديد.