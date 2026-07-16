الرياض يكشف عن برنامجه التحضيري في النمسا

كشف نادي الرياض المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عن مبارياته الودية التي سيخوضها ضمن معسكره التحضيري المقام حالياً في النمسا، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي، أن المعسكر سيشهد إقامة 3 مباريات تجريبية، حيث ستكون البداية يوم 17 يوليو (تموز) الحالي، بمواجهة فريق بوليتكنيكا تيميشوارا الروماني، على أن تُقام المباراة في منطقة فيينا.

وتأتي المباراة الثانية يومي الـ22 أو الـ23 من الشهر ذاته، دون أن يُعلن النادي حتى الآن عن هوية الفريق المنافس؛ إذ أشار البيان إلى أن الخصم «سيُحدد لاحقاً».

وتختتم سلسلة اللقاءات الودية يوم 27 يوليو أمام نادي الغرافة القطري، وذلك في مدينة كورنويبورغ النمساوية.