السعودية تستهل مشوارها في غرب آسيا للناشئات بمواجهة سوريا

تنطلق الجمعة منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة للناشئات تحت 17 عاماً، التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم خلال الفترة من 17 إلى 22 يوليو (تموز) الحالي على استاد الأمير محمد في الزرقاء، بمشاركة سبعة منتخبات، حيث يستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة نظيره السوري ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأكدت اليكاتريني فاليدا، مدربة المنتخب السعودي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة، أن فترة الإعداد كانت جيدة، مشيرة إلى أن المنتخب خاض معسكرين تدريبيين، إلى جانب العمل على إعداد جيل جديد من اللاعبات، معربة عن ثقتها بجاهزية الفريق للمنافسة والمساهمة في تطوير كرة القدم النسائية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية ولبنان وسوريا والإمارات، فيما تضم المجموعة الثانية الأردن والبحرين وفلسطين.

وشهد الخميس الاجتماع الفني والمؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة، حيث جرى استعراض مختلف الجوانب التنظيمية والفنية، والتعليمات الإدارية والتنظيمية، وآلية سير المباريات، إلى جانب اعتماد ألوان أطقم المنتخبات في جميع مواجهات البطولة.

الأطقم التي سيرتديها المنتخب السعودي خلال مبارياته في بطولة غرب آسيا (اتحاد غرب آسيا لكرة القدم)

وخلال المؤتمر الصحافي، استعرض مدربو المنتخبات تحضيرات فرقهم وأهدافهم من المشاركة في البطولة.

وقالت حورية الطاهري، مدربة منتخب الإمارات، إن الاستعدادات جاءت جيدة، مشيرة إلى أن هذه المشاركة هي الأولى للمنتخب بعد فترة طويلة منذ جائحة كورونا، معربة عن أملها في تقديم مستوى مميز والاستفادة من البطولة لاكتساب المزيد من الخبرة.

من جانبه، أكد جوزيف معوض، مدرب منتخب لبنان، أن التحضيرات كانت جيدة رغم ضيق الوقت بسبب الأوضاع في البلاد، موضحاً أن الجهاز الفني عمل على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة، ومعرباً عن أمله في تقديم مستوى يليق بالمنتخب اللبناني.

بدوره، أوضح هشام الشربيني، مدرب منتخب سوريا، أن التحضيرات كانت مقبولة رغم الظروف، مؤكداً أن المنتخب يضم لاعبات يتمتعن بالطموح، ومتمنياً أن يقدمن بطولة تليق بسمعة الكرة السورية.

أما لونا المصري، مدربة منتخب الأردن، فأكدت أن الهدف الأول يتمثل في تطوير منتخبات الفئات العمرية لرفد المنتخب الأول، إلى جانب المنافسة على لقب البطولة، التي أصبحت محطة مهمة في طريق التأهل إلى نهائيات كأس آسيا.

وأشار خالد الحربان، مدرب منتخب البحرين، إلى أن فترة الإعداد كانت قصيرة بسبب الظروف الأخيرة، إلا أن المنتخب يواصل العمل على التطوير، معرباً عن أمله في أن تشكل البطولة فرصة ناجحة لجميع المنتخبات.

إداريو المنتخب السعودي خلال الاجتماع التنسيقي لبطولة غرب آسيا (اتحاد غرب آسيا لكرة القدم)

من جهته، أوضح عمار جلايطة، مدرب منتخب فلسطين، أن المنتخب يركز على إعداد لاعبات الفئات العمرية لاكتساب الخبرة، لافتاً إلى أن الاستعدادات واجهت صعوبات بسبب ضيق الوقت وارتباط اللاعبات بالدراسة، إضافة إلى صعوبة التنقل، معتبراً البطولة محطة تحضيرية مهمة قبل التصفيات الآسيوية.

وتفتتح مباريات البطولة الجمعة بلقاء لبنان والإمارات، يعقبه لقاء سوريا والسعودية، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتتواصل المباريات يوم 18 يوليو بمواجهة فلسطين والأردن، فيما يشهد يوم 19 يوليو مباراتي الإمارات وسوريا، والسعودية ولبنان.

ويلتقي يوم 20 يوليو منتخبا البحرين وفلسطين، قبل أن تُختتم منافسات دور المجموعات يوم 21 يوليو بمباراتي لبنان وسوريا، والسعودية والإمارات، على أن تُقام مواجهة الأردن والبحرين يوم 22 يوليو.