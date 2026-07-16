الرياض يعير سويلم المنهالي إلى الزلفي حتى نهاية الموسمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5296885-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85
الرياض يعير سويلم المنهالي إلى الزلفي حتى نهاية الموسم
سويلم المنهالي (نادي الرياض)
وافقت إدارة نادي الرياض المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم على إعارة لاعبها سويلم المنهالي إلى نادي الزلفي، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي، في خطوة تأتي ضمن سياسة النادي الهادفة إلى منح عدد من لاعبيه فرصة الحصول على مزيد من الدقائق والاحتكاك الفني في صفوف أندية أخرى.
وأعرب نادي الرياض، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، عن تمنياته للاعب بالتوفيق في محطته الجديدة، مؤكداً استمرار متابعته لمسيرته خلال فترة الإعارة.
وينتظر أن ينضم المنهالي إلى معسكر نادي الزلفي في الأيام المقبلة تمهيداً لبدء مشواره مع فريقه الجديد، على أن يعود بعدها إلى ناديه الأم في ختام الموسم.
تتسع دائرة الراغبين في الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بصورة لافتة قبل فتح باب الانتخابات رسمياً، بعدما ارتبط بالسباق عدد كبير من الأسماء الرياضية.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
السعودية تستهل مشوارها في غرب آسيا للناشئات بمواجهة سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5296864-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
السعودية تستهل مشوارها في غرب آسيا للناشئات بمواجهة سوريا
مدربة المنتخب السعودي اليكاتريني فاليدا (اتحاد غرب آسيا لكرة القدم)
تنطلق الجمعة منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة للناشئات تحت 17 عاماً، التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم خلال الفترة من 17 إلى 22 يوليو (تموز) الحالي على استاد الأمير محمد في الزرقاء، بمشاركة سبعة منتخبات، حيث يستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة نظيره السوري ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وأكدت اليكاتريني فاليدا، مدربة المنتخب السعودي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة، أن فترة الإعداد كانت جيدة، مشيرة إلى أن المنتخب خاض معسكرين تدريبيين، إلى جانب العمل على إعداد جيل جديد من اللاعبات، معربة عن ثقتها بجاهزية الفريق للمنافسة والمساهمة في تطوير كرة القدم النسائية.
وتضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية ولبنان وسوريا والإمارات، فيما تضم المجموعة الثانية الأردن والبحرين وفلسطين.
وشهد الخميس الاجتماع الفني والمؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة، حيث جرى استعراض مختلف الجوانب التنظيمية والفنية، والتعليمات الإدارية والتنظيمية، وآلية سير المباريات، إلى جانب اعتماد ألوان أطقم المنتخبات في جميع مواجهات البطولة.
وخلال المؤتمر الصحافي، استعرض مدربو المنتخبات تحضيرات فرقهم وأهدافهم من المشاركة في البطولة.
وقالت حورية الطاهري، مدربة منتخب الإمارات، إن الاستعدادات جاءت جيدة، مشيرة إلى أن هذه المشاركة هي الأولى للمنتخب بعد فترة طويلة منذ جائحة كورونا، معربة عن أملها في تقديم مستوى مميز والاستفادة من البطولة لاكتساب المزيد من الخبرة.
من جانبه، أكد جوزيف معوض، مدرب منتخب لبنان، أن التحضيرات كانت جيدة رغم ضيق الوقت بسبب الأوضاع في البلاد، موضحاً أن الجهاز الفني عمل على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة، ومعرباً عن أمله في تقديم مستوى يليق بالمنتخب اللبناني.
بدوره، أوضح هشام الشربيني، مدرب منتخب سوريا، أن التحضيرات كانت مقبولة رغم الظروف، مؤكداً أن المنتخب يضم لاعبات يتمتعن بالطموح، ومتمنياً أن يقدمن بطولة تليق بسمعة الكرة السورية.
أما لونا المصري، مدربة منتخب الأردن، فأكدت أن الهدف الأول يتمثل في تطوير منتخبات الفئات العمرية لرفد المنتخب الأول، إلى جانب المنافسة على لقب البطولة، التي أصبحت محطة مهمة في طريق التأهل إلى نهائيات كأس آسيا.
وأشار خالد الحربان، مدرب منتخب البحرين، إلى أن فترة الإعداد كانت قصيرة بسبب الظروف الأخيرة، إلا أن المنتخب يواصل العمل على التطوير، معرباً عن أمله في أن تشكل البطولة فرصة ناجحة لجميع المنتخبات.
من جهته، أوضح عمار جلايطة، مدرب منتخب فلسطين، أن المنتخب يركز على إعداد لاعبات الفئات العمرية لاكتساب الخبرة، لافتاً إلى أن الاستعدادات واجهت صعوبات بسبب ضيق الوقت وارتباط اللاعبات بالدراسة، إضافة إلى صعوبة التنقل، معتبراً البطولة محطة تحضيرية مهمة قبل التصفيات الآسيوية.
وتفتتح مباريات البطولة الجمعة بلقاء لبنان والإمارات، يعقبه لقاء سوريا والسعودية، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وتتواصل المباريات يوم 18 يوليو بمواجهة فلسطين والأردن، فيما يشهد يوم 19 يوليو مباراتي الإمارات وسوريا، والسعودية ولبنان.
ويلتقي يوم 20 يوليو منتخبا البحرين وفلسطين، قبل أن تُختتم منافسات دور المجموعات يوم 21 يوليو بمباراتي لبنان وسوريا، والسعودية والإمارات، على أن تُقام مواجهة الأردن والبحرين يوم 22 يوليو.
جانب من توقيع إطلاق المشروع المشترك «راديا» لدعم نمو البنية التحتية الرياضية (سرج)
أعلنت شركة «سرج» للاستثمار الرياضي؛ إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، الخميس، إطلاق المشروع المشترك «راديا» لدعم نمو البنية التحتية الرياضية، من خلال إدارة وتشغيل وتسويق المنشآت والمناطق الرياضية والترفيهية في المملكة، بالشراكة مع شركة «لايف نيشن» ومجموعة «أوك فيو غروب».
ستعمل «راديا» منصةً استراتيجيةً تجمع باقة واسعة من الخبرات العالمية في المجال؛ «لتقديم أفضل مستوى وفق أعلى المعايير العالمية، من خدمات الإدارة وتشغيل المنشآت، والتسويق، وتوفير المحتوى، إلى جانب الخدمات الاستشارية المتعلقة بهذا المجال؛ لمواكبة وتلبية الطلب المتنامي للملاعب والصالات والمجمعات الرياضية التي طُوّرت فعلياً، إضافة إلى المنشآت التي يجري العمل عليها حالياً لمواكبة التطورات والفعاليات الجديدة».
وستعمل «راديا» منصة لخدمات الإدارة المتكاملة للمنشآت الرياضية في المملكة، لتشمل كل مراحل هذه المنشآت والمناطق والتجمعات الرياضية والترفيهية؛ بدءاً من المراحل الأولى للتصميم والتخطيط، ووصولاً إلى الإشراف على التطوير والتشغيل والتسويق، وتسعى «راديا» إلى «تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجالات الرياضة والتجارب الحية، وإتاحة مزيد من فرص الأعمال والنمو لكل العاملين في المجال؛ من ملاك ومشغلي مراكز الفعاليات، والمنظمين، والأندية الرياضية المختلفة، إضافة إلى المجتمع المحلي الذي تقام فيه الفعاليات».
ومن خلال توظيف الحلول الرقمية، والتحليلات المبنية على البيانات، وتعزيز تجربة الجماهير، والتركيز على استدامة المنشآت، ستسهم «راديا» في «تحويل البنية التحتية الجديدة وجهاتٍ حيةً ومزدهرة تجارياً».
وسيتولى زافير كامبل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «راديا»، وقد «لعب دوراً رئيسياً في تطوير نموذج أعمال الشركة، وسيتولى قيادة انطلاقتها وتنفيذ استراتيجية نموها على المدى الطويل».
ويتماشى إطلاق «راديا» مع التزام «صندوق الاستثمارات العامة» دعم نمو وتطوير قطاعَي الرياضة والترفيه في المملكة. ويُعد قطاع الرياضة أحد القطاعات الاستراتيجية ضمن محفظة السياحة والسفر والترفيه في استراتيجية «الصندوق» للمرحلة من 2026 إلى 2030. كما يُتوقع أن تتجاوز قيمة القطاع الرياضي في المملكة 82 مليار ريال سعودي (22 مليار دولار) بحلول عام 2030.
من ناحيته، قال داني تاونسند، الرئيس التنفيذي لشركة «سرج» للاستثمار الرياضي: «تمثل الشراكة الجديدة علامة فارقة في مسيرة (سرج) لتعزيز نمو وتطوير قطاع الرياضة في المملكة، والإسهام في إحداث أثر وترك إرث مستدام للأجيال المقبلة. الشراكة مع اثنين من أبرز رواد هذا القطاع عالمياً يعزز من قدرات (سرج) على الابتكار في مجال تصميم الملاعب والمنشآت الرياضية، وتقديم تجارب مميزة للجمهور. وهذه الشراكة الجديدة تعزز نمو منظومة الرياضة في المملكة، وتطوير بنيتها التحتية، وتعزيز وصولها إلى تجارب عالمية المستوى، وتسهم في ضمان الجاهزية لاستضافة وتنظيم كل الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى».
في المقابل، قال جون ريد، رئيس مجلس إدارة شركة «لايف نيشن» بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تعمل (لايف نيشن) في المملكة منذ عام 2017، ويأتي هذا التعاون امتداداً لهذا الالتزام طويل الأمد. من خلال توظيف خبراتنا في تشغيل المنشآت، وتنظيم الفعاليات الحية، سنسهم في تطوير منشآت وتجارب متكاملة تلبي احتياجات الفنانين، والرياضيين، والجماهير، وكذلك منظومة القطاع عموماً. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى الإسهام في بناء بيئة مستدامة للفعاليات الحية بالمملكة، ترتكز على تقديم تجارب عالمية المستوى وتعزز من نمو القطاع على المدى الطويل».
وقال أيضاً كريس غرانجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوك فيو غروب»: «تُعدّ المنشآتُ الرياضية والترفيهية عالمية المستوى محركاتٍ اقتصاديةً وثقافية مهمة، حيث تسهم في خلق فرص العمل، وجذب السياحة، وتحفيز التنمية... والأهم من ذلك، أنها تشكل مساحات تربط المجتمعات، وتعزز التواصل، وتصنع لحظات وتجارب مشتركة تمتد عبر الأجيال. نفخر في (أوك فيو غروب) بشراكتنا مع (سرج) و(لايف نيشن) في مشروع (راديا)، ونتطلع معاً إلى تحقيق أثر مستدام، وتقديم تجارب استثنائية، وتعزيز مكانة هذه المنشآت بوصفها وجهات تعكس الفخر المحلي والحضور العالمي في المملكة العربية السعودية».
وستسهم «راديا» في «دعم نمو قطاع الرياضة بالسعودية؛ من خلال ترسيخ التعاون والاستدامة، ووضع الجماهير في صميم أعمالها، بما يعزز تطوير منظومة عالمية المستوى للرياضة والترفيه».
الألماني فيسينغ يعوّل على الشغف والهوية لاستعادة أمجاد «الاتحاد»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5296765-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%BA-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
الألماني فيسينغ يعوّل على الشغف والهوية لاستعادة أمجاد «الاتحاد»
ينس فيسينغ (نادي الاتحاد)
يضع المدرب الألماني ينس فيسينغ استعادة الشغف والهوية التنافسية على رأس أولوياته مع «الاتحاد»، مع انطلاق تحضيرات الفريق للموسم الجديد. ويؤمن المدرب بأن لقب «النمر» الذي يحمله النادي يجب أن ينعكس داخل الملعب، عبر فريقٍ يتسم بالشراسة والروح القتالية، وهي السمات التي ارتبط بها «الاتحاد» على مدار تاريخه.
وفي أول اجتماع له مع اللاعبين، خلال المعسكر الإعدادي في مدينة ماربيا الإسبانية، استهل فيسينغ حديثه بالإشارة إلى اقتراب النادي من الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيسه، مؤكداً أن هذا الإرث يفرض مسؤولية كبيرة على الجميع. وقال: «هوية (الاتحاد) تقوم على العقلية الانتصارية والشخصية القوية. تاريخ النادي مليء بالبطولات، وجماهيره تستحق فريقاً يعكس هذه المكانة. سنحتفل قريباً بمرور 100 عام على تأسيس النادي، وشعارنا يحمل النمر، وهو رمز للصبر والهيمنة. قد يبدو هادئاً، لكنه عندما ينقضّ يفعل ذلك بكل قوة ودون تردد».
ويراهن المدرب الألماني، البالغ من العمر 38 عاماً، على إعادة صياغة هوية الفريق بعد موسم افتقد فيه «الاتحاد» كثيراً من شخصيته وشغفه داخل الملعب. ويُعد فيسينغ من أصغر المدربين الذين تولّوا قيادة الفريق، بعد الإسباني بينات الذي تسلّم المهمة وهو في الثالثة والثلاثين من عمره، ويسعى لبناء فريق أكثر انسجاماً وصلابة، بعد أن أخفق المدرب السابق سيرغيو كونسيساو في استعادة هذه السمات، في ظل الظروف التي أحاطت بفترته مع النادي.
وتنتظر فيسينغ تحديات كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد، إذ تضم قائمة «الاتحاد» حالياً 15 لاعباً أجنبياً، هم: رايكوفيتش، وسيميتش، ودانيلو بيريرا، وكيلر، وميتاي، وماتيو بوريل، وأورتيغا، ومحمدو دومبيا، وحسام عوار، وموسى ديابي، وبيرغوين، وروجر، ويوسف النصيري، وجورج، وأوناي هيرنانديز.
وسيكون على إدارة الاتحاد تقليص هذا العدد قبل إبرام أي تعاقدات أجنبية جديدة، في ظل رغبة النادي بتدعيم خط الوسط، خلال فترة الانتقالات الصيفية. ومن المنتظر أن يرفع فيسينغ، خلال الأيام المقبلة، توصياته الفنية النهائية إلى الإدارة، متضمنة أسماء اللاعبين الذين يرغب في استمرارهم، إلى جانب العناصر التي لا تدخل ضمن خططه للموسم المقبل؛ تمهيداً لإعادة تشكيل القائمة بما يتوافق مع رؤيته الفنية وطموحات النادي في الموسم الذي يتزامن مع اقتراب مئويته.