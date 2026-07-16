كوكوريلا وإنزو فيرنانديز... نهائي جديد في نيوجيرسي بعد عام من التتويج مع تشيلسي

يتطلع الإسباني مارك كوكوريلا والأرجنتيني إنزو فيرنانديز لخوض نهائي جديد على ملعب نيوجيرسي، بعدما توجا عليه قبل عام بلقب كأس العالم للأندية مع تشيلسي، وذلك عندما يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أن الثنائي كان ضمن تشكيلة تشيلسي التي توجت بالنسخة الموسعة الأولى من كأس العالم للأندية، عقب الفوز على باريس سان جيرمان 3 - 0 في النهائي.

وواصل كوكوريلا تألقه مع المنتخب الإسباني، بعدما أسهم في التتويج بكأس أوروبا 2024، وقدم بطولة مميزة في كأس العالم، حيث لم تستقبل إسبانيا سوى هدف واحد في طريقها إلى النهائي.

كما برز الظهير الأيسر دفاعياً، بعدما نجح في الحد من خطورة الفرنسي مايكل أوليسي في نصف النهائي، ليؤكد مكانته كأحد أبرز عناصر المنتخب الإسباني.

إنزو فيرنانديز يحتفل بتسجيل هدف الأرجنتين الأول أمام إنجلترا (أ.ف.ب)

في المقابل، واصل إنزو فيرنانديز تألقه مع الأرجنتين، بعدما فرض نفسه أحد قادة المنتخب، ولعب دوراً حاسماً في بلوغ النهائي.

وسجل لاعب الوسط هدف الفوز أمام مصر في ثمن النهائي خلال الوقت بدل الضائع، قبل أن يحرز هدف التعادل في شباك إنجلترا في نصف النهائي، ممهداً الطريق لعودة الأرجنتين وحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.