مقربون من ناصر الخليفي ينفون نيته الترشح لرئاسة الفيفا

نفى مقربون من ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، صحة التقارير التي تحدثت عن رغبته في الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال انتخابات عام 2027.

وذكرت إذاعة «راديو مونت كارلو» الفرنسية أن اسم الخليفي تردد في أوساط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كأحد المرشحين المحتملين لمنافسة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، في ظل التوتر القائم بين فيفا ويويفا.

وأشارت الإذاعة إلى أن بعض مسؤولي يويفا يرون في الخليفي شخصية قادرة على قيادة الاتحاد الدولي، إلا أن رئيس باريس سان جيرمان لا يعتزم خوض السباق الانتخابي.

ونقلت عن أحد المقربين منه قوله: «الضجة الإعلامية المثارة مؤخراً سخيفة، ناصر الخليفي لا يملك أي نية أو طموح للترشح، وسيواصل دعم مؤسسات كرة القدم العالمية والأوروبية بهدوء».

وكان إنفانتينو قد أعلن عزمه الترشح لولاية جديدة في انتخابات مارس (آذار) 2027، ولم يعلن حتى الآن أي مرشح منافس بشكل رسمي.