تيباس: عهد إنفانتينو انتهى!

رأى خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أن عهد جياني إنفانتينو في

رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انتهى، متهماً رئيس «فيفا» بأنه «يدمر جوهر كرة القدم».

ويواجه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة بعد تراجعه عن خطة للسماح باستثمارات خاصة في شركة تتولى إدارة مسابقات «فيفا» وبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وكشف «فيفا» لاحقاً أنه «لن يمضي قدماً» في هذه الخطط، بينما اعتذر إنفانتينو، يوم الأربعاء، للاتحادات الوطنية بشأن الطريقة التي جرى بها إعداد الخطة. ودعت اتحادات، من بينها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الإنجليزي، إنفانتينو إلى الاستقالة.

وتصاعدت الضغوط، هذا الأسبوع، بعدما أكد «يويفا» صرف «مبلغ نهاية خدمة» لموظفة قيل إنها كانت في علاقة مع إنفانتينو خلال فترة توليه منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي، وهي مزاعم نفاها رئيس «فيفا».

وقال تيباس، الذي يتولى رئاسة رابطة الدوري الإسباني منذ عام 2013، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، الأحد: «بالنسبة لي، انتهى وقت جياني إنفانتينو منذ مدة طويلة. وأنا لا أقول ذلك بسبب الأحداث الأخيرة، فقد لاحظت أسلوب الإدارة هذا منذ فترة طويلة، رغم أن الجميع يبدو أنهم اكتشفوه الآن فقط».

وأضاف: «جياني إنفانتينو ليس شخصاً يسهم في نمو كرة القدم. على العكس من ذلك، فإن مشروعاته تدمر جوهر الرياضة، أي الدوريات الوطنية. كرة القدم لا تقتصر على النخبة. بالنسبة لي، انتهى عهد إنفانتينو».

وتابع تيباس: «ما يتبقى هو معرفة متى سيحدث ذلك وكيف ستتم عملية الخلافة. وآمل ألا يقتصر الأمر على استبدال بعض الأشخاص بآخرين، بل أن يكون هناك إصلاح حقيقي وشامل».

ولا يزال التهديد الأوروبي بمقاطعة كأس العالم قائماً رغم اعتذار إنفانتينو، وقال تيباس: «ما يحدث لا يفاجئني. ما يفاجئني هو رد فعل كثير من الأشخاص الذين ظلوا صامتين لسنوات».

ونقلت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا) عن تيباس قوله: «هذه الأزمة ليست سوى غيض من فيض لما كان يحدث داخل مؤسسة (فيفا)، ولكن على نطاق أوسع أيضاً في كرة القدم، حيث لا توجد سياسات حقيقية للحوكمة. والمشكلة لا تقتصر على شخص واحد، بل تتعلق بنظام كامل».

وختم تيباس حديثه قائلاً: «يمكن للنظام القديم أن يستمر حتى عندما يتغير الأشخاص. آمل أن تتغير الأمور بالفعل، وأن يأتي قائد جديد، ويتم إرساء نظام جديد للحوكمة في (فيفا)».