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العالم العربي المشرق العربي

موجة ضد الأطباء العرب في إسرائيل كسباً للأصوات الانتخابية

بذريعة إهمالهم للجنود الجرحى في العمليات الحربية

مستشفى في تل أبيب بعد إطلاق «حماس» عملية «طوفان الأقصى» (أ.ف.ب)
مستشفى في تل أبيب بعد إطلاق «حماس» عملية «طوفان الأقصى» (أ.ف.ب)
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موجة ضد الأطباء العرب في إسرائيل كسباً للأصوات الانتخابية

مستشفى في تل أبيب بعد إطلاق «حماس» عملية «طوفان الأقصى» (أ.ف.ب)
مستشفى في تل أبيب بعد إطلاق «حماس» عملية «طوفان الأقصى» (أ.ف.ب)

بقيادة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين، تشهد إسرائيل حملة تحريض عنصرية جديدة على الأطباء والممرضين العرب في المستشفيات، بزعم أنهم لا يقدمون الخدمات الطبية اللازمة للمرضى اليهود، بل يقومون بالانتقام من الجنود الجرحى في العمليات الحربية.

وأوعز كاتس إلى الجيش بإجراء تحقيق عاجل في ادعاءات بشأن معاملة جنود إسرائيليين مصابين داخل مستشفى «رمبام» في حيفا، بعدما انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي منشورات تحريضية وعنصرية ركزت بصورة خاصة على كون أفراد الطاقم الطبي الذين تولوا علاجهم «ناطقين بالعربية». لكن إدارة المستشفى ردت بأن جميع المرضى يتلقون علاجاً مهنياً عالي الجودة، وأنه يفحص أي شكوى بشأن «معاملة غير لائقة».

وتعود القضية إلى أربعة جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح خطيرة في تفجير وقع في مجدل زون جنوب لبنان، ونُقلوا للعلاج في مستشفى «رمبام»، قبل أن ينشر شقيق أحد المصابين سلسلة منشورات على «إنستغرام» قدّم فيها ادعاءات بشأن ظروف علاج أخيه، وربط بينها بصورة مباشرة وبين الهوية العربية لأفراد الطاقم الطبي.

«ناطقون بالعربية»

جنود إسرائيليون خلال محاصرة مستشفى نابلس التخصصي في الضفة الغربية يوليو 2026 (أ.ف.ب)

وفي إحدى المنشورات قال إن شقيقه أُدخل المستشفى قبل ثلاثة أيام «مع ثلاثة آخرين من رفاقه المقاتلين»، وإنه كان تحت التخدير وموصولاً بأجهزة التنفس قبل أن يستعيد وعيه، مشيراً إلى أنه يعاني حروقاً وآلاماً وهلوسات.

لكن المنشورات انتقلت من عرض الحالة الطبية إلى التركيز على هوية الطاقم الذي تسلم المناوبة ليلاً، إذ كتب: «في الليل وصلت مناوبة جديدة إلى القسم، جميعهم ناطقون بالعربية»، قبل أن يدعي أن أفراد الطاقم أخرجوا عائلات المصابين من القسم وأغلقوا الأبواب.

ونقل عن شقيقه مزاعمه بأن أفراد الطاقم قلبوه في السرير «بقسوة»، وأن رأسه ارتطم بالسرير و«لم يكن أحد يكترث»، وفق ادعائه. وأضاف أن العائلة طلبت الدخول «لثانية واحدة فقط لرؤية أنه بخير»، مدعياً أن الطاقم رفض ذلك مراراً.

وكتب قائلاً: «أربعة مقاتلين مصابين بجروح خطيرة يجدون أنفسهم وحدهم طوال الليل، محاطين بطاقم ناطق بالعربية خلف أبواب مغلقة. هذا جنون كامل».

قصة سياسية كبرى

وقد تحول هذا الموضوع إلى قصة سياسية كبرى، فالوزراء والنواب من التيار اليميني الذين تخلى عنهم نتنياهو، ونصفهم لن يجدوا لهم مكاناً في قائمة الحزب الانتخابية، صعدوا على موجة التحريض محاولين كسب أصوات العنصريين الكثيرين من أعضاء حزب الليكود.

وفي أعقاب انتشار الادعاءات، أعلن كاتس أنه أوعز إلى الجيش بـ«فحص عاجل وشامل» لما وصفها بـ«الادعاءات الخطيرة بشأن سلوك غير لائق من جانب موظفين في مستشفى رمبام تجاه جنود الجيش المصابين».

وطلب كاتس، حسب بيان صادر عنه، فحص طريقة علاج الجنود والمعاملة التي تلقوها وعائلاتهم، وعرض نتائج التحقيق عليه، مضيفاً أنه إذا تبين أن الادعاءات صحيحة وأن «أفعالاً خطيرة» قد وقعت بالفعل، فينبغي اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين واستخلاص العبر. وراح مرشحون آخرون ينافسونه في استخدام التعابير العنصرية.

تجاوز العنصرية

مروحية إسرائيلية تغادر مهبط طائرات بعدما نقلت مريضاً إلى مستشفى في تل أبيب (أرشيفية - رويترز)

وفي المجتمع العربي في إسرائيل، فتحت هذه الهجمة جرحاً ملتهباً، إذ يُعتبر الحقل الطبي في إسرائيل إحدى المناطق الخضراء النادرة التي يتعايش فيها اليهود والعرب بشكل إنساني، ويتم فيها تجاوز التعامل العنصري.

ويعمل في الجهاز الطبي نحو 200 ألف شخص، أكثر من 40 في المائة منهم عرب؛ إذ يشكل الأطباء العرب نحو 27 في المائة، وكذلك الممرضون، فيما تبلغ نسبة الصيادلة 45 في المائة، وبقية الطواقم 50 في المائة. وعلى الرغم من هذا الحضور الواسع والمحوري، فإن نسبتهم في المناصب الإدارية ومواقع اتخاذ القرار لا تتجاوز 3 في المائة.

ولكن منذ هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، والرد الإسرائيلي بتدمير غزة وأجزاء واسعة من الضفة الغربية، حاولت قوى يمينية وعنصرية تسميم الأجواء ضد المواطنين العرب في إسرائيل عموماً، وفي الحقل الطبي بشكل خاص.

فهؤلاء يغتاظون من رؤية «بقعة خضراء» مثل هذه، يتعايش فيها اليهود والعرب بسلام ووئام؛ الطبيب اليهودي ينقذ حياة مريض عربي، والطبيب العربي ينقذ حياة مريض يهودي.

وتأثر عدد من الطواقم من هذه الأجواء السامة، فصار العرب يشعرون بالملاحقة، وبدأوا يمنعون استخدام اللغة العربية في المستشفيات والعيادات، وتم اعتقال عدد من الأطباء بسبب تعبيرهم عن انتقاد للسياسة الإسرائيلية الحربية، وطُرد العديد من أماكن عملهم.

تمييز صارخ

جندي إسرائيلي خلال محاصرة مستشفى نابلس التخصصي في الضفة (أ.ف.ب)

وأكد شهود لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تمييزاً صارخاً في قبول أطباء وممرضين جدد. فإذا كان هناك طبيبان يتنافسان على وظيفة، فإن الإدارة تختار اليهودي حتى لو كان العربي متفوقاً في مؤهلاته وخبرته المهنية، ما يشير إلى سلوك يستند إلى العنصرية في الاختيار.

وقالت طبيبة العائلة ورئيسة منظمة «أطباء لحقوق الإنسان»، الدكتورة لينا قاسم حسان، إن «هناك ازدواجية واضحة في المعايير؛ إذ يُصنَّف أي تعبير فلسطيني عن التعاطف مع ضحايا غزة على أنه دعم للإرهاب، في حين تمرّ تصريحات متطرفة تدعو إلى القتل أو قصف المستشفيات من دون محاسبة».

وأشارت إلى أن وزارة الصحة ساهمت في خلق بيئة عمل قائمة على الخوف والضغط النفسي، ما يطرح تساؤلات جدية حول التزام المؤسسات الصحية بقيم المساواة وأخلاقيات المهنة.

وقال الدكتور أحمد الطيبي، رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة العربية للتغيير، إن الجهاز الطبي في إسرائيل يعاني من تراجع كبير في الخدمات بسبب إخفاقات الحكومة، وهي تفتش عن طرق لإلهاء الناس عن رؤية هذا الخلل، فتفتعل هذه الموجة العنصرية ضد الكوادر الطبية العربية التي تعمل بإخلاص وتفانٍ والتزام أقصى بأخلاقيات المهنة.

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العالم العربي المشرق العربي

أحكام بالإعدام بحق الأسد ورموز نظامه

عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
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أحكام بالإعدام بحق الأسد ورموز نظامه

عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، أمس حكمها بالإعدام بحق رأس النظام السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد وسبعة من المتهمين الفارين من أركان حكمه (غيابياً)، إضافة إلى المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب (وجاهياً)، بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفور النطق بالحكم، علت الهتافات في المحكمة وفي أروقة القصر العدلي وفي محيطه، إذ تعد هذه القرارات الأولى من نوعها منذ إطاحة الحكم السابق أواخر عام 2024.

وقال القاضي العريان إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا عام 2011، وأنه كان يقود الحملة الأمنية التي سُميت بـ«المصيدة» على المدنيين في درعا. وأوضح أن مساهمة بشار الأسد في هذه الجرائم كانت «مساهمة صاحب القرار الأعلى، وقد سخر لها أجهزة الدولة».

وعن الملاحقة الدولية بحق المتهمين الفارين، أوضح علي الطويل، نقيب المحامين في سوريا، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية تنظم تسليم المجرمين، ويمكن لسوريا الاستناد إليها، إضافة إلى الإنتربول الذي يستطيع إصدار «نشرة حمراء» بناءً على طلب الدولة.

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صدور أول أحكام الإعدام بحق رموز نظام الأسد

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لبنان يلغي عقوبة الإعدام بعد عقود من الجدل

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
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لبنان يلغي عقوبة الإعدام بعد عقود من الجدل

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)

ألغى لبنان عقوبة الإعدام من النصوص القانونية، ليستبدل بها «الأشغال الشاقة المؤبدة والمشدّدة»، وذلك بعد عقود من الجدل بشأن جدواها وحدودها، وبعد 22 عاماً من تعليق تنفيذها. وأقر البرلمان بالأكثرية إلغاء العقوبة نهائياً؛ مما يعدّ تحولاً تشريعياً يضع لبنان في مصاف الدول التي اختارت التخلي عن العقوبة القصوى، مع الإبقاء على العقوبات المشددة بحق مرتكبي جرائم القتل والأعمال الإرهابية الخطرة. ووصف وزير العدل عادل نصار من البرلمان قرار الإلغاء بـ«التاريخي».

إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو صراع حول الدولة ودورها، بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة تستعيد مكانتها وتفاوض وتبني المؤسسات، وفئة أخرى «لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة»، مؤكداً أن هدفه إعادة بناء الدولة «مهما كان الثمن».

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جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)

لبنان يلغي عقوبة الإعدام ويستبدل بها «الأشغال المؤبدة والمشددة»

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«فيتو» برّاك يعطّل استكمال حكومة الزيدي

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
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«فيتو» برّاك يعطّل استكمال حكومة الزيدي

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

عطّل فيتو أميركي، نسبته مصادر إلى المبعوث الرئاسي الأميركي توم براك، جهود استكمال حكومة رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، وسط خلافات بشأن مرشحين لحقائب شاغرة، بينها الدفاع والداخلية والتعليم العالي والتخطيط.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن واشنطن تضع أولوية لحصر سلاح الفصائل وتقليص نفوذ إيران، وترفض تولي ممثلين عن فصائل مسلحة مناصب وزارية. وكان الزيدي أعلن قرب استكمال حكومته التي تشكلت في مايو (أيار) الماضي بـ14 وزيراً، مع بقاء تسع حقائب شاغرة.

وقال قيادي في تحالف «الإطار التنسيقي» إن الضغط الأميركي قد يمدد الفراغ الوزاري لأشهر، في وقت تواجه فيه مساعي حصر السلاح اعتراضات إيرانية. وأضاف أن واشنطن تضع خطوطاً حمراء على أسماء مرشحة من قوى «الإطار»، وقد تفضل بقاء وزارتي الدفاع والداخلية تحت إدارة الزيدي مباشرة في الوقت الراهن.

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رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

«فيتو» أميركي يعطل مشاورات استكمال حكومة الزيدي

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