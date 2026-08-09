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«صديقة» إنفانتينو المزعومة حصلت على أكثر من 202 ألف دولار لمغادرة «يويفا»

الموظفة السابقة حصلت أيضاً على ترقية وزيادة في راتبها

إنفانتنيو (أ.ب)
إنفانتنيو (أ.ب)
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«صديقة» إنفانتينو المزعومة حصلت على أكثر من 202 ألف دولار لمغادرة «يويفا»

إنفانتنيو (أ.ب)
إنفانتنيو (أ.ب)

حصلت الموظفة التي يُزعم أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، كانت تربطه بها علاقة عاطفية خلال فترة عمله في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، على تسوية مالية قدرها 202 ألف دولار أي نحو 150 ألف جنيه إسترليني عند مغادرتها الاتحاد القاري، بحسب ما علمت صحيفة «التلغراف البريطانية».

وتعود القضية إلى الفترة التي كان فيها إنفانتينو أميناً عاماً لـ«يويفا»، إذ يُزعم أنه أقام علاقة مع إحدى زميلاته في الاتحاد، قبل أن تغادر الموظفة، التي اختارت «التلغراف» عدم الكشف عن هويتها، بصورة مفاجئة في نهاية عام 2011، مقابل حصولها على تسوية مالية.

وبات من الممكن الكشف الآن عن أن قيمة تلك التسوية تجاوزت 150 ألف جنيه إسترليني، وشملت أيضاً تكاليف دراستها للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بإحدى كليات إدارة الأعمال. وجاء ذلك بعدما حصلت الموظفة على زيادة في راتبها بنحو 25 ألف جنيه إسترليني، إثر ترقيتها من وظيفة إدارية إلى منصب إداري أعلى خلال الفترة التي يُزعم أن العلاقة كانت قائمة فيها.

وكانت «التلغراف» قد كشفت الجمعة الماضي عن وجود التسوية المالية، قبل أن يتبين لاحقاً أن «يويفا» يدرس إمكانية فتح تحقيق في سلوك إنفانتينو طوال السنوات الـ16 التي قضاها داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأكد «يويفا» بالفعل دفع مبلغ مالي إلى موظفة سابقة، موضحاً أنه شدد منذ ذلك الحين لوائحه الداخلية بحيث «تعكس تلك المعمول بها في مؤسسة حديثة ورفيعة المستوى»، إلا أنه لم يكشف عن هوية الشخص الذي وافق على صرف تلك الأموال.

وبحسب المصادر، جرى استخدام أموال «يويفا» في التسوية خلال الفترة التي كان فيها إنفانتينو أميناً عاماً للاتحاد. كما واجه ميشيل بلاتيني، رئيس «يويفا» آنذاك، إنفانتينو بشأن العلاقة المزعومة، وانتهى الأمر إلى الاتفاق على مغادرة الموظفة مقابل تسوية مالية.

وتفيد المعلومات أيضاً بأن «يويفا» تحمل تكاليف دراسة الموظفة المعنية للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وبعد إنهاء دراستها انتقلت للعمل في مؤسسة رياضية دولية كبرى أخرى.

وينفي إنفانتينو، المتزوج ولديه أربعة أبناء، إقامة أي علاقة مع الموظفة. وكرر متحدث باسم «فيفا» الأحد نفي رئيس الاتحاد الدولي لهذه المزاعم، مضيفاً: «في عهد إنفانتينو، كان كل شيء يتم دائماً بصورة صحيحة».

إلا أن الأزمة أخذت منحى أكثر خطورة الأحد، بعدما قال الرئيس السابق للجنة الأخلاقيات في «فيفا»، الذي أسهم في إسقاط الرئيس السابق للاتحاد الدولي جوزيف بلاتر، إن تصرفات إنفانتينو قد تدخل، في ظروف معينة، نطاق النشاط الذي يحتمل أن تكون له أبعاد جنائية.

وقال القاضي الألماني هانز يواخيم إيكرت، الذي ترأس الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات في «فيفا» خلال فضيحة الفساد عام 2015 التي انتهت بإبعاد بلاتر وبلاتيني، إن إنفانتينو يخاطر بـ«الدخول في نطاق نشاط يحتمل أن يكون جنائياً» إذا ثبت عدم التزامه بالنظام الأساسي لـ«فيفا».

ويواجه إنفانتينو بالفعل شكاوى أخلاقية مستمرة تتعلق بقراره منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب النسخة الأولى من «جائزة فيفا للسلام»، وهي الجائزة التي أنشأها إنفانتينو بنفسه. كما يواجه تحقيقاً بشأن قرار «فيفا» تعليق عقوبة الإيقاف المفروضة على المهاجم الأميركي فولارين بالوغون في كأس العالم، بعدما تعرض للطرد خلال البطولة الصيفية.

وقال إيكرت لصحيفة «إن زد زد أم زونتاغ» السويسرية إن هناك «لوائح صارمة بالفعل تحكم ما يستطيع رئيس فيفا القيام به»، مضيفاً أن الرئيس «لا يستطيع الحكم دون التشاور مع مجلس فيفا، ولجنة المالية، ولجنة الامتثال. هذا غير مسموح به، حتى إذا كان الأمر يتعلق بالمزيد من الأموال».

وأضاف: «النظام الأساسي لفيفا لا ينص على وجود حاكم مطلق. وفي إطار إصلاحات فيفا، جرى النص على أن الجهاز التنفيذي هو الأمانة العامة لفيفا، وليس الرئيس. الرئيس يمثل كرة القدم، ويبني العلاقات، ويروج لها عالمياً، لكنه لا يتخذ قرارات تتعلق بالأموال بصورة منفردة».

وتطرق إيكرت إلى التحرك القانوني لـ«يويفا»، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي يطالب عبر الوسائل القانونية بعدم إتلاف أي أدلة، مضيفاً أنه حتى في حال اختفاء وثائق إثبات لدى «فيفا»، فإن أطرافاً أخرى ما زالت مشاركة في القضية، ولذلك فإن احتمال عدم الوصول إلى حقيقة ما حدث ليس كبيراً.

وتابع إيكرت: «من الممكن أن تكون الأموال قد انتقلت بالفعل حتى خلال الاتفاقات الأولية. وهذا يقود إلى السؤال التالي: من قدم المال؟ وإلى أين ذهب؟».

واستخدم رئيس الغرفة القضائية السابق للجنة الأخلاقيات «جائزة فيفا للسلام» التي منحها إنفانتينو لترمب مثالاً على نوع الأسئلة التي يرى ضرورة التحقيق فيها، قائلاً: «لنأخذ جائزة فيفا الشهيرة للسلام المقدمة لترمب، وتحديداً الكأس الذهبية: من كلّف أي فنان بصناعتها؟ وما الشروط؟ وما المواد التي استُخدمت؟ وكم بلغت تكلفتها؟ ومن دفع ثمنها، وبأي أموال؟».

وأضاف: «يجب على لجنة الأخلاقيات التحقيق فيما إذا كان كل شيء قد تم وفق الأصول. وإذا اتضح أن إنفانتينو تجاوز صلاحياته، ولم يستشر أي لجنة، واتخذ القرار بصورة منفردة، فإننا ندخل في نطاق نشاط يحتمل أن يكون جنائياً».

وتخضع علاقة إنفانتينو بترمب أصلاً لتدقيق مكثف، بعدما ظهر اسم جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي، باعتباره القوة المحركة وراء مجموعة الاستثمار الخاصة التي حاولت شراء حصة في الحقوق التجارية لكأس العالم.

وقال إيكرت إن إنفانتينو «كان، كما هو معروف، على اتصال متكرر مع دونالد ترمب»، مضيفاً: «لقد تعلم كيفية عقد الصفقات من الرئيس الأميركي. وعندما يدخل المستثمرون إلى فيفا، فإنهم يريدون عائداً على استثماراتهم. لا يوجد شيء آخر يمكن قوله بشأن ذلك. وماذا سيعني ذلك؟ المزيد من المباريات؟ كأس العالم كل عامين؟».

وذهب إيكرت إلى القول إن «إنفانتينو يتخذ ترمب نموذجاً يحتذي به»، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يفضل أيضاً التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: «في اتحاد عالمي لكرة القدم، ينبغي للرئيس من حين إلى آخر أن يجلس في المقدمة ويجيب عن الأسئلة في جميع المجالات. وإذا لم يفعل ذلك، فقد تصبح المسألة مشكلة. وهي مشكلة لفيفا أيضاً، لأننا لم نعد نعرف ما الذي يفكر فيه رئيس فيفا».

وفي رد جديد الأحد، قال متحدث باسم «فيفا»: «يشير فيفا إلى الرد السابق المقدم إلى التلغراف في 7 أغسطس 2026، مع التأكيد أن إنفانتينو ينفي بشدة هذه المزاعم».

وأضاف: «جميع إجراءات المؤسسة المتعلقة بجميع الموظفين، بما في ذلك أي حالات مغادرة أو حزم تعويضات نهاية الخدمة، كانت دائماً تُتخذ ويوافق عليها المديرون المختصون وفقاً لجميع اللوائح المعمول بها».

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الرياضة رياضة عالمية

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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الرياضة رياضة عالمية

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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