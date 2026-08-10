الذهب يتراجع عن ذروة 7 أسابيع مع جني الأرباح وترقب بيانات التضخم الأميركية

تراجع الذهب يوم الاثنين من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد المكاسب القوية التي سجلها المعدن في الجلسة السابقة، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وانخفض سعر الذهب الفوري 0.3 في المائة إلى 4,330.46 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:43 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 17 يونيو (حزيران)، عقب صدور بيانات أظهرت ضعفاً مفاجئاً في سوق العمل الأميركية. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2 في المائة إلى 4,390.60 دولار، وفق «رويترز».

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى «كيه سي إم ترايد»، إن التراجع يعكس عمليات جني أرباح طبيعية بعد المكاسب القوية التي حققها الذهب الأسبوع الماضي بدعم من بيانات الوظائف غير الزراعية الضعيفة، مضيفاً أن التحرك لا يبدو تحولاً جوهرياً في معنويات السوق، مع توقعات ببقاء الذهب مدعوماً فوق مستوى 4,300 دولار على المدى القريب.

وأظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف بشكل غير متوقع في يوليو (تموز)، بينما جرى تعديل بيانات التوظيف للشهرين السابقين بالخفض بشكل حاد، مما عزز توقعات الأسواق بأن يتجه «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التريث في تشديد السياسة النقدية.

وتراجعت رهانات المتعاملين في العقود الآجلة على رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المقرر يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول) بشكل حاد، بعدما كانت الأسواق تسعّر في وقت سابق احتمالاً مرتفعاً لمثل هذه الخطوة.

وتعزز توقعات انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، مقارنة بالأصول المدرة للدخل، إذ تنخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس عندما تتراجع أسعار الفائدة.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات التضخم الأميركية، مع صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت الضغوط السعرية ستسمح لـ«الاحتياطي الفيدرالي» بمزيد من المرونة في السياسة النقدية.

وقال ووترر إن انخفاض أسعار الفائدة قد يدعم الذهب ويمهد الطريق لمزيد من المكاسب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لا تزال تمثل مصدراً مستمراً للمخاطر، إذ إن أي تصعيد جديد قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع ويؤثر سريعاً في تحركات الذهب.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت إيران إنها تقترب من التوصل إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عمان بشأن تحديد ممرات ملاحية جديدة عبر مضيق هرمز، لكنها جددت التأكيد على أن إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي تتطلب استيفاء الولايات المتحدة عدة شروط وتقديم تنازلات بشأن عدد من المطالب الإيرانية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري 0.3 في المائة إلى 63.77 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.2 في المائة إلى 1,748.80 دولار، بينما تراجع البلاديوم 1 في المائة إلى 1,364.55 دولار.