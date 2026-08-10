«التعاون الخليجي» يدعو إلى موقف دولي حازم تجاه هجمات الحوثيين

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هجمات ميليشيا «الحوثي»، محذّراً من تداعيات استهداف السعودية والسفن التجارية على أمن المنطقة والملاحة الدولية، ومؤكداً تضامن دول المجلس الكامل مع الرياض في مواجهة ما يهدد أمنها وسيادتها.

ورحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، ببيان أعضاء مجلس الأمن، الصادر في 7 أغسطس (آب) الحالي، وما تضمّنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة «الحوثي» ضد السعودية منذ 13 يوليو (تموز) الماضي، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يوليو.

معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi، يرحب ببيان أعضاء مجلس الأمن وإدانتهم للهجمات الحوثية الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية والسفن التجارية، ويدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة مرتكبيها. https://t.co/YPphUuLakT#مجلس_التعاون #المملكة_العربية_السعودية pic.twitter.com/JdxyWg0OC1 — مجلس التعاون (@GCCSG) August 10, 2026

وقال البديوي إن الهجمات المتكررة على السعودية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، محذّراً من أن استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية يشكلان تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

ودعا الأمين العام للمجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الاعتداءات، واتخاذ موقف دولي حازم لمحاسبة جماعة الحوثي ووقف هجماتها وانتهاكاتها المتكررة، مؤكداً وقوف دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل مع السعودية ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

تصعيد حوثي ضد السعودية والملاحة

يأتي موقف مجلس التعاون في ظل تصعيد حوثي بدأ في يوليو الماضي، شمل إطلاق صواريخ وهجمات استهدفت السعودية، بالتزامن مع هجمات على سفن تجارية، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق التوتر وانعكاساته على أمن المنطقة وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

وكانت دول خليجية وعربية قد أدانت الهجمات الحوثية وجددت تضامنها مع السعودية، مؤكدة حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها، في حين حذّرت مواقف إقليمية ودولية من تداعيات تهديد الملاحة البحرية على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

مجلس الأمن يدين الهجمات

وأدان أعضاء مجلس الأمن، في بيان صدر في 7 أغسطس، الهجمات الحوثية ضد السعودية، إلى جانب الهجمات التي استهدفت السفن التجارية، مُعربين عن قلقهم من تصاعد التوترات في اليمن وما قد يترتب عليها من تقويض لجهود السلام وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

وشدد أعضاء المجلس على الالتزام بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وحثّوا الحوثيين على الامتناع عن التصعيد، مؤكدين دعمهم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.