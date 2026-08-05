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الاقتصاد

الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الثالثة بدعم من ضعف الدولار وانخفاض النفط

موظف يعرض سبائك ذهبية خلال جلسة تصوير ببورصة كوريا للذهب في سيول (رويترز)
موظف يعرض سبائك ذهبية خلال جلسة تصوير ببورصة كوريا للذهب في سيول (رويترز)
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الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الثالثة بدعم من ضعف الدولار وانخفاض النفط

موظف يعرض سبائك ذهبية خلال جلسة تصوير ببورصة كوريا للذهب في سيول (رويترز)
موظف يعرض سبائك ذهبية خلال جلسة تصوير ببورصة كوريا للذهب في سيول (رويترز)

ارتفع سعر الذهب، للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الأربعاء، مدعوماً بضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية للحصول على مؤشرات بشأن آفاق أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4 في المائة إلى 4133.83 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:55 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوعين. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1 في المائة إلى 4191.90 دولار، وفق «رويترز».

وظلّ الدولار الأميركي ضعيفاً، ما جعل المعادن المقوَّمة بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. كما واصلت أسعار النفط تراجعها بعد انخفاضات حادة، خلال جلستي التداول السابقتين. ومِن شأن انخفاض أسعار النفط أن يخفّف الضغوط التضخمية، وهو ما قد يقلل المخاوف بشأن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق بشركة «أواندا»: «لا تزال العلاقة بين الذهب والنفط قائمة، إذ تؤثر أسعار النفط، بدرجة كبيرة، في الاقتصاد العالمي من خلال الضغوط التضخمية. وإذا ما وُضعت خريطة طريق واضحة لخفض حدة التوترات، فقد ترتفع أسعار الذهب».

ويتوقع المتداولون حالياً احتمالاً بنسبة 59 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، خلال اجتماعه المقرر يوميْ 15 و16 سبتمبر (أيلول) المقبل، انخفاضاً من 67 في المائة في اليوم السابق.

وعادةً ما يفقد الذهب جاذبيته في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، رغم كونه أداة للتحوط من التضخم؛ نظراً إلى أنه لا يُدر عائداً.

وقالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، إنها لا تزال متفائلة بشأن آفاق السياسة النقدية، في ظل توقعات قد تشير إلى رفع أسعار الفائدة.

ويترقب المتداولون صدور تقرير «إيه دي بي» للتوظيف، في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب تقرير الوظائف لشهر يوليو (تموز) المقرر صدوره يوم الجمعة.

وقال محللون في «تي دي سيكيوريتيز»، في مذكرة، إنهم يتوقعون أن يظل سعر الذهب ضِمن نطاق محدد قرب مستوياته الحالية.

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 2 في المائة إلى 60.70 دولار للأونصة، بينما صعد البلاتين بنسبة 1 في المائة إلى 1751.03 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 1360.25 دولار، بعدما بلغ أعلى مستوى له في شهرين.

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