«جي بي مورغان» يرفع مستهدفه لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 8000 نقطة

رفع «جي بي مورغان» يوم الاثنين هدفه لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنهاية عام 2026 إلى 8000 نقطة، من 7800 نقطة سابقاً، مشيراً إلى توقعات باستمرار قوة أرباح الشركات وتزايد الثقة بأن استثمارات شركات التكنولوجيا العملاقة في الذكاء الاصطناعي ستدفع نمو الإيرادات بوتيرة أسرع.
ويشير الهدف الجديد إلى ارتفاع محتمل بنحو 3.1 في المائة عن إغلاق المؤشر الأخير عند 7,757.64 نقطة، لينضم «جي بي مورغان» إلى موجة متزايدة من التوقعات المتفائلة، إذ تتوقع سبع شركات وساطة على الأقل الآن وصول المؤشر القياسي إلى مستوى 8000 نقطة بنهاية عام 2026، وفق «رويترز».
وقال محللو «جي بي مورغان»: «مع تحوّل الطلبات المتراكمة إلى إيرادات معترف بها، من المتوقع أن يظل نمو الحوسبة السحابية قوياً، بما يدعم مبررات زيادة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تغطية الطلبات، وتخفيف المخاوف بشأن العائد على رأس المال المستثمر».
كما رفع البنك توقعاته لأرباح السهم لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 365 دولاراً لعام 2026 و420 دولاراً لعام 2027، مقارنة مع توقعاتها السابقة البالغة 350 دولاراً و390 دولاراً على التوالي.
ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تجاوزت نتائج 85.1 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» البالغ عددها 436 شركة، والتي أعلنت نتائجها للربع الثاني حتى صباح الجمعة، توقعات المحللين، متجاوزة بفارق كبير المتوسط طويل الأجل البالغ 68 في المائة منذ عام 1994.
وأشار «جي بي مورغان» إلى أن فوائد زيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر وضوحاً خلال الربع الثاني، ولا سيما لدى «غوغل» و«أمازون» و«مايكروسوفت»، إذ ساهم النمو القوي في الحوسبة السحابية، وارتفاع حجم الطلبات المتراكمة، وتحسن وضوح التدفقات النقدية في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن العائد على الإنفاق.
ورغم قوة أداء الأرباح، أبقى البنك على تقديره لمضاعف التقييم المستقبلي عند نحو 20 مرة، في ظل تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية ووفرة إصدارات الأسهم والسندات على التقييمات.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 13.3 في المائة منذ بداية العام، مدعوماً بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمفاوضات، والتي أبقت الضغوط قائمة على أسواق النفط والشحن.