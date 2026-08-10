النحاس يستقر فوق 14 ألف دولار بعد أقوى مكاسب أسبوعية منذ مايو

ارتفع سعر النحاس في لندن بشكل طفيف، يوم الاثنين، ليستقر فوق مستوى 14 ألف دولار للطن، بعد تسجيله أقوى مكاسب أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي، وسط تراجع المخاوف بشأن تأثير حظر جمهورية الكونغو الديمقراطية على صادرات مركزات النحاس على الإمدادات العالمية، إلى جانب ضعف بعض مؤشرات الطلب في الصين؛ أكبر مستهلك للمعدن.

وارتفع سعر النحاس القياسي لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.42 في المائة إلى 14135 دولاراً للطن، بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.16 في المائة، ليغلق التعاملات النهارية عند 107850 يواناً (15.991.28 دولار) للطن.

وسجل النحاس في كل من لندن وشنغهاي أقوى أداء أسبوعي له منذ أوائل مايو (أيار)، الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبتيْ 2.07 في المائة و2.34 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».

وقال «غولدمان ساكس»، يوم الأحد، إنه لا يتوقع تأثيراً جوهرياً لحظر الكونغو على توازنات سوق النحاس العالمية، مشيراً إلى أن الإجراء عزّز، إلى حد كبير، سياسة قائمة منذ فترة طويلة، كما أثّر في تدفقات تجارية كانت قد تراجعت، بشكل حاد، بالفعل.

وفي الصين، أظهرت بيانات، صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، تباطؤ التضخم الاستهلاكي في يوليو (تموز) الماضي، بينما تراجع تضخم أسعار المنتجين إلى 3.5 في المائة، من 4.1 في المائة في يونيو (حزيران)، في مؤشر على استمرار ضعف الطلب المحلي.

وانخفضت علاوة النحاس في يانغشان، التي تُعد مؤشراً على الطلب الصيني على النحاس المستورد، إلى 101 دولار للطن، يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 20 يوليو. كما تراجعت علاوة النحاس الفوري المحلي إلى 70 يواناً للطن، وهو أدنى مستوى لها منذ 16 يوليو.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النحاس في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.1 في المائة إلى 70116 طناً، الأسبوع الماضي، مسجلة أول زيادة أسبوعية لها منذ 8 يونيو، بعدما كانت قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين.

وأظهرت بيانات الجمارك، الصادرة يوم الجمعة، انخفاض واردات الصين من النحاس الخام ومنتجاته بنسبة 11.5 في المائة على أساس سنوي إلى 425 ألف طن في يوليو، في حين تراجعت الواردات، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بنسبة 6.2 في المائة إلى 2.92 مليون طن.

وفي بورصة لندن للمعادن، ارتفع الألمنيوم بنسبة 1.19 في المائة، والزنك 0.46 في المائة، والرصاص 0.79 في المائة، والنيكل 0.09 في المائة، والقصدير 0.42 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.77 في المائة، والرصاص 1.02 في المائة، والنيكل 0.46 في المائة، بينما تراجع الزنك بنسبة 1.12 في المائة والقصدير بنسبة 1.06 في المائة.