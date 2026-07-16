قميص بيليه في نهائي مونديال 1958 يُباع بـ4.9 مليون دولار

بيع القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه خلال نهائي كأس العالم 1958 مقابل 4.9 مليون دولار في مزاد أقامته دار «سوذبيز» في نيويورك.

وكان بيليه، الذي لم يتجاوز 17 عاماً آنذاك، قد سجل هدفين في فوز البرازيل على السويد 5 – 2، ليقود «السيليساو» إلى أول لقب عالمي في تاريخه.

وأهدى بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو، القميص بعد المباراة إلى زميله وصديقه ديدا، قبل أن يبقى بحوزة عائلته لعقود، ثم يُعرض في متحف، ويطرح في مزاد علني للمرة الأولى عام 2004.

قميص بيليه الذي ارتداه في نهائي كأس العالم 1958 معروض في دار سوذبيز قبل بيعه في المزاد (رويترز)

وبعد عشرة عروض من خمسة مزايدين، بيع القميص لمشترٍ مجهول، ليصبح ثاني أغلى قميص في تاريخ الرياضة، بحسب دار «سوذبيز».

ولا يزال الرقم القياسي مسجلاً باسم قميص الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، الذي ارتداه في مباراة إنجلترا بربع نهائي مونديال 1986، بعدما بيع مقابل 9.3 مليون دولار.