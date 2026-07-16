ضربات أميركية تستهدف مطاراً وجسرين في إيران

استهدفت غارات جوية أميركية ليل الخميس إلى الجمعة مطارا وجسرين في جنوب إيران، على مقربة من مضيق هرمز، وفقا لوسائل إعلام إيرانية رسمية.

وأفاد التلفزيون الايراني الرسمي بأن مطار إيرانشهر في جنوب شرق إيران أصيب «بقذيفة واحدة على الأقل من العدو الأميركي». وأورد تقرير آخر عن غارات استهدفت جسرين بالقرب من قرية كهورستان ونهر شور في مقاطعة بندر خمير.

U.S. Marines from the 11th Marine Expeditionary Unit conduct a verification boarding aboard M/T Wen Yao in the Gulf of Oman, July 16.As of today, American forces have redirected 3 commercial vessels trying to run the blockade, disabled 1 that didn’t comply, and boarded 1 to... pic.twitter.com/vbjArHuLaO — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026

من جهته، أعلن الجيش الأميركي أن قواته صعدت الخميس، على متن سفينة في خليج عُمان في إطار الحصار الذي فُرض مجددا على الموانئ الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان على منصة «إكس»، أن عناصر من مشاة البحرية الأميركية صعدوا على متن الناقلة «وين ياو» لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري الأميركي المستمر.

وفي اليوم السابق، أطلقت طائرة أميركية النار على ناقلة نفط فارغة كانت تحاول اختراق الحصار، ما أدى إلى تعطيلها.

كما أعلنت «سنتكوم» الخميس، أنها قامت «بتحويل مسار ثلاث سفن تجارية حاولت خرق الحصار» منذ بدء سريانه في الساعة 20,00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

وكانت القوات الأميركية قد فرضت حصارا سابقا على الموانئ الإيرانية من 13 أبريل (نيسان) إلى 18 حزيران/يونيو، حيث قامت بتعطيل تسع سفن وتحويل مسار أكثر من 140 سفينة أخرى، وذلك وفقا لبيانات «سنتكوم».