إنزو فيرنانديز: لم أكن في أفضل حالاتي قبل مباراة إنجلترا

أعرب إنزو فيرنانديز، لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني، عن سعادته بقيادة منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2026، بعد الفوز على إنجلترا 2 - 1 في نصف النهائي.

وسجل لاعب تشيلسي هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، قبل أن يحسم لاوتارو مارتينيز بطاقة التأهل بهدف الفوز، ليبلغ المنتخب الأرجنتيني النهائي للمرة الثانية توالياً.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن فيرنانديز قوله إنه لم يكن راضياً عن مستواه في البطولة قبل مواجهة إنجلترا.

وقال: «لا أعتقد أنني كنت في أفضل حالاتي خلال المباريات السابقة، لم أشعر بأنني أقدم مستواي الطبيعي أو ألعب براحة، لكن الأمور سارت بشكل مختلف أمام إنجلترا».

وأضاف: «لم أكن أحلم بهذه اللحظة. ما زلت منتشياً بما حدث، ولم أستوعب بعد كل ما جرى، لكن مشاركة هذه الفرحة مع زملائي أمر مميز للغاية».

كما أعرب فيرنانديز عن سعادته بالاحتفال مع الجماهير الأرجنتينية، بعدما شاهد أفراد عائلته وأطفاله في المدرجات، قائلاً: «أتخيل الجميع في الأرجنتين يحتفلون ويبكون من شدة التأثر، وهذه لحظات لا تُنسى».