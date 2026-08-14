الاتحاد النيوزيلندي يسحب دعمه لإنفانتينو في انتخابات «فيفا»

سحبت نيوزيلندا دعمها لجياني إنفانتينو، في حين أشاد اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم بـ«التقدم المحقق» في عهد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجاء الموقفان، بحسب شبكة «The Athletic»، بعد اضطرار إنفانتينو إلى التخلي عن مقترحه لبيع حصص في مسابقات «فيفا» إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

وكان إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عاماً، قد خسر بالفعل دعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

ورحب اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، الذي تعد نيوزيلندا أحد أعضائه، الجمعة، بسحب خطة إنفانتينو المعروفة باسم «FFE»، لكنه لم يصل إلى حد سحب دعمه للرئيس، بل أشاد بـ«التقدم» الذي تحقق خلال العقد الماضي تحت قيادته. وجاء بيان الاتحاد عقب اجتماع لجنته التنفيذية في فيجي هذا الأسبوع.

وفي اليوم نفسه، أعلن الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم، الذي شارك في استضافة كأس العالم للسيدات عام 2023، أنه «سحب رسمياً» دعمه لإنفانتينو، وطالب بإجراء مراجعة مستقلة لعملية تطوير مقترحه الخاص بـ«FFE».

وجاء في بيان الاتحاد النيوزيلندي بشأن انتخابات رئاسة «فيفا» لعام 2027: «بعد دراسة متأنية، توصل الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم إلى أن القرارات والتصرفات داخل (فيفا) أسهمت في انهيار الثقة وزيادة الانقسام داخل كرة القدم الدولية، وأن هناك حاجة إلى مراجعة مستقلة لاستعادة الثقة».

وأضاف البيان: «يعتقد الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم أن هذه المرحلة تمثل فرصة لجميع الاتحادات الأعضاء في فيفا للدعوة إلى تعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية، وهي أمور أساسية للحفاظ على الثقة في إدارة اللعبة على المستوى العالمي».

ويأتي بيان نيوزيلندا بعدما أصبح الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم، الجهة المسؤولة عن اللعبة في جمهورية آيرلندا، الخميس، أحدث اتحاد أوروبي يسحب دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو.

ويملك معارضو استمرار إنفانتينو في منصبه حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لتقديم مرشح منافس واحد على الأقل لمواجهة الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مارس.

ولا يزال إنفانتينو يحتفظ بدعم عدد من الدول والاتحادات القارية، وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، إلى جانب اتحاد أوقيانوسيا.

وحذر باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الخميس، معارضي إنفانتينو من ضرورة توخي «الحذر الشديد»، وذلك خلال مقابلة مع «سكاي نيوز».

وتساءل موتسيبي: «ألا ينبغي لنا السماح لهذه العملية، عملية إعادة الانتخاب، بأن تستمر؟ وأن نترك للأعضاء الـ211 اتخاذ القرار؟».

ويضم اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم 13 اتحاداً عضواً، منها 11 اتحاداً تتمتع بالعضوية الكاملة في «فيفا»، إضافة إلى اتحادين منتسبين غير منضويين تحت الاتحاد الدولي، هما كيريباتي وتوفالو.

وتعد نيوزيلندا الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء في اتحاد أوقيانوسيا التي سبق لها التأهل إلى كأس العالم، فيما أصبحت أستراليا، العضو السابق في اتحاد أوقيانوسيا، عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.