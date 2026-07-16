«فيفا» يدرس تقارير الحكام بشأن احتفال لاعبي الأرجنتين بلافتة جزر فوكلاند

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقارير مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن احتفال لاعبي المنتخب الأرجنتيني برفع لافتة تؤيد مطالب بلادهم بجزر فوكلاند.
وعقب الفوز على إنجلترا 2 - 1 والتأهل إلى النهائي، رفع لاعبو الأرجنتين لافتة كُتب عليها بالإسبانية: «جزر فوكلاند أرجنتينية».
وقال متحدث باسم «فيفا» إن لجنة الانضباط المستقلة ستراجع تقارير المباراة وجميع الملابسات المرتبطة بالواقعة قبل اتخاذ أي خطوات محتملة وفقاً للوائح المعمول بها.
وسبق لـ«فيفا» أن فرض غرامة على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عام 2014 بسبب رفع لافتة تتعلق بالقضية نفسها قبل مباراة ودية أمام سلوفينيا.
من جانبه، أيد مكتب رئيس الوزراء البريطاني الدعوات المطالبة بفتح تحقيق، وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية: «لقد خسرنا كأس العالم، لكن جزر فوكلاند من نصيبنا».
في المقابل، وصف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي تصرف لاعبي منتخب بلاده بأنه «مفهوم وصحيح»، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية.