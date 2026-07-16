تورينو تستضيف البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس حتى 2027 على الأقل

أعلنت رابطة محترفي التنس والاتحاد الإيطالي، الخميس، استمرار مدينة تورينو في استضافة البطولة الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، حتى عام 2027 على الأقل.

وتستضيف المدينة الإيطالية البطولة منذ عام 2021، فيما تقام نسخة 2026 بين 15 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على ملعب «إينالبي أرينا».

وقال رئيس رابطة محترفي التنس أندريا غاودنتسي إن تمديد الاستضافة لعام إضافي سيسمح بمواصلة البناء على النجاح والزخم اللذين حققتهما البطولة في تورينو.

وضمن الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً والمتوج بلقب ويمبلدون، مشاركته في البطولة، التي أحرز لقبها خلال العامين الماضيين.

وكانت رابطة المحترفين والاتحاد الإيطالي قد وقّعا اتفاقاً عام 2024 يمنح إيطاليا حق استضافة البطولة الختامية حتى عام 2030، من دون حسم المدينة المضيفة للنسخ التالية بعد 2027.