نوري يقصي دي مينور ويبلغ ثمن نهائي دورة مونتريال

واصل البريطاني كاميرون نوري مفاجآته في دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة، بعدما قلب تأخره أمام الأسترالي أليكس دي مينور إلى فوز مثير بنتيجة 5-7 و7-6 (7-5) و6-1، ليحجز مقعده في الدور ثمن النهائي.

ونجح نوري في إنقاذ نقطة لحسم المباراة في المجموعة الثانية، قبل أن يفرض سيطرته على المجموعة الحاسمة، مستفيداً من تراجع أداء دي مينور في مواجهة استمرت نحو ثلاث ساعات.

وكان دي مينور، المصنف الثالث، قريباً من إنهاء اللقاء بمجموعتين، لكنه أهدر فرصة الفوز في الشوط الثامن من المجموعة الثانية، قبل أن تنقلب المباراة لمصلحة منافسه.

البريطاني كاميرون نوري خلال مباراته أمام الأسترالي أليكس دي مينور في الدور الثالث من دورة مونتريال لماسترز للتنس (أ.ف.ب)

وتشهد البطولة سلسلة مفاجآت، بعدما ودعها الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول، وانسحب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف الثاني، بسبب الإصابة، كما خرج الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الرابع، فيما يغيب عنها الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً، والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقال نوري عقب المباراة: «كانت مواجهة رائعة واختبرت مستواي. سأستمد الكثير من الثقة من هذا الانتصار».

وأضاف: «كان المستوى مرتفعاً في المجموعة الأولى، ثم واصلت القتال في كل نقطة، ونجحت في حسم المباراة. سأقبل بهذا الفوز بكل سرور».

وسيواجه نوري في الدور المقبل الفرنسي آرثر فيس، الذي تغلب على الأرجنتيني ماريانو نافوني بنتيجة 6-3 و6-2، مواصلاً عودته القوية بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

وفي مباراة أخرى، تأهل التشيكي ييري ليهيتشكا، المصنف الثامن، بعد فوزه على البلجيكي ألكسندر بلوكس 6-3 و6-4، ليضرب موعداً مع الإسباني الشاب رافائيل خودار، الذي أطاح بالإيطالي لورينتسو موسيتي، المصنف الثالث عشر، بنتيجة 6-4 و6-3.