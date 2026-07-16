سيلفستر وأونيل يشيدان بإسبانيا والأرجنتين قبل نهائي المونديال

أشاد الفرنسي ميكائيل سيلفستر والآيرلندي مايكل أونيل بمنتخبي إسبانيا والأرجنتين، بعد تأهلهما إلى نهائي كأس العالم 2026.

وقال سيلفستر، مدافع منتخب فرنسا السابق، في بودكاست الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إن إسبانيا كانت من بين القلائل الذين آمنوا بقدرتهم على تجاوز فرنسا، رغم أن الأخيرة دخلت المواجهة باعتبارها مرشحة أقوى بفضل مستواها المميز وقوة خطها الهجومي.

وأضاف: «لم نكن في أفضل حالاتنا، بينما قدمت إسبانيا أفضل أداء لها في البطولة».

واتفق أونيل، مدرب آيرلندا الشمالية وعضو مجموعة الدراسات الفنية في «فيفا»، مع هذا الرأي، مشيراً إلى أن إسبانيا أحسنت إدارة المباراة ونجحت في الحد من خطورة نجوم فرنسا.

وأوضح أن السيطرة الإسبانية في وسط الملعب جاءت بفضل الثلاثي داني أولمو ورودري وفابيان رويز، لافتاً إلى الدور المميز الذي أداه أولمو في استغلال المساحات خلف خط الوسط الفرنسي.

وأشار سيلفستر إلى أن نجاح إسبانيا بُني على الصلابة الدفاعية أولاً، قبل البحث عن حسم المباريات هجومياً، رغم الانتقادات التي أعقبت تعادلها مع الرأس الأخضر.

وعن نصف النهائي الآخر، قال سيلفستر إنه كان يتوقع فوز إنجلترا، لكن لاعبي الأرجنتين أظهروا روحاً قتالية عالية، وأكدوا قيمة النجوم الكبار في اللحظات الصعبة.

بدوره، شدد أونيل على أن شخصية الأرجنتين ظهرت بوضوح طوال البطولة، بعدما تجاوز الفريق عدة اختبارات معقدة في الأدوار الإقصائية من دون أن يحظى بأي مباراة سهلة.